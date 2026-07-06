Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»

·1·Спорт
Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»

Испания миллий жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте ЖЧ-2026 1/8 финалида Португалияга қарши муҳим баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида фикр билдирди.

Испаниялик мутахассис 41 ёшли ҳужумчининг характери ва профессионализмига юқори баҳо берди. Шу билан бирга, у Роналду майдонга тушса, Испания ҳимояси бир сонияга ҳам эътиборни йўқотмаслиги кераклигини таъкидлади.

«Мен унга бўлган ҳурматимни яширмаганман»

Де ла Фуэнте Роналдунинг ўз олдига доимо катта мақсадлар қўйиши ва йиллар давомида юқори даражада қолишини алоҳида эътироф этди.

«Мен ҳеч қачон Роналдуга бўлган ҳурматимни яширмаганман. Унинг характери, юксак мақсад қўя олиши ва доимо ўз устида ишлашга интилишини жуда қадрлайман», — деди Испания бош мураббийи.

Роналду ҳали ҳам янги ютуқларни истайди

Испания устозининг фикрича, португалиялик юлдуз футболда аллақачон улкан мерос яратганига қарамай, бу билан чекланиб қолгани йўқ.

«Криштиану яратган улкан мероси билан кифояланмаяпти. У янада кўпроқ ютуқларга эришишни истайди», — деди де ла Фуэнте.

Бир лаҳза бутун ўйинни ҳал қилиши мумкин

Мураббий Роналдуни жарима майдони яқинида назоратсиз қолдириш ўта хавфли эканини таъкидлади.

«Майдонда уни бир сонияга ҳам назардан қочириш мумкин эмас. Хавфли зонадаги бир онлик эътиборсизлик ўйин тақдирини ҳал қилиб қўйиши мумкин», — деди у.

«Унинг ўйнамаганини афзал кўрардим»

Де ла Фуэнте рақиб етакчисининг ўйинда иштирок этмаслиги Испания учун қулай бўлишини ҳазил ва жиддийлик аралаш тарзда тан олди.

«Ростини айтсам, унинг ўйнамаганини афзал кўрар эдим. Аммо ўйлайманки, у майдонга тушади», — деди испанлар устози.

Роналду мундиалда учта гол урди

Криштиану Роналду ЖЧ-2026да ҳозиргача тўртта учрашувда майдонга тушиб, учта гол урди.

Энди у Испанияга қарши Иберия дербисида Португалиянинг асосий қуролларидан бири бўлади. Бир томонда де ла Фуэнте мақтаган кучли яримҳимоя, иккинчи томонда эса бир лаҳзада ўйин тақдирини ўзгартира оладиган Роналду. Майдонда сокинлик кам бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...Бугун, 11:22Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?Бугун, 11:08Криштиану Роналду: «Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим»Криштиану Роналду: «Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим»Бугун, 11:04Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»Бугун, 10:19 Гарри Кейн Линекернинг ЖЧ плей-офф рекордини такрорлади Гарри Кейн Линекернинг ЖЧ плей-офф рекордини такрорладиБугун, 10:07Жуд Беллингҳэм Мексикага қарши ўйин қаҳрамони бўлдиЖуд Беллингҳэм Мексикага қарши ўйин қаҳрамони бўлдиБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди