ЖЧ-2026. Португалия — Испания: тахминий таркиблар маълум...

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Португалия — Испания: тахминий таркиблар маълум...

ЖЧ-2026 1/8 финал босқичининг энг кутилган учрашувларидан бирида Португалия ва Испания миллий жамоалари ўзаро тўқнаш келади.

Иберия дербиси Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланади. Ҳал қилувчи баҳс олдидан жамоаларнинг тахминий асосий таркиблари маълум бўлди.

Роналду Португалия ҳужумини бошлайди

Португалия терма жамоаси ҳужум чизиғида Криштиану Роналдуга ишонч билдириши кутилмоқда. Унга қанотларда Рафаэл Леау ва Педру Нету ёрдам беради.

Майдон марказида Бруну Фернандеш, Витинья ва Жоау Невеш ҳаракат қилиши мумкин. Ҳимоя қанотларида эса Жоау Канселу ва Нуну Мендешнинг тезлиги муҳим аҳамият касб этади.

Португалиянинг тахминий таркиби:

Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Нуну Мендеш, Невеш, Витинья, Фернандеш, Нету, Леау, Роналду.

Ямал ва Оярсабаль Испаниянинг асосий умиди

Испания бош мураббийи Луис де ла Фуэнте ҳужумда Ламин Ямал, Микель Оярсабаль ва Алекс Баэнага имконият бериши кутилмоқда.

Майдон марказида Родри, Педри ва Дани Олмо ҳаракат қилиб, тўп назорати ҳамда ҳужумлар ташкил этилишига жавоб беради.

Испаниянинг тахминий таркиби:

Симон, Кукурелья, Ляпорт, Кубарси, Порро, Родри, Педри, Олмо, Баэна, Ямал, Оярсабаль.

Роналду Ямалга қарши

Учрашувда мухлислар эътибори икки авлод юлдузларига қаратилади. Бир томонда ўзининг сўнгги жаҳон чемпионатида иштирок этаётган Криштиану Роналду, иккинчи томонда эса Испаниянинг ёш етакчиси Ламин Ямал.

Португалия тажриба ва тезкор ҳужумларга, Испания эса тўп назорати ва майдон марказидаги устунликка таянади.

ЖЧ-2026. 1/8 финал

Португалия — Испания

Бошланиш вақти: 00:00, Тошкент вақти билан.

Мағлуб бўлган жамоа мундиал билан хайрлашади. Қисқаси, бу оддий ўйин эмас — қўшнилар дербиси, чоракфинал йўлланмаси ва икки футбол авлодининг тўқнашуви.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кейн ва Холанд тўқнашуви: ЖЧ чорак финал чипталари 8 миллион долларгача кўтарилдиКейн ва Холанд тўқнашуви: ЖЧ чорак финал чипталари 8 миллион долларгача кўтарилдиБугун, 21:16Роналдудан шов-шувли ваъда: «Ғалаба бўлса, “Rolls-Royce” совға қиламан»Роналдудан шов-шувли ваъда: «Ғалаба бўлса, “Rolls-Royce” совға қиламан»Бугун, 20:40Рогер Милла рекордини янгилаш навбати: Криштиану Роналду ва Лионель Месси қачон футболдан кетади?Рогер Милла рекордини янгилаш навбати: Криштиану Роналду ва Лионель Месси қачон футболдан кетади?Бугун, 20:13Арсенал етакчилари янги мавсум стартини ўтказиб юборади: Сака ва Рисе сафдан чиқдиАрсенал етакчилари янги мавсум стартини ўтказиб юборади: Сака ва Рисе сафдан чиқдиБугун, 19:52Жуд Беллингҳэм: «Раҳбарларингизга эртага ишга бормаслигингизни айтинг»Жуд Беллингҳэм: «Раҳбарларингизга эртага ишга бормаслигингизни айтинг»Бугун, 19:24Эрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиЭрлинг Холанд Реал Мадридга ўтадими: Футболчининг отаси ва инсайдерлар якуний жавобни бердиБугун, 18:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди