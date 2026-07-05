Роналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўллади

·0·Дунё
Роналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўллади

Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду Венесуэлада содир бўлган зилзилада оғир жароҳат олган 11 ёшли Андрес Мелес учун самимий видеомурожаат йўллаб, унинг орзусини рўёбга чиқарди. Бу ҳақда Sport нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, кучли зилзила оқибатида Андрес бир оёғидан айрилган, унинг оила аъзолари эса вайроналар остида ҳалок бўлган. Қутқарувчилар болани оғир аҳволда вайроналар орасидан олиб чиқишга муваффақ бўлган.

Шифохонада даволанаётган Андреснинг энг катта орзуси севимли футболчиси Криштиану Роналду тасвирланган Панини стикерига эга бўлиш эди. Бу воқеа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалгач, Роналду боланинг илтимосига бефарқ қолмади.

Футбол юлдузи Андрес учун махсус видеомурожаат ёзиб, унга стикер ҳам юборди. Видеода Роналду болага тезроқ соғайиб кетишини тилаб, келажакда ўз ўйинларидан бирига шахсан таклиф қилишини айтди.

“Сенга ушбу видео орқали самимий қучоғимни йўллайман. Тузалиб кетганингдан сўнг сени ўйинларимдан бирига таклиф қилмоқчиман. Сен билан учрашишдан хурсанд бўлардим”, — деди Роналду.

Кутилмаган совғани олган Андрес буни ҳаётидаги энг унутилмас воқеалардан бири эканини айтиб, ўз қувончини яшира олмади.

Андрес қутқариб қолинганидан сўнг яна бир орзусини ҳам ошкор қилган. У 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатига бағишланган албомига айнан Криштиану Роналду стикерини ёпиштиришни орзу қилаётганини айтган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Москва–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айландиМосква–Сочи рейси ҳақиқий концерт майдонига айландиБугун, 18:00Депутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилдиДепутат уйидан 57 миллион доллар ва олтиндан ички кийим топилдиБугун, 17:50Роналду Венесуэладаги кучли зилзилада оиласини йўқотган болага видеомурожаат йўллади (видео)Роналду Венесуэладаги кучли зилзилада оиласини йўқотган болага видеомурожаат йўллади (видео)Бугун, 17:48400 га яқин дрон ҳужуми: Санкт-Петербург яна нишонга олинди400 га яқин дрон ҳужуми: Санкт-Петербург яна нишонга олиндиБугун, 17:39АҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги тарихий рекорд билан нишонландиАҚШ Мустақиллигининг 250 йиллиги тарихий рекорд билан нишонландиБугун, 17:11Онаси учун 17 йил курашган ака-укалар судда ғалаба қозондиОнаси учун 17 йил курашган ака-укалар судда ғалаба қозондиБугун, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди