Сунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этди

·0·Техно
Сунъий интеллект учун ядровий ечим: Ампера 3Д-принтерда босилган реакторни тақдим этди

Сунъий интеллект технологияларининг шиддатли ривожланиши глобал миқёсда энергия истеъмолининг кескин ортишига сабаб бўлмоқда. Ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида Ампера стартапи ўзининг инқилобий ишланмасини намойиш этди. Компания 3D-босма технологияси ёрдамида тайёрланган, контейнер форматидаги илк тўлиқ ўлчамли ядро реактори модулини тақдим этди. Мазкур қурилма келажакда AI маълумотлар марказларини (дата-сентер) узлуксиз ва экологик тоза энергия билан таъминлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ампера томонидан ишлаб чиқилган ушбу реактор субкритик ва қаттиқ жисмли архитектурага асосланган. ixbt.com маълумотларига кўра, лойиҳанинг ўзига хослиги шундаки, у анъанавий уран ўрнига торий ёқилғисидан фойдаланади. Торий урандан фарқли ўлароқ, ўз-ўзидан бўлиниш хусусиятига эга эмас ва занжирли реакцияни бошлаш учун ташқи нейтрон манбасини талаб қилади. Бу эса ядровий хавфсизликни янги босқичга олиб чиқиб, назорат қилиб бўлмайдиган реакциялар хавфини деярли нолга туширади.

Хавфсизлик ва ихчамлик уйғунлиги

Реакторнинг субкритик режими шуни англатадики, тизим ташқи стимуляциясиз ишлашни давом эттира олмайди. Яни, фавқулодда вазият юзага келганда, ташқи қувват узилиши билан ядровий реакция ўз-ўзидан тўхтайди. Бундан ташқари, қурилманинг фаол зонасида ҳаракатланувчи қисмларнинг йўқлиги унинг ишончлилигини оширади ва узоқ муддатли автоном эксплуатация даврида техник хизмат кўрсатишни соддалаштиради.

Ампера муҳандисларининг таъкидлашича, реактор модуллари завод шароитида серияли ишлаб чиқаришга мўлжалланган. Уларни стандарт юк контейнерларида исталган нуқтага ташиш мумкин. Бу ёндашув энергия тизимларини лойиҳалаштиришда мислсиз мослашувчанликни таъминлайди. Зарурат туғилганда, бир нечта модулларни бирлаштириб, қувватни ошириш ёки уларни гибрид энергия мажмуалари таркибига киритиш имконияти мавжуд.

Келажак истиқболлари ва қувват кўрсаткичлари

Компания ҳисоб-китобларига кўра, тўлиқ конфигурациядаги қурилма тахминан 30 МВ қувват ишлаб чиқаришга қодир. Бунда ўта критик карбонат ангидрид (сКО2 Брайтон кйкле) асосидаги ёпиқ сиклдан фойдаланилади. Бундай қувват нафақат йирик AI серверларини, балки қуйидаги соҳаларни ҳам энергия билан таъминлаши мумкин:

  • Мудофаа ва ҳарбий саноат объектлари;
  • Йирик саноат корхоналари;
  • Денгиз транспорти ва кемасозлик;
  • Узоқ ҳудудлардаги автоном шаҳарчалар.
Ҳозирча Ампера фақат муҳандислик модулини намойиш этди ва реакторнинг амалда ишга туширилгани ёки электр энергияси ишлаб чиқаргани ҳақида расмий маълумот бермади. Шунингдек, лойиҳанинг тижорий фойдаланишга топширилиш муддатлари ҳам очиқланмаган. Шунга қарамай, 3D-босма ва модулли ядро технологияларининг уйғунлашуви энергетика соҳасида, айниқса юқори технологияли инфратузилмалар учун янги даврни бошлаб бериши мумкин.

Ўзбекистон каби жадал саноатлашаётган ва рақамли иқтисодиётга ўтаётган мамлакатлар учун ҳам бундай ихчам ва хавфсиз энергия манбалари келажакда стратегик аҳамият касб этиши мумкин. Айниқса, маълумотларни қайта ишлаш марказларининг барқарор ишлаши учун анъанавий тармоқларга юкламани камайтирадиган бундай инновацион ечимлар катта қизиқиш уйғотиши табиий.

АмпераЯдро реакториСунъий интеллектТехнологияЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлдиЖаҳон бозорида янги миллиардерлар: Йил бошидан бери 90 га яқин уникор-стартап пайдо бўлдиБугун, 17:53АҚШда 30 йил давомида қувватлашни талаб қилмайдиган батареялар яратилмоқдаАҚШда 30 йил давомида қувватлашни талаб қилмайдиган батареялар яратилмоқдаБугун, 17:51АҚШ ярим асрлик тақиқни бекор қилмоқда: Фуқаро авиациясида товушдан тез парвозлар давриАҚШ ярим асрлик тақиқни бекор қилмоқда: Фуқаро авиациясида товушдан тез парвозлар давриБугун, 17:23Муҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқариладиМуҳандисликда инқилоб: Шамол генераторлари учун парраклар 4Д-принтерда босиб чиқариладиБугун, 17:00ХХИ аср елкани: Wing560 технологияси улкан юк кемасида муваффақиятли синовдан ўтдиХХИ аср елкани: Wing560 технологияси улкан юк кемасида муваффақиятли синовдан ўтдиБугун, 16:26Британияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергияБританияда 14 та янги ядро реактори қурилиши кутилмоқда: 8 миллион хонадон учун энергияБугун, 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда