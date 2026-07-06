Агилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичда
Гуманоид роботлар ишлаб чиқариш саноати ҳозирда улкан инвестициялар оқими марказида турибди. Соҳанинг етакчи вакилларидан бири — Агилитй Роботикс компанияси Чурчилл Капитал Корп ХИ махсус мақсадли сотиб олиш компанияси (СПАК) билан бирлашиш орқали очиқ фонд бозорига чиқишини эълон қилди. Ушбу келишув компанияни 2,5 миллиард долларга баҳоламоқда ва у гуманоид робототехника тарихидаги энг йирик капитал жалб қилиш жараёни бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Агилитй Роботикс мазкур қадами билан биржада очиқ савдо қилинадиган биринчи соф гуманоид робот ишлаб чиқарувчисига айланади. Бу оддий инвесторлар учун илгари фақат йирик венчур фондларига очиқ бўлган юқори технологияли секторга кириш имконини беради. Компания бош директори Пеггй Джонсоннинг сўзларига кўра, мазкур маблағлар Орегон штатидаги 70 000 квадрат метрлик заводда ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва мавжуд буюртмаларни бажаришга йўналтирилади.
Дигит: Омборхоналар учун махсус ёрдамчиАгилитй Роботикс томонидан ишлаб чиқилган Дигит роботи ташқи кўринишидан одамга ўхшаса-да, у биомимикрия (табиатга тақлид қилиш) учун эмас, балки аниқ вазифаларни бажариш учун яратилган. Бўйи 175 см ва вазни 72 кг атрофида бўлган ушбу роботнинг ўзига хос жиҳати унинг "қуш оёқлари" деб аталадиган тескари букилувчи тиззаларидир. Бу конструкция унга тор омборхона жавонлари орасида эркин ҳаракатланиш ва оғир юкларни қулай кўтариш имконини беради.
Компания фақатгина аппарат таъминоти билан чекланиб қолмай, сунъий интеллект интеграциясига ҳам катта эътибор қаратмоқда. Дигит юқори даражадаги буйруқларни тушуниш учун Claude ва Gemini каби йирик тил моделларидан (LLM) фойдаланади. Масалан, синовлар давомида роботга шунчаки "бу ерни тозаланг" деган буйруқ берилганда, у турли хил чиқиндиларни саралашни ва пуфакчали ўрам (буббле врап) қайта ишланмаслигини мустақил аниқлашга муваффақ бўлган.
Бозордаги рақобат ва келажак режалариГуманоид роботлар бўйича жаҳон бозорида рақобат ниҳоятда кучли. TechCrunch маълумотларига кўра, яқинда AI2 Роботикс стартапи 3 миллиард доллар, Апптроник эса Google ва Mercedes-Benz кўмагида 5,5 миллиард доллар қийматга эга бўлди. Figure AI компанияси эса 39 миллиард долларлик астрономик кўрсаткич билан ҳаммани ҳайратда қолдирган эди. Бироқ Агилитй Роботикс ўзининг реал даромад манбалари ва тайёр мижозлар базаси билан ажралиб туради.
Ҳозирда компаниянинг мижозлари рўйхатида қуйидаги йирик корпорациялар мавжуд:
- Amazon ва ГХО Логистикс (логистика ва омборхона операциялари);
- Toyota Мотор Мануфактуринг Канада (автомобилсозлик);
- Меркадо Либре ва Счаеффлер (савдо ва саноат).
Пеггй Джонсоннинг таъкидлашича, компания ҳозирда 300 миллион доллардан ортиқ тасдиқланган буюртмаларга эга. Агилитй Роботикс "робот-ас-а-сервисе" (сервис сифатида робот) моделини қўлламоқда, яни мижозлар роботни сотиб олиш ўрнига ойлик ижара ҳақини тўлайдилар. Бу эса технологияни жорий қилиш харажатларини камайтиради ва уни оммалаштиришга хизмат қилади. Гарчи уй шароитида хизмат қилувчи роботлар ҳали узоқ келажак мавзуси бўлса-да, саноат ва логистика соҳасида Агилитй Роботикс аллақачон инқилоб қилишни бошлаган.
…