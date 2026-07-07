Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?

·32·Спорт
Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?

Футбол оламида беш карра жаҳон чемпиони ҳисобланган Бразилия терма жамоаси учун навбатдаги йирик турнир ҳақиқий даҳшатга айланди. Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Норвегия терма жамоасидан учралган мағлубият ва Эрлинг Холанднинг голлари "пентакампеонлар"нинг турнирни эрта тарк этишига сабаб бўлди. Бу мағлубият нафақат мухлислар, балки мутахассислар орасида ҳам жамоанинг келажаги ва бош мураббий Карло Анселотти борасида жиддий саволларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри таҳлилига кўра, Бразилия терма жамоаси бутун турнир давомида ўз ўйинини топа олмади. Жамоанинг асосий юкламаси Винисиус Жуниор зиммасига тушиб қолгани ва таркибдаги номутаносиблик яққол кўзга ташланди. Бир йил аввал Бразилияни яна жаҳон футболи чўққисига қайтариш учун келган италиялик тажрибали мутахассис Карло Анселотти эндиликда истеъфо ёқасида турибди. Гарчи мураббийнинг ўзи бу инқироз эмас, балки "янги сиклнинг бошланиши" эканини таъкидлаётган бўлса-да, Бразилия жамоатчилиги кескин ўзгаришларни талаб қилмоқда.

Кекса таркиб ва тактик хатолар

Муваффақиятсизликнинг асосий сабабларидан бири сифатида Карло Анселотти томонидан танланган таркиб кўрсатилмоқда. Мураббий янги иқтидорларни жалб қилиш ўрнига, ёши ўтиб қолган ва аввалги даражасини йўқотган фахрий футболчиларга ҳаддан ташқари кўп ишонч билдирди. Масалан, жамоа дарвозабонларининг ўртача ёши 34 ни ташкил этган бўлса, ҳимоя чизиғидаги футболчиларнинг аксарияти 31 ёшдан ошган эди. Хусусан, Данило ва Алекс Сандро каби ҳимоячиларнинг замонавий футбол тезлигига доц. бера олмагани Бразилиянинг заиф нуқтасига айланди.

Ярим ҳимояда ҳам аҳвол мақтанарли эмасди. 34 ёшли Касемиро ва 32 ёшли Фабинҳо жамоанинг таянч нуқтаси сифатида ҳаракат қилди, бироқ уларнинг жисмоний ҳолати юқори темпдаги ўйинларда панд берди. Гарчи Раян ва Данило каби ёш футболчилар таркибга жалб этилган бўлса-да, улар асосий таркибда етарлича ўрин эгаллай олмади. Анселотти мағлубиятдан сўнг берган интервюсида Бразилия футболига зудлик билан "янги қон" ва юқори савиядаги ёш иқтидорлар кераклигини тан олди.

Келажак сари қадам

Бразилия терма жамоасининг бу қадар эрта турнирдан чиқиб кетиши мамлакатда катта норозилик тўлқинини келтириб чиқарди. Экспертлар жамоанинг ўйин услуби ва таркибни шакллантириш тамойиллари эскирганини таъкидлашмоқда. Қуйида жамоанинг асосий муаммолари санаб ўтилган:

  • Таркибнинг ҳаддан ташқари кексайиб кетгани ва тезкор ҳужумларга қарши ожизлиги;
  • Ҳужумда фақат Винисиус Жуниорнинг индивидуал маҳоратига таяниб қолиш;
  • Марказий ярим ҳимояда креативликнинг етишмаслиги;
  • Ҳимоя чизиғидаги позицион хатолар ва Эрлинг Холанд каби ҳужумчиларни тўхтата олмаслик.
Ҳозирда Бразилия футбол федерацияси Карло Анселотти билан ҳамкорликни давом эттириш ёки янги мураббий излаш борасида бир қарорга келиши керак. Италиялик мутахассис жамоада мустаҳкам пойдевор борлигига ишонса-да, мухлислар ва ОАВ учун натижа биринчи ўринда турибди. Бразилия каби футбол мамлакати учун Жаҳон чемпионатининг 1/8 финалида тўхташ — бу шунчаки омадсизлик эмас, балки тизимли инқироз белгисидир.

БразилияКарло АнселоттиЖаҳон ЧемпионатиЭрлинг ХоландФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилдиЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилдиБугун, 12:37Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариКриштиану Роналду Жаҳон чемпионатлари билан хайрлашди: Афсонанинг кўз ёшлариБугун, 11:59Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Инфантино Балогун можаросига илк бор изоҳ берди...Бугун, 11:30Моуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқдаМоуринью Жуд Беллингем билан ишлашни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 11:26ЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқдаЖЧ-2026 қаҳрамони Возиньяга Бразилиядан таклифлар келмоқдаБугун, 11:23Роналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиРоналду Мартинес билан хайрлашар экан, миннатдорлик билдирдиБугун, 11:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди