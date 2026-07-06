Агилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичда

·0·Техно
Агилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичда

Гуманоид роботлар ишлаб чиқариш саноати ҳозирда улкан инвестициялар оқими марказида турибди. Соҳанинг етакчи вакилларидан бири — Агилитй Роботикс компанияси Чурчилл Капитал Корп ХИ махсус мақсадли сотиб олиш компанияси (СПАК) билан бирлашиш орқали очиқ фонд бозорига чиқишини эълон қилди. Ушбу келишув компанияни 2,5 миллиард долларга баҳоламоқда ва у гуманоид робототехника тарихидаги энг йирик капитал жалб қилиш жараёни бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Агилитй Роботикс мазкур қадами билан биржада очиқ савдо қилинадиган биринчи соф гуманоид робот ишлаб чиқарувчисига айланади. Бу оддий инвесторлар учун илгари фақат йирик венчур фондларига очиқ бўлган юқори технологияли секторга кириш имконини беради. Компания бош директори Пеггй Джонсоннинг сўзларига кўра, мазкур маблағлар Орегон штатидаги 70 000 квадрат метрлик заводда ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва мавжуд буюртмаларни бажаришга йўналтирилади.

Дигит: Омборхоналар учун махсус ёрдамчи

Агилитй Роботикс томонидан ишлаб чиқилган Дигит роботи ташқи кўринишидан одамга ўхшаса-да, у биомимикрия (табиатга тақлид қилиш) учун эмас, балки аниқ вазифаларни бажариш учун яратилган. Бўйи 175 см ва вазни 72 кг атрофида бўлган ушбу роботнинг ўзига хос жиҳати унинг "қуш оёқлари" деб аталадиган тескари букилувчи тиззаларидир. Бу конструкция унга тор омборхона жавонлари орасида эркин ҳаракатланиш ва оғир юкларни қулай кўтариш имконини беради.

Компания фақатгина аппарат таъминоти билан чекланиб қолмай, сунъий интеллект интеграциясига ҳам катта эътибор қаратмоқда. Дигит юқори даражадаги буйруқларни тушуниш учун Claude ва Gemini каби йирик тил моделларидан (LLM) фойдаланади. Масалан, синовлар давомида роботга шунчаки "бу ерни тозаланг" деган буйруқ берилганда, у турли хил чиқиндиларни саралашни ва пуфакчали ўрам (буббле врап) қайта ишланмаслигини мустақил аниқлашга муваффақ бўлган.

Бозордаги рақобат ва келажак режалари

Гуманоид роботлар бўйича жаҳон бозорида рақобат ниҳоятда кучли. TechCrunch маълумотларига кўра, яқинда AI2 Роботикс стартапи 3 миллиард доллар, Апптроник эса Google ва Mercedes-Benz кўмагида 5,5 миллиард доллар қийматга эга бўлди. Figure AI компанияси эса 39 миллиард долларлик астрономик кўрсаткич билан ҳаммани ҳайратда қолдирган эди. Бироқ Агилитй Роботикс ўзининг реал даромад манбалари ва тайёр мижозлар базаси билан ажралиб туради.

Ҳозирда компаниянинг мижозлари рўйхатида қуйидаги йирик корпорациялар мавжуд:

  • Amazon ва ГХО Логистикс (логистика ва омборхона операциялари);
  • Toyota Мотор Мануфактуринг Канада (автомобилсозлик);
  • Меркадо Либре ва Счаеффлер (савдо ва саноат).

Пеггй Джонсоннинг таъкидлашича, компания ҳозирда 300 миллион доллардан ортиқ тасдиқланган буюртмаларга эга. Агилитй Роботикс "робот-ас-а-сервисе" (сервис сифатида робот) моделини қўлламоқда, яни мижозлар роботни сотиб олиш ўрнига ойлик ижара ҳақини тўлайдилар. Бу эса технологияни жорий қилиш харажатларини камайтиради ва уни оммалаштиришга хизмат қилади. Гарчи уй шароитида хизмат қилувчи роботлар ҳали узоқ келажак мавзуси бўлса-да, саноат ва логистика соҳасида Агилитй Роботикс аллақачон инқилоб қилишни бошлаган.

Агилитй РоботиксДигитГуманоид РоботларСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қуриладиХитой яримўтказгичлар пойгасида янги босқичга чиқди: Шанхайда йирик завод қуриладиБугун, 10:24Британияда термоядровий реакторни осон таъмирлашнинг инқилобий усули ўйлаб топилдиБританияда термоядровий реакторни осон таъмирлашнинг инқилобий усули ўйлаб топилдиБугун, 09:26Саноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкинСаноатда хавфсизлик инқилоби: Роботлар яқинлашаётганини энди овоз орқали ҳис қилиш мумкинБугун, 09:00Европа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳаЕвропа келажак энергияси сари: Термоядровий электр станциялари учун янги лойиҳаБугун, 08:21Росатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаРосатом ўндан ортиқ кичик AES лойиҳаларини ишлаб чиқмоқда: Ўзбекистон биринчи навбатдаБугун, 07:22Tesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиTesla ФСД тизими синовдан ўта олмади: Автопилот ҳали ҳам инсон ўрнини боса олмайдиБугун, 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги