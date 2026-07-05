Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси беш ойда 32,8 млрд долларга етди

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси беш ойда 32,8 млрд долларга етди

2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 32,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди. Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 3,7 фоизга кўп.

Ҳисобот даврида экспорт ҳажми 12,6 млрд долларни ташкил қилиб, 15,5 фоизга камайган. Импорт эса 20,1 млрд долларга етган ва бир йил аввалги кўрсаткичга нисбатан 20,8 фоизга ошган.

Олтинни ҳисобга олмаганда, товарлар экспорти 6,5 млрд долларни ташкил этди. Бу 2025 йилнинг январь-май ойларига нисбатан 29,4 фоизга кўп.

Йилнинг дастлабки беш ойида Ўзбекистон дунёнинг 185 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширган.

Ташқи савдо айланмасида энг катта улуш Хитой ҳиссасига тўғри келди — 23,4 фоиз. Кейинги ўринларда Россия 17,6 фоиз, Қозоғистон 6,9 фоиз, Туркия 3,7 фоиз ва Афғонистон 2,8 фоиз билан қайд этилди.

Ташқи савдоЭкспортИмпортХитойРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонга 325 бош гигант сигир олиб келинди: гўшт нархи пасаядими?Ўзбекистонга 325 бош гигант сигир олиб келинди: гўшт нархи пасаядими?Бугун, 19:05Ўзбекистонда газ қазиб олиш 14 фоизга камайдиЎзбекистонда газ қазиб олиш 14 фоизга камайдиБугун, 17:10Қарздорлик учун гаровдаги автотраспорт воситаси сотилдиҚарздорлик учун гаровдаги автотраспорт воситаси сотилдиКеча, 20:33Ўзбекистон бизнесини қийнаётган учта асосий тўсиқ маълум қилиндиЎзбекистон бизнесини қийнаётган учта асосий тўсиқ маълум қилиндиКеча, 20:33Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)Ўзбекистон ва Грузия савдони 1 млрд долларга етказмоқчи (фото, видео)Кеча, 12:066 июль учун валюта курслари эълон қилинди6 июль учун валюта курслари эълон қилинди03.07, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
9 июн учун валюта курслари эълон қилинди
9 июн учун валюта курслари эълон қилинди