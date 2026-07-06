Opta суперкомпьютери: Испания-Португалия баҳсида ким ғолиб чиқади?

·0·Спорт
Opta суперкомпьютери: Испания-Португалия баҳсида ким ғолиб чиқади?

Opta суперкомпьютери ЖЧ-2026 1/8 финалидан ўрин олган Испания — Португалия учрашуви олдидан томонларнинг ғалаба қозониш имкониятларини ҳисоблаб чиқди.

Таҳлил натижаларига кўра, асосий вақтда зафар қучиш эҳтимоли бўйича Испания яққол устунликка эга. Португалиянинг кўрсаткичи эса деярли икки баравар паст баҳоланган.

Испаниянинг ғалаба эҳтимоли — 48,6 фоиз

Opta Analyst маълумотига кўра, Испания терма жамоасининг учрашув асосий вақтида ғалаба қозониш имконияти 48,6 фоизни ташкил этмоқда.

Бу кўрсаткич испанияликларни баҳснинг асосий фаворитига айлантирди.

Португалияга 25,6 фоиз имконият берилди

Португалия миллий жамоасининг 90 дақиқа ичида ғалаба қозониш эҳтимоли 25,6 фоизга баҳоланган.

Шунга қарамай, Криштиану Роналду бошчилигидаги жамоа катта ўйинларда ҳар қандай прогнозни ўзгартириб юборишга қодир.

Қўшимча вақт эҳтимоли ҳам юқори

Учрашувнинг асосий вақти дуранг билан якунланиб, баҳс қўшимча вақт ёки пенальтилар сериясига қадар давом этиш эҳтимоли 25,8 фоизни ташкил қилмоқда.

Opta ҳисоб-китоби қуйидагича:

  • Испания ғалабаси — 48,6 фоиз;

  • Португалия ғалабаси — 25,6 фоиз;

  • Дуранг ва қўшимча вақт — 25,8 фоиз.

Иберия дербиси соат 00:00 да бошланади

Португалия ва Испания ўртасидаги ЖЧ-2026 1/8 финал баҳси Тошкент вақти билан соат 00:00 да старт олади.

Рақамлар Испанияни фаворит кўрсатмоқда, аммо плей-оффда бир лаҳза бутун сценарийни ағдариб юбориши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Португалия — Испания: тахминий таркиблар маълум...ЖЧ-2026. Португалия — Испания: тахминий таркиблар маълум...Бугун, 21:27Кейн ва Холанд тўқнашуви: ЖЧ чорак финал чипталари 8 миллион долларгача кўтарилдиКейн ва Холанд тўқнашуви: ЖЧ чорак финал чипталари 8 миллион долларгача кўтарилдиБугун, 21:16Роналдудан шов-шувли ваъда: «Ғалаба бўлса, “Rolls-Royce” совға қиламан»Роналдудан шов-шувли ваъда: «Ғалаба бўлса, “Rolls-Royce” совға қиламан»Бугун, 20:40Рогер Милла рекордини янгилаш навбати: Криштиану Роналду ва Лионель Месси қачон футболдан кетади?Рогер Милла рекордини янгилаш навбати: Криштиану Роналду ва Лионель Месси қачон футболдан кетади?Бугун, 20:13Арсенал етакчилари янги мавсум стартини ўтказиб юборади: Сака ва Рисе сафдан чиқдиАрсенал етакчилари янги мавсум стартини ўтказиб юборади: Сака ва Рисе сафдан чиқдиБугун, 19:52Жуд Беллингҳэм: «Раҳбарларингизга эртага ишга бормаслигингизни айтинг»Жуд Беллингҳэм: «Раҳбарларингизга эртага ишга бормаслигингизни айтинг»Бугун, 19:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди