Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...

·18·Спорт
Аргентинада хавотир: Скалонини уч муаммо қийнамоқда...

Аргентина миллий жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалига йўл олган бўлса-да, Лионель Скалони бошчилигидаги мураббийлар штаби жамоа ўйинидан тўлиқ қониқмаяпти.

Кабо-Вердега қарши қийин ғалаба амалдаги жаҳон чемпионларининг заиф нуқталарини очиб берди. Энди Мисрга қарши ҳал қилувчи баҳс олдидан Аргентина бир нечта муҳим муаммони бартараф этиши керак.

Прессинг кутилган даражада ишламаяпти

Diario Olé нашри маълумотига кўра, Скалонини энг кўп хавотирга солаётган жиҳат — жамоанинг рақибга босим ўтказиш тизими.

Аргентина футболчилари тўпни йўқотгандан кейин етарлича тез ва уюшган ҳолда прессинг қила олмаяпти. Натижада рақиблар босимдан чиқиб кетиб, тезкор қарши ҳужумлар ташкил этиш имконига эга бўлмоқда.

Скалони эса жамоасидан анча фаол, жадал ва бир бутун ҳолдаги прессинг кутмоқда.

Тўп назорати бор, лекин ўткирлик етишмаяпти

Аргентина кўп вақт тўпни назорат қилиб, позицион ҳужумлар уюштираётган бўлса-да, уларнинг аксарияти хавфли вазиятлар билан якунланмаяпти.

Жамоа ўйин суръатини кескин ошириш, кутилмаган узатмалар орқали рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш ва ҳужум йўналишини тез ўзгартиришда қийналмоқда.

Шу сабаб Аргентинанинг ҳужумлари баъзан бир хил ва рақиб учун олдиндан тахмин қилиш мумкин бўлган кўриниш касб этмоқда.

Барча ечим яна Мессидан кутилмоқда

Мураббийлар штаби олдидаги яна бир жиддий муаммо — жамоанинг Лионель Месси маҳоратига ҳаддан ташқари боғланиб қолгани.

Айниқса, ҳимояга чуқур ёпилиб оладиган рақибларга қарши Аргентина ҳужумдаги асосий ечимни 39 ёшли етакчисидан кутмоқда.

Месси ҳал қилувчи вазиятларни яратишда давом этаётган бўлса-да, Скалони ҳужумдаги масъулиятни бошқа футболчилар ўртасида ҳам тенг тақсимлашни истаяпти. Акс ҳолда рақиблар Мессини нейтраллаштириш орқали бутун жамоанинг ҳужум салоҳиятини чеклаб қўйиши мумкин.

Кабо-Верде Аргентинани қаттиқ қийнади

«Альбиселесте» плей-оффнинг аввалги босқичида Кабо-Вердега қарши кутилганидан анча оғир ўйин ўтказди.

Асосий вақтда ғолиб аниқланмади ва аргентиналиклар фақат қўшимча бўлимларда 3:2 ҳисобида зафар қучди. Бу учрашув жамоанинг прессинг, ҳужумларни ривожлантириш ва ҳимоядаги мувозанат борасида ҳали ишлаши кераклигини кўрсатди.

Навбатдаги синов — Миср

Аргентина миллий жамоаси 7 июль куни ЖЧ-2026 1/8 финалида Мисрга қарши майдонга тушади.

Учрашув Тошкент вақти билан соат 21:00 да бошланади.

Миср ҳимояда тартибли ва қарши ҳужумларда хавфли жамоа ҳисобланади. Шу боис Скалони шогирдлари аввалги камчиликларни такрорласа, бу баҳсда ҳам осон сайр бўлмайди. Месси бор — лекин бутун режа яна фақат унга суяниб қолмаслиги керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»Де ла Фуэнте: «Роналду ўйнамаса, яхшироқ бўларди»Бугун, 11:27Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?Қозоғистон нега Осиёга қайтмоқчи эмас?Бугун, 11:08Криштиану Роналду: «Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим»Криштиану Роналду: «Бу менинг сўнгги жаҳон чемпионатим»Бугун, 11:04Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»Холанд Бразилияни тиз чўктирди: «Менинг ҳаётим — гол уриш»Бугун, 10:19 Гарри Кейн Линекернинг ЖЧ плей-офф рекордини такрорлади Гарри Кейн Линекернинг ЖЧ плей-офф рекордини такрорладиБугун, 10:07Жуд Беллингҳэм Мексикага қарши ўйин қаҳрамони бўлдиЖуд Беллингҳэм Мексикага қарши ўйин қаҳрамони бўлдиБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди