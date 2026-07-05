Амир Хон учинчи бор оила қурди (видео)

·29·Маданият
Амир Хон учинчи бор оила қурди (видео)

Болливуд юлдузи Амир Хон бугун, 5 июль куни узоқ йиллардан бери муносабатда бўлиб келаётган севгилиси Гаури Спратт билан расмий никоҳдан ўтди. Бу актёрнинг ҳаётидаги учинчи никоҳ бўлди.

Маълум қилинишича, тўй маросими Мумбайнинг Пали Ҳилл ҳудудидаги Амир Хоннинг уйида жуда камтарона руҳда ташкил этилган. Маросимга фақат оила аъзолари ва энг яқин дўстлари таклиф этилган.

Никоҳ Ҳиндистоннинг Махсус никоҳ тўғрисидаги қонуни (Special Marriage Act) асосида расмий рўйхатдан ўтказилди. Жуфтлик дабдабали тантанадан воз кечиб, тўйни ёпиқ ва оилавий муҳитда нишонлашни афзал кўрди.

Aamir Xon va Kiran Rao tadbirda birga tushgan surat.

Маросим якунланганидан сўнг келин-куёв яқин қариндошлари ва дўстлари учун кичик тушлик уюштирди.

Амир Хон ва Гаури Спраттнинг никоҳ тўйи ҳақидаги хабар мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди. Кўпчилик жуфтликни янги ҳаёт босқичи билан табриклаб, уларга бахт ва тотувлик тиламоқда.

Амир ХанГаури СпраттМумбайИндия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Майкл» фильми тарихдаги энг даромадли фильмга айланди«Майкл» фильми тарихдаги энг даромадли фильмга айландиБугун, 16:02Фаҳрие Эвженнинг янги сериали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотдиФаҳрие Эвженнинг янги сериали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотдиБугун, 11:10Умидахон Ҳожиеванинг қизалоғи 1 ёшни қарши олди (видео)Умидахон Ҳожиеванинг қизалоғи 1 ёшни қарши олди (видео)Бугун, 10:34Зиёда яна ҳайратда қолдирди: “Фарк эт” клипи премьера қилинди (видео)Зиёда яна ҳайратда қолдирди: “Фарк эт” клипи премьера қилинди (видео)Бугун, 10:06Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?Кеча, 18:51Нодир Зоитов мухлисларини янги “Қизалоғим” таронаси билан хурсанд қилди (аудио)Нодир Зоитов мухлисларини янги “Қизалоғим” таронаси билан хурсанд қилди (аудио)Кеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди