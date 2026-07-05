Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айланди

·20·Спорт
Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айланди

Германия миллий жамоасида янги давр бошланмоқда. Машҳур мутахассис Юрген Клопп бундестим бош мураббийи этиб тайинланди.

Бу ҳақда таниқли инсайдер Фабрицио Романо ўзининг X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилди.

Тайинлов бўйича қарор аниқ

Романонинг хабар беришича, айни пайтда Клопп билан узоқ муддатли шартнома шартлари ҳамда унинг Red Bull тизимидан кетиши бўйича музокаралар давом этмоқда.

Шу билан бирга, 59 ёшли мутахассиснинг Германия терма жамоаси бош мураббийига айланиши ҳал қилингани таъкидланмоқда.

Клопп Red Bull билан хайрлашади

Юрген Клопп 2025 йилдан буён Red Bull тизимида халқаро футбол алоқалари бўйича директор сифатида ишлаб келаётган эди.

Унинг компания билан амалдаги шартномаси 2029 йилгача мўлжалланган. Энди томонлар бу ҳамкорликни муддатидан аввал якунлаш шартларини муҳокама қилмоқда.

«Ливерпул»даги муваффақиятли давр

Клопп Red Bullга қўшилишидан олдин 2015–2024 йилларда «Ливерпул»ни бошқарган.

Немис мутахассиси Англия клубида катта муваффақиятларга эришиб, жамоани Европа ва Англия футболи чўққисига олиб чиққан эди. Унинг эмоционал услуби, юқори прессингга асосланган футболи ва футболчилар билан ишлаш маҳорати мухлислар орасида катта ҳурмат қозонган.

Нагельсман ўрнини Клопп эгаллади

3 июль куни Германия футбол иттифоқи Юлиан Нагельсман билан ҳамкорлик муддатидан аввал тўхтатилганини эълон қилган эди.

Ўша пайтдаёқ федерация Юрген Клопп билан музокара бошлагани маълум қилинди. Энди эса бундестимнинг янги бош мураббийи номи амалда аниқ бўлди.

Германия мухлислари Клопп даврида терма жамоадан янада тажовузкор, жадал ва ҳиссиётларга бой футбол кутиши мумкин. Энди асосий савол — у бундестимни яна катта совринлар учун курашадиган жамоага айлантира оладими?

Юрген КлоппЛиверпульРед БуллЮлиан НагельсманнФабрицио Романо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Бугун, 18:12Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Бугун, 18:12ЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўладиЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўладиБугун, 18:10Парагвай бош мураббийи: «Бизда ҳаёт синовларидан ўтган футболчилар бор»Парагвай бош мураббийи: «Бизда ҳаёт синовларидан ўтган футболчилар бор»Бугун, 18:04Жейми Каррагер: Гарри Кейн Олтин тўпга лойиқ, аммо совринни Месси ёки Мбаппе оладиЖейми Каррагер: Гарри Кейн Олтин тўпга лойиқ, аммо совринни Месси ёки Мбаппе оладиБугун, 17:51Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”Бугун, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди