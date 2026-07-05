Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»
Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Гави Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду атрофидаги танқидларга муносабат билдирди. Ёш юлдузнинг фикрича, афсонавий ҳужумчини ҳисобдан чиқаришга шошилаётганлар адашмоқда ва у ҳамон майдонда катта хавф туғдира олади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичи доирасидаги Испания ва Португалия ўртасидаги учрашув олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Гави рақиб жамоа етакчиси ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Mundo Deportivo нашрига берган интервюсида у 41 ёшли ҳужумчининг жамоа ўйинига салбий таъсир қилаётгани ҳақидаги гап-сўзларни рад этди.
«Мен бундай гапларни доим эшитаман, лекин буларни фақат мухлислар ёки унинг жамоасида бўлмаган одамлар айтишади. Криштиану Роналду билан бир жамоада тўп сурадиганлар унга нисбатан чексиз ҳурматда бўлишади. Шубҳасиз, у тарихдаги энг буюк футболчилардан бири ва ҳар қандай дақиқада ўйин тақдирини ўзгартириб юборишга қодир», — дейди Гави.
Иберия дербиси ва марказдаги курашИспания ва Португалия ўртасидаги қарама-қаршилик турнирнинг энг кутилаётган воқеаларидан бири бўлиб турибди. Луис де ла Фуенте бошчилигидаги жамоа чорак финалга йўлланма олиш учун марказий ҳудудда устунликка эришиши лозимлигини Гави яхши тушуниб турибди. У рақибнинг кучли томонларини алоҳида эътироф этди.
«Тан олиш керак, Португалия биз ҳозиргача дуч келган энг кучли рақиб. Уларда ажойиб таркиб ва маҳоратли футболчилар йиғилган. Биз мураббийнинг режасига амал қилишимиз ва жамоавий бирдамликни кўрсатишимиз шарт. Уларнинг ярим ҳимояси жуда кучли, аммо бизнинг таркибимиз ҳам кенг ва сифатли ўйинчиларга бой», — дея қўшимча қилди Барселона вакили.
Гави ўз услуби ва танқидлар ҳақидаҚизиғи шундаки, Криштиану Роналду каби Гави ҳам тез-тез танқидлар марказида бўлиб туради. Унинг майдондаги агрессив ва муросасиз ўйин услуби кўплаб нейтрал мухлисларда турлича фикрлар уйғотади. Бироқ 21 ёшли футболчи ўзининг курашувчан характеридан воз кечмоқчи эмас.
«Балки кўпчилик менинг хатога йўл қўйишимни кутаётгандир, чунки мен майдонда охиригача курашаман ва бу ҳаммага ҳам ёқавермайди. Мен ўзимни ҳар томонлама шаклланган футболчи деб ҳисоблайман. Менинг энг катта устунлигим — бу майдондаги шижоатим ва рақобатбардошлигимдир. Мен ҳеч қачон ўзгармайман», — дея ўз позициясини баён қилди ярим ҳимоячи.
Goal.com маълумотларига кўра, ушбу учрашув икки жамоа учун ҳам турнирдаги энг жиддий синов бўлади. Роналдо факторининг сақланиб қолиши ва Гавининг марказдаги фаоллиги ўйин натижасига бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…