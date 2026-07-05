Жейми Каррагер: Гарри Кейн Олтин тўпга лойиқ, аммо совринни Месси ёки Мбаппе олади

·21·Спорт
Жейми Каррагер: Гарри Кейн Олтин тўпга лойиқ, аммо совринни Месси ёки Мбаппе олади

Ливерпул жамоасининг собиқ ҳимоячиси ва таниқли футбол эксперти Жейми Каррагер Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейннинг бугунги кундаги даражасига юқори баҳо берди. Унинг фикрича, 2026-йилги Олтин тўп соврини учун курашда Кейн ўзининг сермаҳсул ўйинлари билан муносиб номзод бўлса-да, катта турнирлардаги натижалар соврин тақдирини ҳал қилиши мумкин. Каррагернинг таъкидлашича, нуфузли мукофот яна бир бор Лионель Месси ёки Килиан Мбаппе каби юлдузларга насиб этиши эҳтимоли юқори. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Телеграпҳ нашри учун ёзган мақоласида Каррагер сўнгги 12 ойлик натижаларга кўра, айнан Гарри Кейн дунёнинг энг яхши футболчиси деб топилиши адолатдан бўлишини айтиб ўтди. Бироқ, футбол оламидаги анъаналар шуни кўрсатадики, Жаҳон чемпионати ўтказиладиган йилларда индивидуал статистика эмас, балки терма жамоа билан эришилган муваффақиятлар биринчи планга чиқади. Бу эса Бавария ҳужумчиси учун асосий тўсиқ бўлиши мумкин.

Жаҳон чемпионати омили ва фаворитлар

Экспертнинг фикрига кўра, агар Аргентина терма жамоаси ўз унвонини ҳимоя қила олса, Лионель Месси саккизинчи ёки тўққизинчи бор ушбу мукофотга эга чиқади. Агар Франция ғалаба қозонса, Килиан Мбаппе асосий даъвогарга айланади. Ҳатто ўз клубида бироз қийин даврларни бошдан кечираётган бўлса-да, Мбаппенинг терма жамоа сафидаги йирик турнирларда кўрсатадиган қаҳрамонликлари барча камчиликларни ювиб кетиши мумкин.

Каррагер Англия терма жамоасининг ҳозирги ҳолатидан келиб чиқиб, "уч шерлар"нинг чемпионлик имкониятларига шубҳа билан қарамоқда. Унинг сўзларига кўра, Кейннинг Бавария таркибидаги жамоадоши Майкл Олисе ҳам келажакда кучли номзодлар қаторига кириши мумкин, бироқ асосий эътибор барибир футбол афсоналари ва жаҳон грандларининг етакчиларига қаратилади.

Кейннинг Англия тарихидаги ўрни

Гарри Кейннинг маҳорати ҳақида гапирар экан, Каррагер уни аллақачон Алан Шеарер, Гари Линекер ва Уэйн Руни каби афсоналар билан бир қаторга қўйиш мумкинлигини таъкидлади. Кейннинг йиллар давомида барқарор гол уриши ва ўз ўйин услубини замонавий футбол талабларига мослаштира олиши уни бошқа ҳужумчилардан ажратиб туради. Экспертнинг фикрича, Кейн аллақачон бу буюк номлар билан бўлган баҳсларда ғолиб чиқиб бўлган.

Шунга қарамай, Кейннинг Англия тарихидаги энг буюк футболчи сифатидаги мақоми кўп жиҳатдан терма жамоа билан қўлга киритиладиган совринларга боғлиқ бўлиб қолмоқда. Каррагернинг хулоса қилишича, клублар миқёсидаги голлар ва рекордлар қанчалик ҳайратланарли бўлмасин, Олтин тўп каби мукофотлар учун Чемпионлар лигаси ва Жаҳон чемпионати финалларидаги ғалабалар ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Гарри КейнЛионель МессиКилиан МбаппеОлтин ТўпФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиЮрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиБугун, 18:15Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Бугун, 18:12Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Бугун, 18:12ЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўладиЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўладиБугун, 18:10Парагвай бош мураббийи: «Бизда ҳаёт синовларидан ўтган футболчилар бор»Парагвай бош мураббийи: «Бизда ҳаёт синовларидан ўтган футболчилар бор»Бугун, 18:04Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”Бугун, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди