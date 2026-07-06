Джамал Мусиала жарроҳлик столига ётди: Бавария етакчиси қачон сафга қайтади?
Мюнхеннинг Бавария клуби ва Германия терма жамоаси юлдузи Джамал Мусиала навбатдаги жарроҳлик амалиётини ўтади. Шимолий Америкада якунланган Жаҳон чемпионатидан сўнг амалга оширилган ушбу муолажа футболчининг соғлиғини тўлиқ тиклаш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб матбуот хизмати тарқатган расмий баёнотга кўра, мазкур операция кутилмаган жароҳат натижаси эмас, балки аввалдан режалаштирилган тиббий муолажадир. Бавария шифокорлари ҳужумкор ярим ҳимоячининг ўтган йили олган оғир жароҳатидан сўнг тикланиш жараёнини якунига етказиш учун ушбу қадамни зарур деб ҳисоблашган.
Тикланиш режаси ва муддатларGoal.com нашри хабар беришича, 23 ёшли футболчи эндиликда махсус ишлаб чиқилган реабилитация дастури асосида машғулотларни бошлайди. Жарроҳлик амалиётининг айнан ёзги танаффус вақтига белгилангани Мусиалага 2026-27-йилги мавсумнинг муҳим қисмини ўтказиб юбормаслик имконини беради.
Мюнхенликлар раҳбарияти футболчининг мавсумолди йиғинларида иштирок этишига ишонч билдирмоқда. Клубнинг таъкидлашича, аниқ тузилган режа асосида Джамал янги чемпионатнинг илк ўйинларигача оптимал жисмоний ҳолатга кириб улгуради. Бу эса Бавария учун мавсум бошида катта устунлик тақдим этиши кутилмоқда.
Эски жароҳат асоратлариЭслатиб ўтамиз, Джамал Мусиала 2025-йилнинг ёзида Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати чорак финалида Пари Сен-Жермен дарвозабони Гианлуиги Доннарумма билан тўқнашиб кетган эди. Ўшанда германиялик иқтидор соҳиби болдир суяги синиши ва тўпиғи чиқиши каби ўта жиддий шикастланишга дуч келган.
Ўша воқеадан сўнг футболчи узоқ вақт майдондан ташқарида қолди ва 2025-26-йилги мавсумнинг катта қисмини ўтказиб юборди. Ҳатто жорий йилнинг март ойида пайлардаги оғриқ сабабли унинг сафга қайтиши бироз кечиккан эди. Ҳозирги муолажа айнан ўша асоратларни бутунлай бартараф этишга қаратилган.
Ҳозирда футболчи шифокорлар назоратида бўлиб, унинг ҳолати ижобий баҳоланмоқда. Бавария мухлислари учун асосийси — жамоанинг асосий плеймейкери янги мавсум стартига қадар тўлиқ соғлом ҳолатда қайтишидир.
…