Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...
Аргентина миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалига йўл олган бўлса-да, Лионель Скалони бошчилигидаги мураббийлар штаби жамоа ўйинидан тўлиқ қониқмаяпти.
Кабо-Вердега қарши қийин ғалаба амалдаги жаҳон чемпионларининг заиф нуқталарини очиб берди. Энди Мисрга қарши ҳал қилувчи баҳс олдидан Аргентина бир нечта муҳим муаммони бартараф этиши керак.
Прессинг кутилган даражада ишламаяпти
Diario Olé нашри маълумотига кўра, Скалонини энг кўп хавотирга солаётган жиҳат — жамоанинг рақибга босим ўтказиш тизими.
Аргентина футболчилари тўпни йўқотгандан кейин етарлича тез ва уюшган ҳолда прессинг қила олмаяпти. Натижада рақиблар босимдан чиқиб кетиб, тезкор қарши ҳужумлар ташкил этиш имконига эга бўлмоқда.
Скалони эса жамоасидан анча фаол, жадал ва бир бутун ҳолдаги прессинг кутмоқда.
Тўп назорати бор, лекин ўткирлик етишмаяпти
Аргентина кўп вақт тўпни назорат қилиб, позицион ҳужумлар уюштираётган бўлса-да, уларнинг аксарияти хавфли вазиятлар билан якунланмаяпти.
Жамоа ўйин суръатини кескин ошириш, кутилмаган узатмалар орқали рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш ва ҳужум йўналишини тез ўзгартиришда қийналмоқда.
Шу сабаб Аргентинанинг ҳужумлари баъзан бир хил ва рақиб учун олдиндан тахмин қилиш мумкин бўлган кўриниш касб этмоқда.
Барча ечим яна Мессидан кутилмоқда
Мураббийлар штаби олдидаги яна бир жиддий муаммо — жамоанинг Лионель Месси маҳоратига ҳаддан ташқари боғланиб қолгани.
Айниқса, ҳимояга чуқур ёпилиб оладиган рақибларга қарши Аргентина ҳужумдаги асосий ечимни 39 ёшли етакчисидан кутмоқда.
Месси ҳал қилувчи вазиятларни яратишда давом этаётган бўлса-да, Скалони ҳужумдаги масъулиятни бошқа футболчилар ўртасида ҳам тенг тақсимлашни истаяпти. Акс ҳолда рақиблар Мессини нейтраллаштириш орқали бутун жамоанинг ҳужум салоҳиятини чеклаб қўйиши мумкин.
Кабо-Верде Аргентинани қаттиқ қийнади
«Альбиселесте» плей-оффнинг аввалги босқичида Кабо-Вердега қарши кутилганидан анча оғир ўйин ўтказди.
Асосий вақтда ғолиб аниқланмади ва аргентиналиклар фақат қўшимча бўлимларда 3:2 ҳисобида зафар қучди. Бу учрашув жамоанинг прессинг, ҳужумларни ривожлантириш ва ҳимоядаги мувозанат борасида ҳали ишлаши кераклигини кўрсатди.
Навбатдаги синов — Миср
Аргентина миллий жамоаси 7 июль куни ЖЧ-2026 1/8 финалида Мисрга қарши майдонга тушади.
Учрашув Тошкент вақти билан соат 21:00 да бошланади.
Миср ҳимояда тартибли ва қарши ҳужумларда хавфли жамоа ҳисобланади. Шу боис Скалони шогирдлари аввалги камчиликларни такрорласа, бу баҳсда ҳам осон сайр бўлмайди. Месси бор — лекин бутун режа яна фақат унга суяниб қолмаслиги керак.
…