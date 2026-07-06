Магистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топширилади
Ўзбекистонда 2026/2027 ўқув йили учун давлат олий таълим муассасалари магистратурасига ҳужжатлар қабул қилиш бошланди.
Абитуриентлар барча жараёнларни онлайн тарзда амалга ошириши мумкин. Ҳужжат топшириш учун олийгоҳ ёки бошқа идораларга шахсан бориш талаб этилмайди.
Ҳужжатлар қачонгача қабул қилинади?
Магистратурага аризалар 1 июлдан 30 июлгача қабул қилинади.
Ҳужжатлар my.edu.uz электрон платформаси орқали юборилади. Ариза топширишни сўнгги кунларга қолдирмаслик тавсия этилади — дедлайн яқинлашганда платформада юклама ортиши мумкин.
Тил сертификати мажбурий
Танловда иштирок этиш учун абитуриентда чет тилини билиш даражасини тасдиқловчи сертификат бўлиши шарт.
Бунда белгиланган талабларга мос:
миллий сертификат;
халқаро намунадаги сертификат қабул қилинади.
Тил сертификатига эга бўлмаган талабгорлар магистратура танловида иштирок эта олмайди.
Қандай ҳужжатлар талаб қилинади?
Ариза топшириш учун қуйидаги асосий ҳужжатлар керак бўлади:
Бакалавр дипломи;
Чет тилини билиш тўғрисидаги миллий ёки халқаро сертификат.
Ҳужжатларнинг электрон нусхалари аниқ ва тўлиқ кўриниши лозим. Маълумотлардаги хато ёки сифатсиз юкланган файл аризани кўриб чиқиш жараёнига таъсир қилиши мумкин.
Ариза қандай топширилади?
Абитуриент my.edu.uz платформасига кириб, шахсий маълумотларини тўлдиради, тегишли мутахассисликни танлайди ва талаб қилинган ҳужжатларни юклайди.
Ариза жўнатилгандан кейин унинг ҳолатини шахсий кабинет орқали кузатиб бориш мумкин.
Қабул 30 июль куни якунланади. Шу сабаб диплом ва тил сертификатини олдиндан тайёрлаб, аризани вақтида топшириш муҳим.
…