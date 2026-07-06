Opta суперкомпьютери: Испания-Португалия баҳсида ким ғолиб чиқади?
Opta суперкомпьютери ЖЧ-2026 1/8 финалидан ўрин олган Испания — Португалия учрашуви олдидан томонларнинг ғалаба қозониш имкониятларини ҳисоблаб чиқди.
Таҳлил натижаларига кўра, асосий вақтда зафар қучиш эҳтимоли бўйича Испания яққол устунликка эга. Португалиянинг кўрсаткичи эса деярли икки баравар паст баҳоланган.
Испаниянинг ғалаба эҳтимоли — 48,6 фоиз
Opta Analyst маълумотига кўра, Испания терма жамоасининг учрашув асосий вақтида ғалаба қозониш имконияти 48,6 фоизни ташкил этмоқда.
Бу кўрсаткич испанияликларни баҳснинг асосий фаворитига айлантирди.
Португалияга 25,6 фоиз имконият берилди
Португалия миллий жамоасининг 90 дақиқа ичида ғалаба қозониш эҳтимоли 25,6 фоизга баҳоланган.
Шунга қарамай, Криштиану Роналду бошчилигидаги жамоа катта ўйинларда ҳар қандай прогнозни ўзгартириб юборишга қодир.
Қўшимча вақт эҳтимоли ҳам юқори
Учрашувнинг асосий вақти дуранг билан якунланиб, баҳс қўшимча вақт ёки пенальтилар сериясига қадар давом этиш эҳтимоли 25,8 фоизни ташкил қилмоқда.
Opta ҳисоб-китоби қуйидагича:
Испания ғалабаси — 48,6 фоиз;
Португалия ғалабаси — 25,6 фоиз;
Дуранг ва қўшимча вақт — 25,8 фоиз.
Иберия дербиси соат 00:00 да бошланади
Португалия ва Испания ўртасидаги ЖЧ-2026 1/8 финал баҳси Тошкент вақти билан соат 00:00 да старт олади.
Рақамлар Испанияни фаворит кўрсатмоқда, аммо плей-оффда бир лаҳза бутун сценарийни ағдариб юбориши мумкин.
…