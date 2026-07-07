Тошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошланди
Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси марказида “Ислом цивилизацияси: тинчлик, бағрикенглик ва илм-маърифат йўли” мавзусидаги I Халқаро ислом цивилизацияси форуми ўз ишини бошлади.
Йирик анжуманда дунёнинг 50 дан ортиқ мамлакатидан келган давлат ва жамоат арбоблари, уламолар ҳамда халқаро ташкилотлар раҳбарлари иштирок этмоқда.
Форум уч шаҳарда ўтказилади
Халқаро форум 7–11 июл кунлари давом этади.
Унинг тадбирлари Тошкент, Самарқанд ва Термиз шаҳарларида ташкил этилиб, ислом цивилизациясининг тинчлик, бағрикенглик ва илм-маърифат тараққиётидаги ўрни муҳокама қилинади.
Нуфузли ташкилотлар ҳамкорлигида
Анжуман бир қатор давлат, диний ва илмий муассасалар ҳамкорлигида ташкил этилмоқда.
Жумладан:
Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази;
Дин ишлари бўйича қўмита;
Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси;
Имом Мотурудий, Имом Бухорий ва Имом Термизий халқаро илмий-тадқиқот марказлари;
Ўзбекистон мусулмонлари идораси;
ICESCO ташкилоти.
50 дан ортиқ мамлакат вакиллари қатнашмоқда
Форумда дунёнинг 50 дан ортиқ давлатидан келган қарийб 300 нафар нуфузли меҳмон иштирок этмоқда.
Улар орасида давлат ва жамоат арбоблари, вазирлар, муфтийлар, халқаро ташкилотлар раҳбарлари ва таниқли уламолар бор.
Асосий эътибор — тинчлик ва маърифатга
Форум доирасида ислом цивилизациясининг бой илмий мероси, бағрикенглик ғоялари ва тинчликни мустаҳкамлашдаги ўрни кенг муҳокама қилиниши кутилмоқда.
Анжуман Ўзбекистоннинг ислом цивилизацияси меросини халқаро миқёсда тарғиб қилиш ва илмий ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган муҳим майдонга айланмоқда.
…