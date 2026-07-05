Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»

·7·Спорт
Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»

Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Гави Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду атрофидаги танқидларга муносабат билдирди. Ёш юлдузнинг фикрича, афсонавий ҳужумчини ҳисобдан чиқаришга шошилаётганлар адашмоқда ва у ҳамон майдонда катта хавф туғдира олади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичи доирасидаги Испания ва Португалия ўртасидаги учрашув олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Гави рақиб жамоа етакчиси ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида у 41 ёшли ҳужумчининг жамоа ўйинига салбий таъсир қилаётгани ҳақидаги гап-сўзларни рад этди.

«Мен бундай гапларни доим эшитаман, лекин буларни фақат мухлислар ёки унинг жамоасида бўлмаган одамлар айтишади. Криштиану Роналду билан бир жамоада тўп сурадиганлар унга нисбатан чексиз ҳурматда бўлишади. Шубҳасиз, у тарихдаги энг буюк футболчилардан бири ва ҳар қандай дақиқада ўйин тақдирини ўзгартириб юборишга қодир», — дейди Гави.

Иберия дербиси ва марказдаги кураш

Испания ва Португалия ўртасидаги қарама-қаршилик турнирнинг энг кутилаётган воқеаларидан бири бўлиб турибди. Луис де ла Фуенте бошчилигидаги жамоа чорак финалга йўлланма олиш учун марказий ҳудудда устунликка эришиши лозимлигини Гави яхши тушуниб турибди. У рақибнинг кучли томонларини алоҳида эътироф этди.

«Тан олиш керак, Португалия биз ҳозиргача дуч келган энг кучли рақиб. Уларда ажойиб таркиб ва маҳоратли футболчилар йиғилган. Биз мураббийнинг режасига амал қилишимиз ва жамоавий бирдамликни кўрсатишимиз шарт. Уларнинг ярим ҳимояси жуда кучли, аммо бизнинг таркибимиз ҳам кенг ва сифатли ўйинчиларга бой», — дея қўшимча қилди Барселона вакили.

Гави ўз услуби ва танқидлар ҳақида

Қизиғи шундаки, Криштиану Роналду каби Гави ҳам тез-тез танқидлар марказида бўлиб туради. Унинг майдондаги агрессив ва муросасиз ўйин услуби кўплаб нейтрал мухлисларда турлича фикрлар уйғотади. Бироқ 21 ёшли футболчи ўзининг курашувчан характеридан воз кечмоқчи эмас.

«Балки кўпчилик менинг хатога йўл қўйишимни кутаётгандир, чунки мен майдонда охиригача курашаман ва бу ҳаммага ҳам ёқавермайди. Мен ўзимни ҳар томонлама шаклланган футболчи деб ҳисоблайман. Менинг энг катта устунлигим — бу майдондаги шижоатим ва рақобатбардошлигимдир. Мен ҳеч қачон ўзгармайман», — дея ўз позициясини баён қилди ярим ҳимоячи.

Goal.com маълумотларига кўра, ушбу учрашув икки жамоа учун ҳам турнирдаги энг жиддий синов бўлади. Роналдо факторининг сақланиб қолиши ва Гавининг марказдаги фаоллиги ўйин натижасига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

ГавиКриштиану РоналдуИспанияПортугалияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиЮрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиБугун, 18:15Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Бугун, 18:12ЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўладиЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўладиБугун, 18:10Парагвай бош мураббийи: «Бизда ҳаёт синовларидан ўтган футболчилар бор»Парагвай бош мураббийи: «Бизда ҳаёт синовларидан ўтган футболчилар бор»Бугун, 18:04Жейми Каррагер: Гарри Кейн Олтин тўпга лойиқ, аммо совринни Месси ёки Мбаппе оладиЖейми Каррагер: Гарри Кейн Олтин тўпга лойиқ, аммо совринни Месси ёки Мбаппе оладиБугун, 17:51Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”Бугун, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди