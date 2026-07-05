Парагвай бош мураббийи: «Бизда ҳаёт синовларидан ўтган футболчилар бор»
Парагвай терма жамоаси бош мураббийи Густаво Альфаро 2026 йилги жаҳон чемпионати 1/8 финалида Франциядан учралган мағлубиятдан кейин шогирдлари ҳақида таъсирли фикрлар билдирди.
Мутахассиснинг айтишича, Парагвай футболчилари майдонда нафақат дунё юлдузларига, балки ўз ҳаётидаги оғир синовларга ҳам қарши курашиб келган.
Франция сафида дунё юлдузлари бор эди
Альфаро футболчиларини ҳал қилувчи учрашувга тайёрлар экан, рақиб таркибининг кучига алоҳида урғу берган.
Франция сафида «Олтин тўп» учун курашаётган футболчилар ва жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурар бўлишга интилаётган юлдузлар борлигини эслатган.
Бироқ мураббий ўз шогирдларининг ҳаётий ҳикоялари ҳам ҳар қандай футбол юлдузиникидан кам эмаслигини таъкидлади.
«Улар оғир синовлардан ўтган»
Альфаронинг сўзларига кўра, Парагвай таркибида болалигида катта қийинчиликларни бошдан кечирган, ҳатто ўз отасини танимай улғайган футболчилар ҳам бор.
Мутахассис шогирдларининг босиб ўтган йўли билан фахрланишини яширмади.
«Бизда ҳаётда жуда оғир синовларни бошдан кечирган футболчилар бор», — деди Альфаро.
Галларса Германия ва Францияга қарши ўйнади
Мураббий ярим ҳимоячи Матиас Галларсанинг фаолиятини мисол қилиб келтирди.
«Илгари Галларса ҳатто “Ривер Плейт” учун ҳам ўйнай олмасди. Ҳозир эса Германия ва Францияга қарши майдонга тушди», — деди Альфаро.
Унинг фикрича, бу футболчининг меҳнати ва таслим бўлмаганининг энг ёрқин исботларидан бири.
Хиль қизи учун кийим сотишга мажбур бўлган
Альфаро Парагвай дарвозабони Орландо Хильнинг оғир ҳаётий йўли ҳақида ҳам гапирди.
Унинг айтишича, Хиль бир пайтлар қизининг ҳаётини сақлаб қолиш учун кийим-кечак сотишга мажбур бўлган.
«Энди эса дунёдаги ҳар қандай жамоа ўз таркибида шундай дарвозабон бўлишини истайди», — деди мураббий.
Хиль Францияга қарши баҳсда ҳам бир нечта хавфли зарбаларни қайтариб, жамоасини кўп бора муқаррар голдан сақлаб қолган эди.
Парагвай мундиални тарк этди
Парагвай Францияга қарши 1/8 финал баҳсида 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
Учрашувдаги ягона голни Килиан Мбаппе пенальтидан киритди. Шу тариқа, Парагвайнинг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки якунланди.
Аммо Альфаронинг сўзларига қараганда, бу жамоанинг ҳақиқий ғалабаси фақат ҳисобда эмас. Улар оғир ҳаётий синовларни енгиб, жаҳон чемпионати майдонигача етиб келди.
…