Тошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошланди

·0·Ўзбекистон
Тошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошланди

Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси марказида “Ислом цивилизацияси: тинчлик, бағрикенглик ва илм-маърифат йўли” мавзусидаги I Халқаро ислом цивилизацияси форуми ўз ишини бошлади.

Йирик анжуманда дунёнинг 50 дан ортиқ мамлакатидан келган давлат ва жамоат арбоблари, уламолар ҳамда халқаро ташкилотлар раҳбарлари иштирок этмоқда.

Форум уч шаҳарда ўтказилади

Халқаро форум 7–11 июл кунлари давом этади.

Унинг тадбирлари Тошкент, Самарқанд ва Термиз шаҳарларида ташкил этилиб, ислом цивилизациясининг тинчлик, бағрикенглик ва илм-маърифат тараққиётидаги ўрни муҳокама қилинади.

Тошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошланди

Нуфузли ташкилотлар ҳамкорлигида

Анжуман бир қатор давлат, диний ва илмий муассасалар ҳамкорлигида ташкил этилмоқда.

Жумладан:

  • Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази;

  • Дин ишлари бўйича қўмита;

  • Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси;

  • Имом Мотурудий, Имом Бухорий ва Имом Термизий халқаро илмий-тадқиқот марказлари;

  • Ўзбекистон мусулмонлари идораси;

  • ICESCO ташкилоти.

Тошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошланди

50 дан ортиқ мамлакат вакиллари қатнашмоқда

Форумда дунёнинг 50 дан ортиқ давлатидан келган қарийб 300 нафар нуфузли меҳмон иштирок этмоқда.

Улар орасида давлат ва жамоат арбоблари, вазирлар, муфтийлар, халқаро ташкилотлар раҳбарлари ва таниқли уламолар бор.

Асосий эътибор — тинчлик ва маърифатга

Тошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошланди

Форум доирасида ислом цивилизациясининг бой илмий мероси, бағрикенглик ғоялари ва тинчликни мустаҳкамлашдаги ўрни кенг муҳокама қилиниши кутилмоқда.

Анжуман Ўзбекистоннинг ислом цивилизацияси меросини халқаро миқёсда тарғиб қилиш ва илмий ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган муҳим майдонга айланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчириладиОлмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчириладиБугун, 11:227,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижаКеча, 22:21Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкинЭндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкинКеча, 20:531 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?Кеча, 19:41Ўзбекистон паспорти жаҳон рейтингида қайси поғонадан жой олди?Ўзбекистон паспорти жаҳон рейтингида қайси поғонадан жой олди?Кеча, 17:19Ўзбекистонда иссиқлик +42 даражагача кўтариладиЎзбекистонда иссиқлик +42 даражагача кўтариладиКеча, 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди