Португалия — Испания: асосий таркиблар эълон қилинди
ЖЧ-2026 1/8 финалининг энг кутилган баҳсларидан бири бошланиш арафасида. Португалия ва Испания терма жамоалари ўртасидаги Иберия дербиси учун асосий таркиблар маълум бўлди.
Учрашув Тошкент вақти билан соат 23:59 да старт олади. Ғолиб жамоа жаҳон чемпионатининг чоракфиналига йўл олади.
Роналду Португалия ҳужумини бошлайди
Португалия терма жамоаси асосий таркибида Криштиану Роналду майдонга тушади. Ҳужум чизиғида унга Жоау Феликс ва Педру Нету ёрдам беради.
Майдон марказида Бруну Фернандеш, Жоау Невеш ва Витинья ҳаракат қилади. Ҳимояда эса Канселу, Диаш, Вейга ва Нуну Мендешга ишонч билдирилган.
Португалиянинг асосий таркиби:
Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Мендеш, Фернандеш, Жоау Невеш, Витинья, Нету, Феликс, Роналду.
Испания Ямал билан ҳужумга ўтади
Испаниянинг ҳужум чизиғида Ламин Ямал, Микель Оярсабаль ва Алекс Баэна ҳаракат қилади.
Родри, Педри ва Дани Олмо майдон марказида тўп назорати ҳамда ҳужумлар ташкил этилишига жавоб беради. Дарвозани Унаи Симон қўриқлайди.
Испаниянинг асосий таркиби:
Симон, Порро, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Педри, Олмо, Родри, Баэна, Оярсабаль, Ямал.
Чоракфинал йўлланмаси ўртада
ЖЧ-2026. 1/8 финал
Португалия — Испания
Бошланиш вақти: 23:59, Тошкент вақти билан.
Бир томонда Роналду бошчилигидаги тажрибали Португалия, иккинчи томонда Ямал ва Педри каби юлдузларга эга Испания. Иберия дербисида ортиқча ҳисоб-китоб йўқ — мағлубият мундиал билан хайрлашишни англатади.
…