Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»
Испания миллий жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте ЖЧ-2026 1/8 финалида Португалияга қарши муҳим баҳс олдидан Криштиану Роналду ҳақида фикр билдирди.
Испаниялик мутахассис 41 ёшли ҳужумчининг характери ва профессионализмига юқори баҳо берди. Шу билан бирга, у Роналду майдонга тушса, Испания ҳимояси бир сонияга ҳам эътиборни йўқотмаслиги кераклигини таъкидлади.
«Мен унга бўлган ҳурматимни яширмаганман»
Де ла Фуэнте Роналдунинг ўз олдига доимо катта мақсадлар қўйиши ва йиллар давомида юқори даражада қолишини алоҳида эътироф этди.
«Мен ҳеч қачон Роналдуга бўлган ҳурматимни яширмаганман. Унинг характери, юксак мақсад қўя олиши ва доимо ўз устида ишлашга интилишини жуда қадрлайман», — деди Испания бош мураббийи.
Роналду ҳали ҳам янги ютуқларни истайди
Испания устозининг фикрича, португалиялик юлдуз футболда аллақачон улкан мерос яратганига қарамай, бу билан чекланиб қолгани йўқ.
«Криштиану яратган улкан мероси билан кифояланмаяпти. У янада кўпроқ ютуқларга эришишни истайди», — деди де ла Фуэнте.
Бир лаҳза бутун ўйинни ҳал қилиши мумкин
Мураббий Роналдуни жарима майдони яқинида назоратсиз қолдириш ўта хавфли эканини таъкидлади.
«Майдонда уни бир сонияга ҳам назардан қочириш мумкин эмас. Хавфли зонадаги бир онлик эътиборсизлик ўйин тақдирини ҳал қилиб қўйиши мумкин», — деди у.
«Унинг ўйнамаганини афзал кўрардим»
Де ла Фуэнте рақиб етакчисининг ўйинда иштирок этмаслиги Испания учун қулай бўлишини ҳазил ва жиддийлик аралаш тарзда тан олди.
«Ростини айтсам, унинг ўйнамаганини афзал кўрар эдим. Аммо ўйлайманки, у майдонга тушади», — деди испанлар устози.
Роналду мундиалда учта гол урди
Криштиану Роналду ЖЧ-2026да ҳозиргача тўртта учрашувда майдонга тушиб, учта гол урди.
Энди у Испанияга қарши Иберия дербисида Португалиянинг асосий қуролларидан бири бўлади. Бир томонда де ла Фуэнте мақтаган кучли яримҳимоя, иккинчи томонда эса бир лаҳзада ўйин тақдирини ўзгартира оладиган Роналду. Майдонда сокинлик кам бўлади.
…