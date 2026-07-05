ЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўлади
2026 йилги жаҳон чемпионатида ҳал қилувчи баҳслар давом этади. Бугун тунда ва эртага тонгда мухлисларни икки қизиқарли учрашув кутиб турибди — Бразилия Норвегия билан, Мексика эса Англия билан тўқнашади.
Ҳар икки баҳсда ҳам мағлуб бўлган жамоа турнир билан хайрлашади. Демак, майдонда орқага йўл йўқ.
Бразилия Холандли Норвегияга қарши
Тунги дастурнинг биринчи учрашувида Бразилия ва Норвегия миллий жамоалари ўзаро куч синашади.
Бразилия турнир фаворитларидан бири сифатида майдонга тушса, Норвегия Эрлинг Холанд етакчилигида сенсация қайд этишга уринади. Скандинавияликларнинг жисмоний кучи ва ҳаводаги устунлиги бразилияликлар учун асосий хавф бўлиши мумкин.
Учрашув 6 июль куни Тошкент вақти билан соат 01:00 да бошланади.
Англияни Мексиканинг жиддий синови кутмоқда
Тонгги иккинчи баҳсда Мексика ва Англия терма жамоалари чоракфинал йўлланмаси учун курашади.
Англия таркиб ва маҳорат жиҳатидан фаворит ҳисобланади. Бироқ Мексика жаҳон чемпионатларидаги курашчанлиги, тезкор ҳужумлари ва мухлисларнинг кучли қўллаб-қувватлаши билан ҳар қандай рақибга муаммо туғдира олади.
Ушбу учрашув 6 июль куни Тошкент вақти билан соат 05:00 да старт олади.
Бугунги ўйинлар жадвали
ЖЧ-2026, плей-офф босқичи:
01:00 — Бразилия – Норвегия
05:00 — Мексика – Англия
Бир кечада тўртта кучли терма жамоа, юлдузли футболчилар ва икки чоракфинал йўлланмаси. Уйқу кейин ҳам бўлади, бундай ўйинлар эса ҳар куни эмас.
…