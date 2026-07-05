ЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўлади

·28·Спорт
ЖЧ-2026. Бугун тунда 1/8 финалда иккита катта ўйин бўлади

2026 йилги жаҳон чемпионатида ҳал қилувчи баҳслар давом этади. Бугун тунда ва эртага тонгда мухлисларни икки қизиқарли учрашув кутиб турибди — Бразилия Норвегия билан, Мексика эса Англия билан тўқнашади.

Ҳар икки баҳсда ҳам мағлуб бўлган жамоа турнир билан хайрлашади. Демак, майдонда орқага йўл йўқ.

Бразилия Холандли Норвегияга қарши

Тунги дастурнинг биринчи учрашувида Бразилия ва Норвегия миллий жамоалари ўзаро куч синашади.

Бразилия турнир фаворитларидан бири сифатида майдонга тушса, Норвегия Эрлинг Холанд етакчилигида сенсация қайд этишга уринади. Скандинавияликларнинг жисмоний кучи ва ҳаводаги устунлиги бразилияликлар учун асосий хавф бўлиши мумкин.

Учрашув 6 июль куни Тошкент вақти билан соат 01:00 да бошланади.

Англияни Мексиканинг жиддий синови кутмоқда

Тонгги иккинчи баҳсда Мексика ва Англия терма жамоалари чоракфинал йўлланмаси учун курашади.

Англия таркиб ва маҳорат жиҳатидан фаворит ҳисобланади. Бироқ Мексика жаҳон чемпионатларидаги курашчанлиги, тезкор ҳужумлари ва мухлисларнинг кучли қўллаб-қувватлаши билан ҳар қандай рақибга муаммо туғдира олади.

Ушбу учрашув 6 июль куни Тошкент вақти билан соат 05:00 да старт олади.

Бугунги ўйинлар жадвали

ЖЧ-2026, плей-офф босқичи:

  • 01:00 — Бразилия – Норвегия

  • 05:00 — Мексика – Англия

Бир кечада тўртта кучли терма жамоа, юлдузли футболчилар ва икки чоракфинал йўлланмаси. Уйқу кейин ҳам бўлади, бундай ўйинлар эса ҳар куни эмас.

БразилияНорвегияМексикаАнглияЭрлинг Холанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиЮрген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийига айландиБугун, 18:15Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Гави Криштиану Роналду ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: «У ҳали ҳам ўйин тақдирини ҳал қила олади»Бугун, 18:12Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Килиан Мбаппе Парагвайга қарши ғалабани кескин нишонлади...Бугун, 18:12Парагвай бош мураббийи: «Бизда ҳаёт синовларидан ўтган футболчилар бор»Парагвай бош мураббийи: «Бизда ҳаёт синовларидан ўтган футболчилар бор»Бугун, 18:04Жейми Каррагер: Гарри Кейн Олтин тўпга лойиқ, аммо совринни Месси ёки Мбаппе оладиЖейми Каррагер: Гарри Кейн Олтин тўпга лойиқ, аммо совринни Месси ёки Мбаппе оладиБугун, 17:51Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”Бугун, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди