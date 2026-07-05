Ўзбекистонга 325 бош гигант сигир олиб келинди: гўшт нархи пасаядими?

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистонга 325 бош гигант сигир олиб келинди: гўшт нархи пасаядими?

Ўзбекистонга илк бор Хитойдан 325 бош йирик наслли сигир олиб келинди. Улар 4 минг километрдан ортиқ масофани босиб ўтган бўлиб, ҳар бирининг вазни қарийб 900 килограммгача етади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу зот юқори маҳсулдорлиги билан ажралиб туради. Ҳар бир сигир йилига 5 500 литргача сут бериши, маҳаллий иқлим шароитига тез мослашиши ҳамда наслчиликни ривожлантиришда муҳим рол ўйнаши кутилмоқда.

Янги наслли қорамолларни олиб келиш чорвачилик самарадорлигини ошириш, сут ва гўшт ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш, шунингдек, ички бозорни сифатли маҳсулот билан таъминлашга хизмат қилиши мумкин.

Экспертлар фикрича, чорва бош сонининг ортиши келгусида гўшт тақчиллигини камайтириш, бозордаги таклифни ошириш ва мол гўшти нархларининг кескин кўтарилиб кетишини назорат қилишга ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Шу билан бирга, мутахассислар гўшт нархи фақат чорва сонига боғлиқ эмаслигини ҳам эслатмоқда. Унга ем-хашак нархи, логистика харажатлари, ишлаб чиқариш таннархи ва бозордаги талаб каби омиллар ҳам сезиларли таъсир кўрсатади. Шу боис нархлар барқарорлашиши ушбу омилларнинг умумий ҳолатига ҳам боғлиқ бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда газ қазиб олиш 14 фоизга камайдиЎзбекистонда газ қазиб олиш 14 фоизга камайдиБугун, 17:10Қарздорлик учун гаровдаги автотраспорт воситаси сотилдиҚарздорлик учун гаровдаги автотраспорт воситаси сотилдиКеча, 20:33Ўзбекистон бизнесини қийнаётган учта асосий тўсиқ маълум қилиндиЎзбекистон бизнесини қийнаётган учта асосий тўсиқ маълум қилиндиКеча, 20:33Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)Кеча, 12:066 июль учун валюта курслари эълон қилинди6 июль учун валюта курслари эълон қилинди03.07, 17:116 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда6 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда03.07, 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
9 июн учун валюта курслари эълон қилинди
9 июн учун валюта курслари эълон қилинди