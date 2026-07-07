Эвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқда

·0·Спорт
Эвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқда

Ливерпулнинг Эвертон клуби ёзги трансфер ойнаси якунланишидан аввал кутилмаган юришни амалга оширишни режалаштирмоқда. Жамоа Тоттенхем ва Англия терма жамоаси ҳимоячиси Джед Спенсе номзодини ўз сафига қўшиб олиш масаласини жиддий кўриб чиқмоқда. Ушбу трансфер Мерсисайд клуби учун ўнг қанот ҳимоясини кучайтириш йўлидаги асосий мақсадга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Эвертон бош мураббийи Давид Моес жамоанинг мудофаа чизиғини мустаҳкамлаш ниятида. 25 ёшли футболчи Лондон клубида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлмаётгани сабабли, Тоффеес раҳбарияти уни Премер-лигада асосий таркибда ўйнаш вадаси билан ўз томонига оғдирмоқчи. Спенсе учун барқарор ўйин амалиёти ҳозирги фаолиятида устувор вазифа ҳисобланади.

Рақобат ва янги мураббий омили

Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби айни дамда жамоа таркибини тубдан янгилаш жараёнини ўтказмоқда. Энди Робертсон ва Жан Паул ван Ҳекке каби ҳимоячиларнинг келиши жамоанинг орқа чизиғида рақобатни кескинлаштириб юборди. Бу эса Джед Спенсе учун асосий таркибдан жой олишни сезиларли даражада қийинлаштирган асосий омиллардан бири сифатида кўрилмоқда.

Goal.com хабарига кўра, футболчи 2025-26 йилги мавсумда Премер-лигада 30 та ўйинда майдонга тушиб, шундан 23 тасини асосий таркибда бошлаган эди. Шунга қарамай, Де Зерби қўл остидаги янги тактик ўзгаришлар ва трансферлар Спенсени ўз келажаги ҳақида қайғуришга мажбур қилмоқда. Унинг лондонликлар билан 2029-йил июнигача шартномаси борлигига қарамай, Гудисон Паркка кўчиб ўтиш мантиқий қадам бўлиб кўринмоқда.

Давид Моес футболчининг тезкорлиги ва тактик мослашувчанлигини юқори баҳоламоқда. Мураббийнинг фикрича, айнан шу хислатлар Эвертон мудофаасидаги муаммоларни ҳал қилишда қўл келади. Ҳозирда клуб раҳбарияти Тоттенхем қўядиган нархни ўрганиш ва расмий таклиф тайёрлаш устида иш олиб бормоқда.

Мерсисайдликлар трансферни 2026-27 йилги мавсум стартига қадар якунлашни мақсад қилган. Маълумот учун, ҳар икки жамоа янги мавсумдаги илк учрашувларини 22-август, шанба куни ўтказиши белгиланган. Эвертон раҳбарияти Спенсени Кристал Пеласга қарши кечадиган уй учрашувига қадар рўйхатдан ўтказишга улгурмоқчи.

Ушбу трансфер амалга ошса, Эвертон нафақат тажрибали ҳимоячига эга бўлади, балки Англия терма жамоаси аъзосини ўз сафига қўшиб олиш орқали жамоанинг умумий нуфузини ҳам оширади. Ҳозирда музокараларнинг дастлабки босқичи давом этмоқда.

ЭвертонТоттенхемДжед СпенсеТрансферПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайдиЖон Терри: Жуд Беллингем ўйин услуби бўйича Зинедин Зиданга ўхшайдиБугун, 14:30«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...«Реал» Энцо Фернандес билан алоқа қилгани маълум бўлди...Бугун, 14:16«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юборди«Бавария» Винисиус учун «Реал»га расмий сўров юбордиБугун, 14:12Неймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқдиНеймар терма жамоадаги фаолиятини якунлади: Отаси юлдуз футболчига мурожаат билан чиқдиБугун, 13:52Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?Бразилия терма жамоасининг инқирози: Карло Анселотти ва юлдузлар нега муваффақиятсизликка учради?Бугун, 13:18ЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилдиЖЧ-2026 билетлари 2 минг долларгача сотилгани айтилдиБугун, 12:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди