Джамал Мусиала жарроҳлик столига ётди: Бавария етакчиси қачон сафга қайтади?

·25·Спорт
Джамал Мусиала жарроҳлик столига ётди: Бавария етакчиси қачон сафга қайтади?

Мюнхеннинг Бавария клуби ва Германия терма жамоаси юлдузи Джамал Мусиала навбатдаги жарроҳлик амалиётини ўтади. Шимолий Америкада якунланган Жаҳон чемпионатидан сўнг амалга оширилган ушбу муолажа футболчининг соғлиғини тўлиқ тиклаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб матбуот хизмати тарқатган расмий баёнотга кўра, мазкур операция кутилмаган жароҳат натижаси эмас, балки аввалдан режалаштирилган тиббий муолажадир. Бавария шифокорлари ҳужумкор ярим ҳимоячининг ўтган йили олган оғир жароҳатидан сўнг тикланиш жараёнини якунига етказиш учун ушбу қадамни зарур деб ҳисоблашган.

Тикланиш режаси ва муддатлар

Goal.com нашри хабар беришича, 23 ёшли футболчи эндиликда махсус ишлаб чиқилган реабилитация дастури асосида машғулотларни бошлайди. Жарроҳлик амалиётининг айнан ёзги танаффус вақтига белгилангани Мусиалага 2026-27-йилги мавсумнинг муҳим қисмини ўтказиб юбормаслик имконини беради.

Мюнхенликлар раҳбарияти футболчининг мавсумолди йиғинларида иштирок этишига ишонч билдирмоқда. Клубнинг таъкидлашича, аниқ тузилган режа асосида Джамал янги чемпионатнинг илк ўйинларигача оптимал жисмоний ҳолатга кириб улгуради. Бу эса Бавария учун мавсум бошида катта устунлик тақдим этиши кутилмоқда.

Эски жароҳат асоратлари

Эслатиб ўтамиз, Джамал Мусиала 2025-йилнинг ёзида Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати чорак финалида Пари Сен-Жермен дарвозабони Гианлуиги Доннарумма билан тўқнашиб кетган эди. Ўшанда германиялик иқтидор соҳиби болдир суяги синиши ва тўпиғи чиқиши каби ўта жиддий шикастланишга дуч келган.

Ўша воқеадан сўнг футболчи узоқ вақт майдондан ташқарида қолди ва 2025-26-йилги мавсумнинг катта қисмини ўтказиб юборди. Ҳатто жорий йилнинг март ойида пайлардаги оғриқ сабабли унинг сафга қайтиши бироз кечиккан эди. Ҳозирги муолажа айнан ўша асоратларни бутунлай бартараф этишга қаратилган.

Ҳозирда футболчи шифокорлар назоратида бўлиб, унинг ҳолати ижобий баҳоланмоқда. Бавария мухлислари учун асосийси — жамоанинг асосий плеймейкери янги мавсум стартига қадар тўлиқ соғлом ҳолатда қайтишидир.

БаварияДжамал МусиалаФутболЖароҳатГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзоладиЧелси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзоладиБугун, 21:58Opta суперкомпьютери: Испания-Португалия баҳсида ким ғолиб чиқади?Opta суперкомпьютери: Испания-Португалия баҳсида ким ғолиб чиқади?Бугун, 21:32ЖЧ-2026. Португалия — Испания: тахминий таркиблар маълум...ЖЧ-2026. Португалия — Испания: тахминий таркиблар маълум...Бугун, 21:27Кейн ва Холанд тўқнашуви: ЖЧ чорак финал чипталари 8 миллион долларгача кўтарилдиКейн ва Холанд тўқнашуви: ЖЧ чорак финал чипталари 8 миллион долларгача кўтарилдиБугун, 21:16Роналдудан шов-шувли ваъда: «Ғалаба бўлса, “Rolls-Royce” совға қиламан»Роналдудан шов-шувли ваъда: «Ғалаба бўлса, “Rolls-Royce” совға қиламан»Бугун, 20:40Рогер Милла рекордини янгилаш навбати: Криштиану Роналду ва Лионель Месси қачон футболдан кетади?Рогер Милла рекордини янгилаш навбати: Криштиану Роналду ва Лионель Месси қачон футболдан кетади?Бугун, 20:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди