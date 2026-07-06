Магистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топширилади

·1·Жамият
Магистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топширилади

Ўзбекистонда 2026/2027 ўқув йили учун давлат олий таълим муассасалари магистратурасига ҳужжатлар қабул қилиш бошланди.

Абитуриентлар барча жараёнларни онлайн тарзда амалга ошириши мумкин. Ҳужжат топшириш учун олийгоҳ ёки бошқа идораларга шахсан бориш талаб этилмайди.

Ҳужжатлар қачонгача қабул қилинади?

Магистратурага аризалар 1 июлдан 30 июлгача қабул қилинади.

Ҳужжатлар my.edu.uz электрон платформаси орқали юборилади. Ариза топширишни сўнгги кунларга қолдирмаслик тавсия этилади — дедлайн яқинлашганда платформада юклама ортиши мумкин.

Тил сертификати мажбурий

Танловда иштирок этиш учун абитуриентда чет тилини билиш даражасини тасдиқловчи сертификат бўлиши шарт.

Бунда белгиланган талабларга мос:

  • миллий сертификат;

  • халқаро намунадаги сертификат қабул қилинади.

Тил сертификатига эга бўлмаган талабгорлар магистратура танловида иштирок эта олмайди.

Қандай ҳужжатлар талаб қилинади?

Ариза топшириш учун қуйидаги асосий ҳужжатлар керак бўлади:

  1. Бакалавр дипломи;

  2. Чет тилини билиш тўғрисидаги миллий ёки халқаро сертификат.

Ҳужжатларнинг электрон нусхалари аниқ ва тўлиқ кўриниши лозим. Маълумотлардаги хато ёки сифатсиз юкланган файл аризани кўриб чиқиш жараёнига таъсир қилиши мумкин.

Ариза қандай топширилади?

Абитуриент my.edu.uz платформасига кириб, шахсий маълумотларини тўлдиради, тегишли мутахассисликни танлайди ва талаб қилинган ҳужжатларни юклайди.

Ариза жўнатилгандан кейин унинг ҳолатини шахсий кабинет орқали кузатиб бориш мумкин.

Қабул 30 июль куни якунланади. Шу сабаб диплом ва тил сертификатини олдиндан тайёрлаб, аризани вақтида топшириш муҳим.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болалар оромгоҳига йўлланмани 50% чегирмада олиш мумкинБолалар оромгоҳига йўлланмани 50% чегирмада олиш мумкинБугун, 11:11«Катта Чимён»да юра олмай қолган сайёҳ қутқарилди«Катта Чимён»да юра олмай қолган сайёҳ қутқарилдиБугун, 10:57Олимлар Сирдарё балиқларида хавфли модда аниқлади Олимлар Сирдарё балиқларида хавфли модда аниқлади Кеча, 22:3819 ёшли йўловчи 7 килограммдан ортиқ мефедрон билан ушланди19 ёшли йўловчи 7 килограммдан ортиқ мефедрон билан ушландиКеча, 20:39Чирчиқ ва Қорадарё балиқларида микропластик топилдиЧирчиқ ва Қорадарё балиқларида микропластик топилдиКеча, 16:04Наркотик ортилган дрон Амударёдан ўтаётганда тўхтатилдиНаркотик ортилган дрон Амударёдан ўтаётганда тўхтатилдиКеча, 15:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди