Роналду зилзилада оиласидан айрилган болага видеомурожаат йўллади
Португалия терма жамоаси сардори Криштиану Роналду Венесуэлада содир бўлган зилзилада оғир жароҳат олган 11 ёшли Андрес Мелес учун самимий видеомурожаат йўллаб, унинг орзусини рўёбга чиқарди. Бу ҳақда Sport нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, кучли зилзила оқибатида Андрес бир оёғидан айрилган, унинг оила аъзолари эса вайроналар остида ҳалок бўлган. Қутқарувчилар болани оғир аҳволда вайроналар орасидан олиб чиқишга муваффақ бўлган.
Шифохонада даволанаётган Андреснинг энг катта орзуси севимли футболчиси Криштиану Роналду тасвирланган Панини стикерига эга бўлиш эди. Бу воқеа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалгач, Роналду боланинг илтимосига бефарқ қолмади.
Футбол юлдузи Андрес учун махсус видеомурожаат ёзиб, унга стикер ҳам юборди. Видеода Роналду болага тезроқ соғайиб кетишини тилаб, келажакда ўз ўйинларидан бирига шахсан таклиф қилишини айтди.
“Сенга ушбу видео орқали самимий қучоғимни йўллайман. Тузалиб кетганингдан сўнг сени ўйинларимдан бирига таклиф қилмоқчиман. Сен билан учрашишдан хурсанд бўлардим”, — деди Роналду.
Кутилмаган совғани олган Андрес буни ҳаётидаги энг унутилмас воқеалардан бири эканини айтиб, ўз қувончини яшира олмади.
Андрес қутқариб қолинганидан сўнг яна бир орзусини ҳам ошкор қилган. У 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатига бағишланган албомига айнан Криштиану Роналду стикерини ёпиштиришни орзу қилаётганини айтган.
…