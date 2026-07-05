Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...

·0·Спорт
Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...

Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионати-2026 1/8 финалида Парагвай устидан қозонилган ғалабадан сўнг ҳиссиётларини яширмади.

Якуний ҳуштакдан кейин французлар етакчиси рақиб футболчилари олдида ғалабани намойишкорона нишонлаб, учрашув давомидаги кескинликка ўзига хос жавоб қайтарди.

Мбаппе рақиб футболчиси томон қаради

Учрашув якунлангач, Мбаппе Парагвай терма жамоаси футболчиларидан бирининг ёнидан ўтиб кетаётган эди.

Шу пайт у тўсатдан рақиб томон бурилиб, қўлларини кенг ёйди. Кейин эса ғалаба рамзи сифатида муштини қаттиқ қисиб, ҳиссиётларини очиқ намоён қилди.

Бу ҳаракат майдондаги қарама-қаршилик финал ҳуштаги билан ҳам тўлиқ тугамаганини кўрсатди.

Қўпол ўйин французларни жаҳлдан чиқарган

Мбаппенинг бундай реакцияси тасодифий эмас эди. Учрашув давомида Парагвай футболчилари жуда қаттиқ ва қўпол ҳаракат қилгани, французларни доимий равишда асабийлаштиришга урингани айтилмоқда.

Франция футболчилари бир неча бор рақибнинг кескин ҳаракатларидан норозилик билдирган. Шунга қарамай, жамоа провокацияларга берилиб кетмасдан, натижа учун курашишда давом этди.

Франция минимал ҳисобда ғалаба қозонди

Франция Парагвайни 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, Жаҳон чемпионатининг чоракфиналига йўлланма олди.

Учрашувдаги ягона голни Килиан Мбаппе пенальтидан киритди. Франция сардори нафақат ҳал қилувчи тўп муаллифи бўлди, балки финал ҳуштагидан кейинги ҳаракати билан ҳам мухлислар муҳокамаси марказида қолди.

Сизнингча, Мбаппенинг бу ҳаракати ўринлими ёки у ҳиссиётларга ортиқча берилдими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўладиЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўладиБугун, 18:10Парагвай бош мураббийи: «Бизда ҳаёт синовларидан ўтган футболчилар бор»Парагвай бош мураббийи: «Бизда ҳаёт синовларидан ўтган футболчилар бор»Бугун, 18:04Жейми Каррагер: Гарри Кейн Олтин тўпга лойиқ, аммо совринни Месси ёки Мбаппе оладиЖейми Каррагер: Гарри Кейн Олтин тўпга лойиқ, аммо совринни Месси ёки Мбаппе оладиБугун, 17:51Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”Бугун, 17:35Реал Мадрид ўнг қанот ҳимоясини кучайтирди: Дензел Думфриес Мадридга кўчиб ўтдиРеал Мадрид ўнг қанот ҳимоясини кучайтирди: Дензел Думфриес Мадридга кўчиб ўтдиБугун, 17:13Журген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиЖурген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди