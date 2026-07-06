ЖЧ-2026. Португалия — Испания: тахминий таркиблар маълум...
ЖЧ-2026 1/8 финал босқичининг энг кутилган учрашувларидан бирида Португалия ва Испания миллий жамоалари ўзаро тўқнаш келади.
Иберия дербиси Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланади. Ҳал қилувчи баҳс олдидан жамоаларнинг тахминий асосий таркиблари маълум бўлди.
Роналду Португалия ҳужумини бошлайди
Португалия терма жамоаси ҳужум чизиғида Криштиану Роналдуга ишонч билдириши кутилмоқда. Унга қанотларда Рафаэл Леау ва Педру Нету ёрдам беради.
Майдон марказида Бруну Фернандеш, Витинья ва Жоау Невеш ҳаракат қилиши мумкин. Ҳимоя қанотларида эса Жоау Канселу ва Нуну Мендешнинг тезлиги муҳим аҳамият касб этади.
Португалиянинг тахминий таркиби:
Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Нуну Мендеш, Невеш, Витинья, Фернандеш, Нету, Леау, Роналду.
Ямал ва Оярсабаль Испаниянинг асосий умиди
Испания бош мураббийи Луис де ла Фуэнте ҳужумда Ламин Ямал, Микель Оярсабаль ва Алекс Баэнага имконият бериши кутилмоқда.
Майдон марказида Родри, Педри ва Дани Олмо ҳаракат қилиб, тўп назорати ҳамда ҳужумлар ташкил этилишига жавоб беради.
Испаниянинг тахминий таркиби:
Симон, Кукурелья, Ляпорт, Кубарси, Порро, Родри, Педри, Олмо, Баэна, Ямал, Оярсабаль.
Роналду Ямалга қарши
Учрашувда мухлислар эътибори икки авлод юлдузларига қаратилади. Бир томонда ўзининг сўнгги жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Криштиану Роналду, иккинчи томонда эса Испаниянинг ёш етакчиси Ламин Ямал.
Португалия тажриба ва тезкор ҳужумларга, Испания эса тўп назорати ва майдон марказидаги устунликка таянади.
ЖЧ-2026. 1/8 финал
Португалия — Испания
Бошланиш вақти: 00:00, Тошкент вақти билан.
Мағлуб бўлган жамоа мундиал билан хайрлашади. Қисқаси, бу оддий ўйин эмас — қўшнилар дербиси, чоракфинал йўлланмаси ва икки футбол авлодининг тўқнашуви.
…