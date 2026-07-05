Амир Хон учинчи бор оила қурди (видео)
Болливуд юлдузи Амир Хон бугун, 5 июль куни узоқ йиллардан бери муносабатда бўлиб келаётган севгилиси Гаури Спратт билан расмий никоҳдан ўтди. Бу актёрнинг ҳаётидаги учинчи никоҳ бўлди.
Маълум қилинишича, тўй маросими Мумбайнинг Пали Ҳилл ҳудудидаги Амир Хоннинг уйида жуда камтарона руҳда ташкил этилган. Маросимга фақат оила аъзолари ва энг яқин дўстлари таклиф этилган.
Никоҳ Ҳиндистоннинг Махсус никоҳ тўғрисидаги қонуни (Special Marriage Act) асосида расмий рўйхатдан ўтказилди. Жуфтлик дабдабали тантанадан воз кечиб, тўйни ёпиқ ва оилавий муҳитда нишонлашни афзал кўрди.
Маросим якунланганидан сўнг келин-куёв яқин қариндошлари ва дўстлари учун кичик тушлик уюштирди.
Амир Хон ва Гаури Спраттнинг никоҳ тўйи ҳақидаги хабар мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди. Кўпчилик жуфтликни янги ҳаёт босқичи билан табриклаб, уларга бахт ва тотувлик тиламоқда.
…