Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?
Футбол оламида беш карра жаҳон чемпиони ҳисобланган Бразилия терма жамоаси учун навбатдаги йирик турнир ҳақиқий даҳшатга айланди. Шимолий Америкада ўтаётган Жаҳон чемпионатининг нимчорак финалида Норвегия терма жамоасидан учралган мағлубият ва Эрлинг Холанднинг голлари "пентакампеонлар"нинг турнирни эрта тарк этишига сабаб бўлди. Бу мағлубият нафақат мухлислар, балки мутахассислар орасида ҳам жамоанинг келажаги ва бош мураббий Карло Анселотти борасида жиддий саволларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри таҳлилига кўра, Бразилия терма жамоаси бутун турнир давомида ўз ўйинини топа олмади. Жамоанинг асосий юкламаси Винисиус Жуниор зиммасига тушиб қолгани ва таркибдаги номутаносиблик яққол кўзга ташланди. Бир йил аввал Бразилияни яна жаҳон футболи чўққисига қайтариш учун келган италиялик тажрибали мутахассис Карло Анселотти эндиликда истеъфо ёқасида турибди. Гарчи мураббийнинг ўзи бу инқироз эмас, балки "янги сиклнинг бошланиши" эканини таъкидлаётган бўлса-да, Бразилия жамоатчилиги кескин ўзгаришларни талаб қилмоқда.
Кекса таркиб ва тактик хатоларМуваффақиятсизликнинг асосий сабабларидан бири сифатида Карло Анселотти томонидан танланган таркиб кўрсатилмоқда. Мураббий янги иқтидорларни жалб қилиш ўрнига, ёши ўтиб қолган ва аввалги даражасини йўқотган фахрий футболчиларга ҳаддан ташқари кўп ишонч билдирди. Масалан, жамоа дарвозабонларининг ўртача ёши 34 ни ташкил этган бўлса, ҳимоя чизиғидаги футболчиларнинг аксарияти 31 ёшдан ошган эди. Хусусан, Данило ва Алекс Сандро каби ҳимоячиларнинг замонавий футбол тезлигига доц. бера олмагани Бразилиянинг заиф нуқтасига айланди.
Ярим ҳимояда ҳам аҳвол мақтанарли эмасди. 34 ёшли Касемиро ва 32 ёшли Фабинҳо жамоанинг таянч нуқтаси сифатида ҳаракат қилди, бироқ уларнинг жисмоний ҳолати юқори темпдаги ўйинларда панд берди. Гарчи Раян ва Данило каби ёш футболчилар таркибга жалб этилган бўлса-да, улар асосий таркибда етарлича ўрин эгаллай олмади. Анселотти мағлубиятдан сўнг берган интервюсида Бразилия футболига зудлик билан "янги қон" ва юқори савиядаги ёш иқтидорлар кераклигини тан олди.
Келажак сари қадамБразилия терма жамоасининг бу қадар эрта турнирдан чиқиб кетиши мамлакатда катта норозилик тўлқинини келтириб чиқарди. Экспертлар жамоанинг ўйин услуби ва таркибни шакллантириш тамойиллари эскирганини таъкидлашмоқда. Қуйида жамоанинг асосий муаммолари санаб ўтилган:
- Таркибнинг ҳаддан ташқари кексайиб кетгани ва тезкор ҳужумларга қарши ожизлиги;
- Ҳужумда фақат Винисиус Жуниорнинг индивидуал маҳоратига таяниб қолиш;
- Марказий ярим ҳимояда креативликнинг етишмаслиги;
- Ҳимоя чизиғидаги позицион хатолар ва Эрлинг Холанд каби ҳужумчиларни тўхтата олмаслик.
…