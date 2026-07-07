Москва транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкин
Россия пойтахти жамоат транспорти тизимида биометрик технологияларни жорий этишнинг навбатдаги босқичи якунланди. Эндиликда Москва марказий диаметрларининг тўртинчи йўналишида (МКД-4) йўловчилар йўл ҳақини махсус камералар орқали — юзни таниш тизими ёрдамида тўлашлари мумкин. Бу янгилик шаҳар транспорт инфратузилмасини рақамлаштириш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Москва мери расмий сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, мазкур хизмат ҳозирда МКД-4 йўналишидаги 35 та станциянинг 122 та ўтиш жойида тўлиқ ишга туширилган. Ушбу тизим аввалроқ метрополитен, Москва марказий ҳалқаси, аэроэкспресслар ва дарё транспорти йўналишларида муваффақиятли синовдан ўтиб, ўз самарадорлигини исботлаган эди.
Технологиянинг кенгайиши ва қулайликлариМосква транспорт ва саноат масалалари бўйича мер ўринбосари Максим Ликсутовнинг таъкидлашича, биометрик тўлов тизими жорий йилнинг июль ойи охирига қадар МКД-2 йўналишида, йил якунигача эса МКД-3 йўналишида ҳам йўлга қўйилиши режалаштирилган. Бу эса шаҳар бўйлаб ҳаракатланувчи йўловчилар учун ягона ва контактсиз тўлов экотизимини яратади.
Ҳозирги кунда тизимда 900 мингга яқин фойдаланувчи рўйхатдан ўтган бўлиб, иш кунларида ушбу усул ёрдамида 200 мингдан ортиқ қатновлар амалга оширилмоқда. Бу кўрсаткич йўловчиларнинг анъанавий пластик карталар ёки нақд пулдан кўра, замонавий ва тезкор рақамли ечимларни афзал кўраётганидан далолат беради.
Тизимдан фойдаланиш тартибиМКД йўналишларида биометрия орқали тўлов қилиш жараёни жуда содда қилиб белгиланган. Бунинг учун йўловчи қуйидаги босқичларни амалга ошириши лозим:
- "Метро Москви" мобил иловаси орқали рўйхатдан ўтиш;
- Ўзининг биометрик маълумотларини (юз қиёфасини) тизимга киритиш;
- Банк картасини профилга бириктириш.
Ушбу технология нафақат вақтни тежаш, балки навбатларнинг камайишига ҳам хизмат қилади. Ўзбекистон каби жамоат транспорти жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам Москва тажрибаси келажакда рақамли тўловларни жорий этишда муҳим намуна бўлиши мумкин.
…