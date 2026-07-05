Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...
Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионати-2026 1/8 финалида Парагвай устидан қозонилган ғалабадан сўнг ҳиссиётларини яширмади.
Якуний ҳуштакдан кейин французлар етакчиси рақиб футболчилари олдида ғалабани намойишкорона нишонлаб, учрашув давомидаги кескинликка ўзига хос жавоб қайтарди.
Мбаппе рақиб футболчиси томон қаради
Учрашув якунлангач, Мбаппе Парагвай терма жамоаси футболчиларидан бирининг ёнидан ўтиб кетаётган эди.
Шу пайт у тўсатдан рақиб томон бурилиб, қўлларини кенг ёйди. Кейин эса ғалаба рамзи сифатида муштини қаттиқ қисиб, ҳиссиётларини очиқ намоён қилди.
Бу ҳаракат майдондаги қарама-қаршилик финал ҳуштаги билан ҳам тўлиқ тугамаганини кўрсатди.
Қўпол ўйин французларни жаҳлдан чиқарган
Мбаппенинг бундай реакцияси тасодифий эмас эди. Учрашув давомида Парагвай футболчилари жуда қаттиқ ва қўпол ҳаракат қилгани, французларни доимий равишда асабийлаштиришга урингани айтилмоқда.
Франция футболчилари бир неча бор рақибнинг кескин ҳаракатларидан норозилик билдирган. Шунга қарамай, жамоа провокацияларга берилиб кетмасдан, натижа учун курашишда давом этди.
Франция минимал ҳисобда ғалаба қозонди
Франция Парагвайни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, Жаҳон чемпионатининг чоракфиналига йўлланма олди.
Учрашувдаги ягона голни Килиан Мбаппе пенальтидан киритди. Франция сардори нафақат ҳал қилувчи тўп муаллифи бўлди, балки финал ҳуштагидан кейинги ҳаракати билан ҳам мухлислар муҳокамаси марказида қолди.
Сизнингча, Мбаппенинг бу ҳаракати ўринлими ёки у ҳиссиётларга ортиқча берилдими?
…