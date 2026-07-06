Челси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзолади

·0·Спорт
Челси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзолади

Лондоннинг Челси клуби аёллар жамоаси ўзининг энг иқтидорли ва истиқболли ҳужумчиларидан бири Аггие Беевер-Жонес билан ҳамкорликни давом эттиришга қарор қилди. Клуб матбуот хизмати тарқатган маълумотларга кўра, 22 ёшли футболчи билан 2030-йилга қадар мўлжалланган янги олти йиллик шартнома имзоланган. Бу қадам клубнинг ўз академияси тарбияланувчиларига бўлган юксак ишончи ва келажакдаги стратегик мақсадларининг рамзи сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аггие Беевер-Жонес тўққиз ёшидан буён "кўклар" тизимида тўп суриб келмоқда. У ёшлар жамоасидан асосий таркибнинг ажралмас бўлагига айланишгача бўлган мураккаб ва муваффақиятли йўлни босиб ўтди. Янги келишув унинг нафақат клуб, балки бутун Англия аёллар футболидаги нуфузи ошиб бораётганидан далолат беради. Ҳужумчи ҳозирга қадар Лондон клуби сафида 97 та учрашувда майдонга тушиб, 32 та гол уришга муваффақ бўлди.

Академия орзусидан асосий таркиб юлдузигача

Футболчининг ўзи шартнома имзолаш маросимидан сўнг ўз ҳаяжонини яширмади. "Челси болалигимдан бери менинг қадрдон клубим бўлиб келган. Бу мен ва оилам учун жуда катта маъно англатади. Бугун мен учун фахрли кун ва ўз саёҳатимни айнан шу кўк рангли либосда давом эттиришдан, янги хотиралар яратишдан жуда хурсандман", — дея таъкидлади Аггие Беевер-Жонес.

Беевер-Жонеснинг профессионал даражага кўтарилишида собиқ мураббий Эмма Ҳаеснинг хизматлари беқиёс. Футболчининг эътироф этишича, айнан Ҳаес унга катта футболдаги илк имкониятни тақдим этган ва унинг иқтидорига ишонган. Бу ишонч ўз мевасини бериб, Аггие 2024-25 йилги мавсумда Челси билан биргаликда ички чемпионатдаги "требл" — учта асосий совринни қўлга киритишда муҳим рол ўйнади.

Ҳужумчининг ютуқлар рўйхати унинг ёшига нисбатан анча салмоқли. У икки карра Англия Суперлигаси чемпиони, шунингдек, икки мартадан Англия Кубоги ва Лига Кубоги соҳибасига айланган. Унинг майдондаги самарадорлиги ва тезкорлиги уни Европанинг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айлантирган.

Халқаро майдондаги муваффақиятлар

Аггие Беевер-Жонеснинг клубдаги ёрқин ўйинлари Англия терма жамоаси бош мураббийи Сарина Виегман эътиборидан четда қолмади. У "Шерлар" сафида ҳам ўзини кўрсатишга улгурди. Хусусан, Уембли стадионида Португалияга қарши кечган баҳсда атиги 30 дақиқа ичида ҳет-трик қайд этгани футбол жамоатчилиги орасида катта шов-шувга сабаб бўлган эди.

Шунингдек, у 2025-йилги аёллар ўртасидаги Европа чемпионатида ҳам ғолиблик шоҳсупасига кўтарилди. Турнир давомида Уелс дарвозасига урилган муҳим гол унинг халқаро миқёсдаги ўрнини янада мустаҳкамлади. Челси раҳбарияти бундай иқтидорли футболчини узоқ муддатга жамоада олиб қолиш орқали келгуси йилларда ҳам аёллар футболида гегемонликни давом эттиришни кўзламоқда.

Ушбу трансфер сиёсати Лондон клубининг нафақат юлдузли таркиб йиғиш, балки ўз анъаналарига содиқ қолган ҳолда маҳаллий кадрларни асраб қолиш борасидаги қатъиятини кўрсатади. Беевер-Жонеснинг 2030-йилгача мўлжалланган шартномаси замонавий аёллар футболидаги энг узоқ муддатли келишувлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.

ЧелсиАггие Беевер-ЖонесФутболТрансферАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джамал Мусиала жарроҳлик столига ётди: Бавария етакчиси қачон сафга қайтади?Джамал Мусиала жарроҳлик столига ётди: Бавария етакчиси қачон сафга қайтади?Бугун, 21:33Opta суперкомпьютери: Испания-Португалия баҳсида ким ғолиб чиқади?Opta суперкомпьютери: Испания-Португалия баҳсида ким ғолиб чиқади?Бугун, 21:32ЖЧ-2026. Португалия — Испания: тахминий таркиблар маълум...ЖЧ-2026. Португалия — Испания: тахминий таркиблар маълум...Бугун, 21:27Кейн ва Холанд тўқнашуви: ЖЧ чорак финал чипталари 8 миллион долларгача кўтарилдиКейн ва Холанд тўқнашуви: ЖЧ чорак финал чипталари 8 миллион долларгача кўтарилдиБугун, 21:16Роналдудан шов-шувли ваъда: «Ғалаба бўлса, “Rolls-Royce” совға қиламан»Роналдудан шов-шувли ваъда: «Ғалаба бўлса, “Rolls-Royce” совға қиламан»Бугун, 20:40Рогер Милла рекордини янгилаш навбати: Криштиану Роналду ва Лионель Месси қачон футболдан кетади?Рогер Милла рекордини янгилаш навбати: Криштиану Роналду ва Лионель Месси қачон футболдан кетади?Бугун, 20:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди