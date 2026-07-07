Москва транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкин

·0·Авто
Москва транспортида инқилоб: Энди МКД-4 йўналишида ҳам юз орқали тўлаш мумкин

Россия пойтахти жамоат транспорти тизимида биометрик технологияларни жорий этишнинг навбатдаги босқичи якунланди. Эндиликда Москва марказий диаметрларининг тўртинчи йўналишида (МКД-4) йўловчилар йўл ҳақини махсус камералар орқали — юзни таниш тизими ёрдамида тўлашлари мумкин. Бу янгилик шаҳар транспорт инфратузилмасини рақамлаштириш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Москва мери расмий сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, мазкур хизмат ҳозирда МКД-4 йўналишидаги 35 та станциянинг 122 та ўтиш жойида тўлиқ ишга туширилган. Ушбу тизим аввалроқ метрополитен, Москва марказий ҳалқаси, аэроэкспресслар ва дарё транспорти йўналишларида муваффақиятли синовдан ўтиб, ўз самарадорлигини исботлаган эди.

Технологиянинг кенгайиши ва қулайликлари

Москва транспорт ва саноат масалалари бўйича мер ўринбосари Максим Ликсутовнинг таъкидлашича, биометрик тўлов тизими жорий йилнинг июль ойи охирига қадар МКД-2 йўналишида, йил якунигача эса МКД-3 йўналишида ҳам йўлга қўйилиши режалаштирилган. Бу эса шаҳар бўйлаб ҳаракатланувчи йўловчилар учун ягона ва контактсиз тўлов экотизимини яратади.

Ҳозирги кунда тизимда 900 мингга яқин фойдаланувчи рўйхатдан ўтган бўлиб, иш кунларида ушбу усул ёрдамида 200 мингдан ортиқ қатновлар амалга оширилмоқда. Бу кўрсаткич йўловчиларнинг анъанавий пластик карталар ёки нақд пулдан кўра, замонавий ва тезкор рақамли ечимларни афзал кўраётганидан далолат беради.

Тизимдан фойдаланиш тартиби

МКД йўналишларида биометрия орқали тўлов қилиш жараёни жуда содда қилиб белгиланган. Бунинг учун йўловчи қуйидаги босқичларни амалга ошириши лозим:

  • "Метро Москви" мобил иловаси орқали рўйхатдан ўтиш;
  • Ўзининг биометрик маълумотларини (юз қиёфасини) тизимга киритиш;
  • Банк картасини профилга бириктириш.
Станцияларда биометрик тўловни қабул қилувчи турникетлар махсус стикерлар билан белгиланган. Йўловчи турникетдаги камерага бир сония қараши кифоя — тизим уни танийди ва маблағни автоматик равишда ҳисобдан чиқариб, йўлни очади. Турникетлар ўрнатилмаган кичик станцияларда эса валидаторга тизимга бириктирилган банк картасини теккизиш талаб этилади.

Ушбу технология нафақат вақтни тежаш, балки навбатларнинг камайишига ҳам хизмат қилади. Ўзбекистон каби жамоат транспорти жадал ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам Москва тажрибаси келажакда рақамли тўловларни жорий этишда муҳим намуна бўлиши мумкин.

МоскваТранспортБиометрияТехнологияРақамлаштириш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Polestar 4 СУВ: Швеция бренди BMW iX3 ва Tesla Model Y учун жиддий рақиб тайёрладиPolestar 4 СУВ: Швеция бренди BMW iX3 ва Tesla Model Y учун жиддий рақиб тайёрладиБугун, 13:28Ҳеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этдиҲеннессей дунёдаги энг кучли механик узатмали Веном Ф5-М Роадстер моделини тақдим этдиБугун, 12:24Автомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиАвтомобилни жарима майдончасидан чиқариш тартиби ўзгарадиБугун, 12:24Британия йўлларида "Ёввойи Ғарб" даври: ҳар йили 750 минг автомобил изсиз йўқолмоқдаБритания йўлларида "Ёввойи Ғарб" даври: ҳар йили 750 минг автомобил изсиз йўқолмоқдаБугун, 10:25Буюк Британия электромобил саноати хавф остида: 2027-йилдан янги божлар жорий этиладиБуюк Британия электромобил саноати хавф остида: 2027-йилдан янги божлар жорий этиладиБугун, 10:22Британиянинг Веллс компанияси янгиланган Вертиге спорткарини тақдим этдиБританиянинг Веллс компанияси янгиланган Вертиге спорткарини тақдим этдиБугун, 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди