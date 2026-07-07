Эвертон Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансфери бўйича музокараларни бошламоқда
Ливерпулнинг Эвертон клуби ёзги трансфер ойнаси якунланишидан аввал кутилмаган юришни амалга оширишни режалаштирмоқда. Жамоа Тоттенхем ва Англия терма жамоаси ҳимоячиси Джед Спенсе номзодини ўз сафига қўшиб олиш масаласини жиддий кўриб чиқмоқда. Ушбу трансфер Мерсисайд клуби учун ўнг қанот ҳимоясини кучайтириш йўлидаги асосий мақсадга айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, Эвертон бош мураббийи Давид Моес жамоанинг мудофаа чизиғини мустаҳкамлаш ниятида. 25 ёшли футболчи Лондон клубида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлмаётгани сабабли, Тоффеес раҳбарияти уни Премер-лигада асосий таркибда ўйнаш вадаси билан ўз томонига оғдирмоқчи. Спенсе учун барқарор ўйин амалиёти ҳозирги фаолиятида устувор вазифа ҳисобланади.
Рақобат ва янги мураббий омилиТоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби айни дамда жамоа таркибини тубдан янгилаш жараёнини ўтказмоқда. Энди Робертсон ва Жан Паул ван Ҳекке каби ҳимоячиларнинг келиши жамоанинг орқа чизиғида рақобатни кескинлаштириб юборди. Бу эса Джед Спенсе учун асосий таркибдан жой олишни сезиларли даражада қийинлаштирган асосий омиллардан бири сифатида кўрилмоқда.
Goal.com хабарига кўра, футболчи 2025-26 йилги мавсумда Премер-лигада 30 та ўйинда майдонга тушиб, шундан 23 тасини асосий таркибда бошлаган эди. Шунга қарамай, Де Зерби қўл остидаги янги тактик ўзгаришлар ва трансферлар Спенсени ўз келажаги ҳақида қайғуришга мажбур қилмоқда. Унинг лондонликлар билан 2029-йил июнигача шартномаси борлигига қарамай, Гудисон Паркка кўчиб ўтиш мантиқий қадам бўлиб кўринмоқда.
Давид Моес футболчининг тезкорлиги ва тактик мослашувчанлигини юқори баҳоламоқда. Мураббийнинг фикрича, айнан шу хислатлар Эвертон мудофаасидаги муаммоларни ҳал қилишда қўл келади. Ҳозирда клуб раҳбарияти Тоттенхем қўядиган нархни ўрганиш ва расмий таклиф тайёрлаш устида иш олиб бормоқда.
Мерсисайдликлар трансферни 2026-27 йилги мавсум стартига қадар якунлашни мақсад қилган. Маълумот учун, ҳар икки жамоа янги мавсумдаги илк учрашувларини 22-август, шанба куни ўтказиши белгиланган. Эвертон раҳбарияти Спенсени Кристал Пеласга қарши кечадиган уй учрашувига қадар рўйхатдан ўтказишга улгурмоқчи.
Ушбу трансфер амалга ошса, Эвертон нафақат тажрибали ҳимоячига эга бўлади, балки Англия терма жамоаси аъзосини ўз сафига қўшиб олиш орқали жамоанинг умумий нуфузини ҳам оширади. Ҳозирда музокараларнинг дастлабки босқичи давом этмоқда.
…