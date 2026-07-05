Жейми Каррагер: Гарри Кейн Олтин тўпга лойиқ, аммо совринни Месси ёки Мбаппе олади
Ливерпул жамоасининг собиқ ҳимоячиси ва таниқли футбол эксперти Жейми Каррагер Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейннинг бугунги кундаги даражасига юқори баҳо берди. Унинг фикрича, 2026-йилги Олтин тўп соврини учун курашда Кейн ўзининг сермаҳсул ўйинлари билан муносиб номзод бўлса-да, катта турнирлардаги натижалар соврин тақдирини ҳал қилиши мумкин. Каррагернинг таъкидлашича, нуфузли мукофот яна бир бор Лионель Месси ёки Килиан Мбаппе каби юлдузларга насиб этиши эҳтимоли юқори. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Телеграпҳ нашри учун ёзган мақоласида Каррагер сўнгги 12 ойлик натижаларга кўра, айнан Гарри Кейн дунёнинг энг яхши футболчиси деб топилиши адолатдан бўлишини айтиб ўтди. Бироқ, футбол оламидаги анъаналар шуни кўрсатадики, Жаҳон чемпионати ўтказиладиган йилларда индивидуал статистика эмас, балки терма жамоа билан эришилган муваффақиятлар биринчи планга чиқади. Бу эса Бавария ҳужумчиси учун асосий тўсиқ бўлиши мумкин.
Жаҳон чемпионати омили ва фаворитларЭкспертнинг фикрига кўра, агар Аргентина терма жамоаси ўз унвонини ҳимоя қила олса, Лионель Месси саккизинчи ёки тўққизинчи бор ушбу мукофотга эга чиқади. Агар Франция ғалаба қозонса, Килиан Мбаппе асосий даъвогарга айланади. Ҳатто ўз клубида бироз қийин даврларни бошдан кечираётган бўлса-да, Мбаппенинг терма жамоа сафидаги йирик турнирларда кўрсатадиган қаҳрамонликлари барча камчиликларни ювиб кетиши мумкин.
Каррагер Англия терма жамоасининг ҳозирги ҳолатидан келиб чиқиб, "уч шерлар"нинг чемпионлик имкониятларига шубҳа билан қарамоқда. Унинг сўзларига кўра, Кейннинг Бавария таркибидаги жамоадоши Майкл Олисе ҳам келажакда кучли номзодлар қаторига кириши мумкин, бироқ асосий эътибор барибир футбол афсоналари ва жаҳон грандларининг етакчиларига қаратилади.
Кейннинг Англия тарихидаги ўрниГарри Кейннинг маҳорати ҳақида гапирар экан, Каррагер уни аллақачон Алан Шеарер, Гари Линекер ва Уэйн Руни каби афсоналар билан бир қаторга қўйиш мумкинлигини таъкидлади. Кейннинг йиллар давомида барқарор гол уриши ва ўз ўйин услубини замонавий футбол талабларига мослаштира олиши уни бошқа ҳужумчилардан ажратиб туради. Экспертнинг фикрича, Кейн аллақачон бу буюк номлар билан бўлган баҳсларда ғолиб чиқиб бўлган.
Шунга қарамай, Кейннинг Англия тарихидаги энг буюк футболчи сифатидаги мақоми кўп жиҳатдан терма жамоа билан қўлга киритиладиган совринларга боғлиқ бўлиб қолмоқда. Каррагернинг хулоса қилишича, клублар миқёсидаги голлар ва рекордлар қанчалик ҳайратланарли бўлмасин, Олтин тўп каби мукофотлар учун Чемпионлар лигаси ва Жаҳон чемпионати финалларидаги ғалабалар ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
…