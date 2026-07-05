Тошкентда уйлар нархи ўзгарди: энг қиммат ва арзон туманлар

·20·Ўзбекистон
Тошкентда уйлар нархи ўзгарди: энг қиммат ва арзон туманлар

Тошкент шаҳрида кўчмас мулк бозорида бир ой давомида кескин нарх тебранишлари кузатилмади. Шу билан бирга, айрим туманларда уй-жойлар қиймати озроқ ошган бўлса, баъзи ҳудудларда эса пасайиш қайд этилди. Бу ҳақда Кўчмас мулкни оммавий баҳолаш миллий маркази маълум қилди.

Марказий электрон савдо платформаларидаги эълонлар таҳлилига кўра, 1 июль ҳолатида кўп қаватли уйлардаги хонадонларнинг ўртача нархи ҳар бир квадрат метр учун 16,5 миллион сўмни ташкил қилди. Бу кўрсаткич ўтган ойга нисбатан бироз юқори.

Энг қиммат хонадонлар Шайхонтоҳур туманида қайд этилди. Бу ерда бир квадрат метрнинг ўртача нархи 25,3 миллион сўмга етган. Кейинги ўринларда Миробод (23,2 млн сўм) ва Яккасарой (20,5 млн сўм) туманлари жойлашди.

Энг арзон уй-жойлар эса Янгиҳаёт, Сергели ва Бектемир туманларида кузатилди. Ушбу ҳудудларда бир квадрат метрнинг ўртача нархи 11–11,5 миллион сўм атрофида бўлган.

Хусусий уйлар бозорида ҳам нархлар деярли барқарор сақланди. Бир сотих ернинг ўртача қиймати бир ой ичида 912,9 миллион сўмдан 916,9 миллион сўмгача кўтарилди.

Тошкентда уйлар нархи ўзгарди: энг қиммат ва арзон туманлар

Бу йўналишда энг қиммат ҳудуд Мирзо Улуғбек тумани бўлиб, бир сотих ернинг ўртача нархи 1,72 миллиард сўмни ташкил этди. Кейинги ўринларда Яккасарой ва Юнусобод туманлари қайд этилди. Энг арзон хусусий уйлар эса Бектемир ва Янгиҳаёт туманларида сақланиб қолмоқда.

Шунингдек, бир ой ичида Сергели ва Чилонзор туманларида хусусий уйлар нархида енгил пасайиш кузатилди.

ТошкентШайхантахурМирободЯккасарайМирзо Улуғбек
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг ҳуснихати тармоқларда барчанинг эътиборини тортди (видео)Давлат раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг ҳуснихати тармоқларда барчанинг эътиборини тортди (видео)Бугун, 12:173 июль кечаси Ўзбекистон осмонида ҳайратланарли ҳодиса юз берди3 июль кечаси Ўзбекистон осмонида ҳайратланарли ҳодиса юз бердиБугун, 01:48Тошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрландиТошкент осмонидаги чақмоқлар камераларга муҳрландиБугун, 01:07Мирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўлладиМирзиёев Трампга АҚШнинг 250 йиллиги муносабати билан табрик йўлладиБугун, 00:32Тошкентда 12 та сунъий кўл ва рақамли туристик хариталар яратиладиТошкентда 12 та сунъий кўл ва рақамли туристик хариталар яратиладиКеча, 20:36Ўзбекистонда мол гўштининг нархи пасайиши мумкинЎзбекистонда мол гўштининг нархи пасайиши мумкинКеча, 18:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??
Президент бир қизга Volkswagen совға қилди: бунга нима сабаб бўлди??