Челси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзолади
Лондоннинг Челси клуби аёллар жамоаси ўзининг энг иқтидорли ва истиқболли ҳужумчиларидан бири Аггие Беевер-Жонес билан ҳамкорликни давом эттиришга қарор қилди. Клуб матбуот хизмати тарқатган маълумотларга кўра, 22 ёшли футболчи билан 2030-йилга қадар мўлжалланган янги олти йиллик шартнома имзоланган. Бу қадам клубнинг ўз академияси тарбияланувчиларига бўлган юксак ишончи ва келажакдаги стратегик мақсадларининг рамзи сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аггие Беевер-Жонес тўққиз ёшидан буён "кўклар" тизимида тўп суриб келмоқда. У ёшлар жамоасидан асосий таркибнинг ажралмас бўлагига айланишгача бўлган мураккаб ва муваффақиятли йўлни босиб ўтди. Янги келишув унинг нафақат клуб, балки бутун Англия аёллар футболидаги нуфузи ошиб бораётганидан далолат беради. Ҳужумчи ҳозирга қадар Лондон клуби сафида 97 та учрашувда майдонга тушиб, 32 та гол уришга муваффақ бўлди.
Академия орзусидан асосий таркиб юлдузигачаФутболчининг ўзи шартнома имзолаш маросимидан сўнг ўз ҳаяжонини яширмади. "Челси болалигимдан бери менинг қадрдон клубим бўлиб келган. Бу мен ва оилам учун жуда катта маъно англатади. Бугун мен учун фахрли кун ва ўз саёҳатимни айнан шу кўк рангли либосда давом эттиришдан, янги хотиралар яратишдан жуда хурсандман", — дея таъкидлади Аггие Беевер-Жонес.
Беевер-Жонеснинг профессионал даражага кўтарилишида собиқ мураббий Эмма Ҳаеснинг хизматлари беқиёс. Футболчининг эътироф этишича, айнан Ҳаес унга катта футболдаги илк имкониятни тақдим этган ва унинг иқтидорига ишонган. Бу ишонч ўз мевасини бериб, Аггие 2024-25 йилги мавсумда Челси билан биргаликда ички чемпионатдаги "требл" — учта асосий совринни қўлга киритишда муҳим рол ўйнади.
Ҳужумчининг ютуқлар рўйхати унинг ёшига нисбатан анча салмоқли. У икки карра Англия Суперлигаси чемпиони, шунингдек, икки мартадан Англия Кубоги ва Лига Кубоги соҳибасига айланган. Унинг майдондаги самарадорлиги ва тезкорлиги уни Европанинг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айлантирган.
Халқаро майдондаги муваффақиятларАггие Беевер-Жонеснинг клубдаги ёрқин ўйинлари Англия терма жамоаси бош мураббийи Сарина Виегман эътиборидан четда қолмади. У "Шерлар" сафида ҳам ўзини кўрсатишга улгурди. Хусусан, Уембли стадионида Португалияга қарши кечган баҳсда атиги 30 дақиқа ичида ҳет-трик қайд этгани футбол жамоатчилиги орасида катта шов-шувга сабаб бўлган эди.
Шунингдек, у 2025-йилги аёллар ўртасидаги Европа чемпионатида ҳам ғолиблик шоҳсупасига кўтарилди. Турнир давомида Уелс дарвозасига урилган муҳим гол унинг халқаро миқёсдаги ўрнини янада мустаҳкамлади. Челси раҳбарияти бундай иқтидорли футболчини узоқ муддатга жамоада олиб қолиш орқали келгуси йилларда ҳам аёллар футболида гегемонликни давом эттиришни кўзламоқда.
Ушбу трансфер сиёсати Лондон клубининг нафақат юлдузли таркиб йиғиш, балки ўз анъаналарига содиқ қолган ҳолда маҳаллий кадрларни асраб қолиш борасидаги қатъиятини кўрсатади. Беевер-Жонеснинг 2030-йилгача мўлжалланган шартномаси замонавий аёллар футболидаги энг узоқ муддатли келишувлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.
…