Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”

·0·Спорт
Златан Ибрагимович: “Парагвайга қарши ўйинда мен тўртта қизил карточка олган бўлардим”

Футбол оламининг энг ёрқин ва очиқкўнгил юлдузларидан бири Златан Ибрагимович Жаҳон чемпионати доирасидаги Франция ва Парагвай терма жамоалари ўртасидаги учрашувдан сўнг ўзининг кескин фикрлари билан ўртоқлашди. Швециялик собиқ ҳужумчи жанубий америкаликларнинг майдондаги қўпол ҳаракатлари ва провокацияларига тўхталиб, француз футболчиларининг совуққонлигига юқори баҳо берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франция терма жамоаси Парагвай устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, чорак финал йўлланмасини қўлга киритган бўлса-да, ўйин техник маҳоратдан кўра кўпроқ жисмоний курашлар ва “ифлос ўйинлар” билан ёдда қолди. Килиан Мбаппе томонидан 70-дақиқада киритилган пеналти голи учрашув тақдирини ҳал қилди. Бироқ, бутун ўйин давомида Дидиер Десчампс шогирдлари рақибнинг тиниmsиз босими ва провокациялари остида қолишди.

Ибрагимовичнинг кутилмаган иқрори

Фох Sportс нашрига берган интервюсида Ибрагимович агар ўзи майдонда бўлганида, бундай вазиятда ҳиссиётларини жиловлай олмаслигини тан олди. Goal.com хабарига кўра, афсонавий ҳужумчи Парагвайнинг ўйин услубини танқид қилиб, ўзининг характери бундай провокацияларга чидаш бермаслигини таъкидлаган.

“Бугун улар учун мутлақо бошқача чақириқ бўлди. Асосий вазифа провокацияга учмаслик, хотиржамликни сақлаш ва мувозанатни йўқотмаслик эди. Рақибнинг ҳийлаларига алданмаслик керак эди. Мен бу ўйинда камида тўртта қизил карточка олган бўлардим! Балки кимнидир шифохонага жўнатиб юборармидим... Мен ҳақиқий футбол ўйнашни яхши кўраман, кимдир атайлаб ғашимга тегишини ёқтирмайман”, — дея таъкидлади Златан Ибрагимович.

Статистик маълумотларга кўра, Парагвай терма жамоаси ўйин давомида 13 маротаба қўполлик ишлатган ва асосан Франция ҳужумчиларини нишонга олган. Қизиғи шундаки, жанубий америкаликлар ўйинни бирорта ҳам сариқ карточкасиз якунлашган бўлса, Франция вакиллари уч бор огоҳлантирилган. Бу ҳолат ҳакамлик борасида ҳам кўплаб саволларни келтириб чиқарди.

Чемпионларга хос хотиржамлик

Ибрагимовичнинг фикрича, Франция терма жамоаси кўрсатган босиқлик уларнинг чемпионликка муносиб эканидан далолат беради. У Лес Блеус вакилларининг рақиб билан жанжаллашиш ўрнига, ўз ишини профессионал даражада бажарганини алоҳида эътироф этди.

“Франция хотиржамлик кўрсатди, улар бўшашишмади. Нима қилиш керак бўлса, шуни бажаришди. Рақибнинг юзига қараб шунчаки табассум қилишди. Бу энг яхши жавоб — кулиб қўйиш, гол уриш, ғалаба қозониш ва мухлислар билан байрам қилиш. Мана шундай жавоб қайтариш керак”, — дея қўшимча қилди собиқ ҳужумчи.

Ушбу ғалаба Франция учун нафақат кейинги босқич йўлланмасини, балки руҳий устунликни ҳам таъминлади. Златан каби тажрибали футболчиларнинг бундай эътирофи жамоанинг турнирдаги нуфузини янада ошириши шубҳасиз. Эндиликда Франция чорак финалда янада жиддийроқ синовларга тайёргарлик кўрмоқда.

Златан ИбрагимовичКилиан МбаппеФранцияЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ўнг қанот ҳимоясини кучайтирди: Дензел Думфриес Мадридга кўчиб ўтдиРеал Мадрид ўнг қанот ҳимоясини кучайтирди: Дензел Думфриес Мадридга кўчиб ўтдиБугун, 17:13Журген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиЖурген Клопп Германия терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:38Ламине Ямал нима учун «ЭГО» ёзувли боғичда майдонга тушди? Сирли хабар ортидаги ҳақиқатЛамине Ямал нима учун «ЭГО» ёзувли боғичда майдонга тушди? Сирли хабар ортидаги ҳақиқатБугун, 15:52Карло Анчелотти Бразилия ва Норвегия ўртасидаги баҳс олдидан Холандни тўхтатиш режасини айтдиКарло Анчелотти Бразилия ва Норвегия ўртасидаги баҳс олдидан Холандни тўхтатиш режасини айтдиБугун, 14:58Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Кабо-Верде дарвозабони Касилясни ортда қолдириб, рекорд ўрнатди...Бугун, 14:22Микель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиМикель Оярсабаль ЖЧ-2026 нинг энг яхши ҳужумчисини танладиБугун, 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди