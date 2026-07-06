Португалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилинди

·646·Спорт
Португалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилинди

ЖЧ-2026 1/8 финалининг энг кутилган баҳсларидан бири бошланиш арафасида. Португалия ва Испания терма жамоалари ўртасидаги Иберия дербиси учун асосий таркиблар маълум бўлди.

Учрашув Тошкент вақти билан соат 23:59 да старт олади. Ғолиб жамоа жаҳон чемпионатининг чоракфиналига йўл олади.

Роналду Португалия ҳужумини бошлайди

Португалия терма жамоаси асосий таркибида Криштиану Роналду майдонга тушади. Ҳужум чизиғида унга Жоау Феликс ва Педру Нету ёрдам беради.

Майдон марказида Бруну Фернандеш, Жоау Невеш ва Витинья ҳаракат қилади. Ҳимояда эса Канселу, Диаш, Вейга ва Нуну Мендешга ишонч билдирилган.

Португалиянинг асосий таркиби:

  • Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Мендеш, Фернандеш, Жоау Невеш, Витинья, Нету, Феликс, Роналду.

Испания Ямал билан ҳужумга ўтади

Испаниянинг ҳужум чизиғида Ламин Ямал, Микель Оярсабаль ва Алекс Баэна ҳаракат қилади.

Родри, Педри ва Дани Олмо майдон марказида тўп назорати ҳамда ҳужумлар ташкил этилишига жавоб беради. Дарвозани Унаи Симон қўриқлайди.

Испаниянинг асосий таркиби:

  • Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Педри, Олмо, Родри, Баэна, Оярсабаль, Ямал.

Чоракфинал йўлланмаси ўртада

ЖЧ-2026. 1/8 финал

Португалия — Испания

Бошланиш вақти: 23:59, Тошкент вақти билан.

Бир томонда Роналду бошчилигидаги тажрибали Португалия, иккинчи томонда Ямал ва Педри каби юлдузларга эга Испания. Иберия дербисида ортиқча ҳисоб-китоб йўқ — мағлубият мундиал билан хайрлашишни англатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарВиргил ван Дижк Ливерпулни тарк этиши мумкин: Милан ҳимоячи учун асосий даъвогарБугун, 00:12Беллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосБеллетти: Неймар Роналдиньо ихтиро қилган услубни давом эттирди холосКеча, 23:57Португалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатингПортугалия ва Испания ўйинини биз билан жонли кузатингКеча, 22:51Португалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилдиПортугалия ва Испания нимчорак финал учун асосий таркибни эълон қилдиКеча, 22:47ЖЧ-2026да катта можаро: Инфантинони тахтдан ағдаришмоқчи...ЖЧ-2026да катта можаро: Инфантинони тахтдан ағдаришмоқчи...Кеча, 22:40Челси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзоладиЧелси ўз тарбияланувчиси Аггие Беевер-Жонес билан узоқ муддатли шартнома имзоладиКеча, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди