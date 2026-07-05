Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айланди
Германия миллий жамоасида янги давр бошланмоқда. Машҳур мутахассис Юрген Клопп бундестим бош мураббийи этиб тайинланди.
Бу ҳақда таниқли инсайдер Фабрицио Романо ўзининг X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилди.
Тайинлов бўйича қарор аниқ
Романонинг хабар беришича, айни пайтда Клопп билан узоқ муддатли шартнома шартлари ҳамда унинг Red Bull тизимидан кетиши бўйича музокаралар давом этмоқда.
Шу билан бирга, 59 ёшли мутахассиснинг Германия терма жамоаси бош мураббийига айланиши ҳал қилингани таъкидланмоқда.
Клопп Red Bull билан хайрлашади
Юрген Клопп 2025 йилдан буён Red Bull тизимида халқаро футбол алоқалари бўйича директор сифатида ишлаб келаётган эди.
Унинг компания билан амалдаги шартномаси 2029 йилгача мўлжалланган. Энди томонлар бу ҳамкорликни муддатидан аввал якунлаш шартларини муҳокама қилмоқда.
«Ливерпул»даги муваффақиятли давр
Клопп Red Bullга қўшилишидан олдин 2015–2024 йилларда «Ливерпул»ни бошқарган.
Немис мутахассиси Англия клубида катта муваффақиятларга эришиб, жамоани Европа ва Англия футболи чўққисига олиб чиққан эди. Унинг эмоционал услуби, юқори прессингга асосланган футболи ва футболчилар билан ишлаш маҳорати мухлислар орасида катта ҳурмат қозонган.
Нагельсман ўрнини Клопп эгаллади
3 июль куни Германия футбол иттифоқи Юлиан Нагельсман билан ҳамкорлик муддатидан аввал тўхтатилганини эълон қилган эди.
Ўша пайтдаёқ федерация Юрген Клопп билан музокара бошлагани маълум қилинди. Энди эса бундестимнинг янги бош мураббийи номи амалда аниқ бўлди.
Германия мухлислари Клопп даврида терма жамоадан янада тажовузкор, жадал ва ҳиссиётларга бой футбол кутиши мумкин. Энди асосий савол — у бундестимни яна катта совринлар учун курашадиган жамоага айлантира оладими?
…