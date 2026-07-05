Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”
Футбол оламининг энг ёрқин ва очиқкўнгил юлдузларидан бири Златан Ибрагимович Жаҳон чемпионати доирасидаги Франция ва Парагвай терма жамоалари ўртасидаги учрашувдан сўнг ўзининг кескин фикрлари билан ўртоқлашди. Швециялик собиқ ҳужумчи жанубий америкаликларнинг майдондаги қўпол ҳаракатлари ва провокацияларига тўхталиб, француз футболчиларининг совуққонлигига юқори баҳо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франция терма жамоаси Парагвай устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, чорак финал йўлланмасини қўлга киритган бўлса-да, ўйин техник маҳоратдан кўра кўпроқ жисмоний курашлар ва “ифлос ўйинлар” билан ёдда қолди. Килиан Мбаппе томонидан 70-дақиқада киритилган пеналти голи учрашув тақдирини ҳал қилди. Бироқ, бутун ўйин давомида Дидиер Десчампс шогирдлари рақибнинг тиниmsиз босими ва провокациялари остида қолишди.
Ибрагимовичнинг кутилмаган иқрориФох Sportс нашрига берган интервюсида Ибрагимович агар ўзи майдонда бўлганида, бундай вазиятда ҳиссиётларини жиловлай олмаслигини тан олди. Goal.com хабарига кўра, афсонавий ҳужумчи Парагвайнинг ўйин услубини танқид қилиб, ўзининг характери бундай провокацияларга чидаш бермаслигини таъкидлаган.
“Бугун улар учун мутлақо бошқача чақириқ бўлди. Асосий вазифа провокацияга учмаслик, хотиржамликни сақлаш ва мувозанатни йўқотмаслик эди. Рақибнинг ҳийлаларига алданмаслик керак эди. Мен бу ўйинда камида тўртта қизил карточка олган бўлардим! Балки кимнидир шифохонага жўнатиб юборармидим... Мен ҳақиқий футбол ўйнашни яхши кўраман, кимдир атайлаб ғашимга тегишини ёқтирмайман”, — дея таъкидлади Златан Ибрагимович.
Статистик маълумотларга кўра, Парагвай терма жамоаси ўйин давомида 13 маротаба қўполлик ишлатган ва асосан Франция ҳужумчиларини нишонга олган. Қизиғи шундаки, жанубий америкаликлар ўйинни бирорта ҳам сариқ карточкасиз якунлашган бўлса, Франция вакиллари уч бор огоҳлантирилган. Бу ҳолат ҳакамлик борасида ҳам кўплаб саволларни келтириб чиқарди.
Чемпионларга хос хотиржамликИбрагимовичнинг фикрича, Франция терма жамоаси кўрсатган босиқлик уларнинг чемпионликка муносиб эканидан далолат беради. У Лес Блеус вакилларининг рақиб билан жанжаллашиш ўрнига, ўз ишини профессионал даражада бажарганини алоҳида эътироф этди.
“Франция хотиржамлик кўрсатди, улар бўшашишмади. Нима қилиш керак бўлса, шуни бажаришди. Рақибнинг юзига қараб шунчаки табассум қилишди. Бу энг яхши жавоб — кулиб қўйиш, гол уриш, ғалаба қозониш ва мухлислар билан байрам қилиш. Мана шундай жавоб қайтариш керак”, — дея қўшимча қилди собиқ ҳужумчи.
Ушбу ғалаба Франция учун нафақат кейинги босқич йўлланмасини, балки руҳий устунликни ҳам таъминлади. Златан каби тажрибали футболчиларнинг бундай эътирофи жамоанинг турнирдаги нуфузини янада ошириши шубҳасиз. Эндиликда Франция чорак финалда янада жиддийроқ синовларга тайёргарлик кўрмоқда.
…