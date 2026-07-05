Парагвай бош мураббийи: «Бизда ҳаёт синовларидан ўтган футболчилар бор»

·30·Спорт
Парагвай бош мураббийи: «Бизда ҳаёт синовларидан ўтган футболчилар бор»

Парагвай терма жамоаси бош мураббийи Густаво Альфаро 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Франциядан учралган мағлубиятдан кейин шогирдлари ҳақида таъсирли фикрлар билдирди.

Мутахассиснинг айтишича, Парагвай футболчилари майдонда нафақат дунё юлдузларига, балки ўз ҳаётидаги оғир синовларга ҳам қарши курашиб келган.

Франция сафида дунё юлдузлари бор эди

Альфаро футболчиларини ҳал қилувчи учрашувга тайёрлар экан, рақиб таркибининг кучига алоҳида урғу берган.

Франция сафида «Олтин тўп» учун курашаётган футболчилар ва жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар бўлишга интилаётган юлдузлар борлигини эслатган.

Бироқ мураббий ўз шогирдларининг ҳаётий ҳикоялари ҳам ҳар қандай футбол юлдузиникидан кам эмаслигини таъкидлади.

«Улар оғир синовлардан ўтган»

Альфаронинг сўзларига кўра, Парагвай таркибида болалигида катта қийинчиликларни бошдан кечирган, ҳатто ўз отасини танимай улғайган футболчилар ҳам бор.

Мутахассис шогирдларининг босиб ўтган йўли билан фахрланишини яширмади.

«Бизда ҳаётда жуда оғир синовларни бошдан кечирган футболчилар бор», — деди Альфаро.

Галларса Германия ва Францияга қарши ўйнади

Мураббий ярим ҳимоячи Матиас Галларсанинг фаолиятини мисол қилиб келтирди.

«Илгари Галларса ҳатто “Ривер Плейт” учун ҳам ўйнай олмасди. Ҳозир эса Германия ва Францияга қарши майдонга тушди», — деди Альфаро.

Унинг фикрича, бу футболчининг меҳнати ва таслим бўлмаганининг энг ёрқин исботларидан бири.

Хиль қизи учун кийим сотишга мажбур бўлган

Альфаро Парагвай дарвозабони Орландо Хильнинг оғир ҳаётий йўли ҳақида ҳам гапирди.

Унинг айтишича, Хиль бир пайтлар қизининг ҳаётини сақлаб қолиш учун кийим-кечак сотишга мажбур бўлган.

«Энди эса дунёдаги ҳар қандай жамоа ўз таркибида шундай дарвозабон бўлишини истайди», — деди мураббий.

Хиль Францияга қарши баҳсда ҳам бир нечта хавфли зарбаларни қайтариб, жамоасини кўп бора муқаррар голдан сақлаб қолган эди.

Парагвай мундиални тарк этди

Парагвай Францияга қарши 1/8 финал баҳсида 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.

Учрашувдаги ягона голни Килиан Мбаппе пенальтидан киритди. Шу тариқа, Парагвайнинг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки якунланди.

Аммо Альфаронинг сўзларига қараганда, бу жамоанинг ҳақиқий ғалабаси фақат ҳисобда эмас. Улар оғир ҳаётий синовларни енгиб, жаҳон чемпионати майдонигача етиб келди.

ПарагуайГуставо АльфароФранцияМатиас ГаларсаРивер Плейт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиЮрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиБугун, 18:15Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Бугун, 18:12Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Бугун, 18:12ЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўладиЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўладиБугун, 18:10Жейми Каррагер: Гарри Кейн Олтин тўпга лойиқ, аммо совринни Месси ёки Мбаппе оладиЖейми Каррагер: Гарри Кейн Олтин тўпга лойиқ, аммо совринни Месси ёки Мбаппе оладиБугун, 17:51Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”Бугун, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди