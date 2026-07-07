Ўзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқланди

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистондан ноёб қадимий юнон ҳарбий лагери аниқланди

Ўзбекистон жанубида жойлашган қадимий тепаликлардан бирида олиб борилган археологик тадқиқотлар давомида эллинистик даврга оид ноёб кашфиёт амалга оширилди. Мутахассислар Искандартепа ҳудудида аниқланган иншоот оддий аҳоли яшаш манзили эмас, балки қисқа муддат давомида фойдаланилган қадимий юнон ҳарбий лагери бўлганини маълум қилди. Бу ҳақда GreekReporter нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, тадқиқотлар Чехия ва Ўзбекистон археологлари ҳамкорлигида амалга оширилган. Прагадаги Чарльз университети олими Ладислав Станчо раҳбарлигидаги илмий гуруҳ ушбу ҳудудни 2017 йилдан буён изчил ўрганиб келмоқда. 2021 йилда эса замонавий магнитометрия ҳамда ер ости тузилмаларини аниқлашга хизмат қилувчи геофизик технологиялар ёрдамида ҳудуд янада батафсил текширилди.

Илмий изланишлар натижасида қарийб 6 гектар майдон тадқиқ қилиниб, тепалик атрофида узунлиги 400 метрга яқин бўлган мудофаа хандақи мавжудлиги аниқланди. Кейинги археологик қазишмалар хандақнинг эни 4–7 метр, чуқурлиги эса тахминан 85 сантиметргача бўлганини кўрсатди.

Археологлар хандақ ичида ёғочдан қурилган ҳимоя деворларига тегишли бўлиши мумкин бўлган устун изларини ҳам топишга муваффақ бўлди. Мутахассислар фикрича, бу далиллар мазкур жой доимий аҳоли манзили эмас, балки яхши мустаҳкамланган вақтинчалик ҳарбий қароргоҳ сифатида хизмат қилганини кўрсатади.

Қазиш ишлари давомида лагер ҳудудидан катта ҳажмли сопол сув идишлари — хумлар ҳам топилди. Олимларнинг таъкидлашича, бу идишларда асосан озиқ-овқат эмас, балки сув сақланган бўлиши эҳтимоли юқори. Бунга сабаб сифатида ҳудудда доимий бинолар ёки табиий сув манбаи аниқланмагани келтирилмоқда.

Бундан ташқари, тадқиқотчилар ҳудуднинг шарқий ва ғарбий қисмларида 90 га яқин овал шаклдаги чуқурларни ҳам қайд этди. Илмий тахминларга кўра, уларнинг айримлари кейинги даврларда қабристон сифатида қайта фойдаланилган бўлиши мумкин.

Энг муҳим топилмалардан яна бири сифатида Юнон-Бақтрия ҳукмдорлари Эвтидем I ва Деметрий I даврига мансуб тангалар аниқланди. Бу топилмалар мазкур ҳарбий лагер милоддан аввалги II асрга, яъни эллинистик давр воқеалари билан боғлиқ эканини яна бир бор тасдиқлайди.

Олимлар Искандартепани Сўғдиёна ҳудудида жойлашган Бойсари тепаси билан таққослаб, унинг тузилиши Марказий Осиёда жуда кам учрайдиган юнон ҳарбий лагерлари намуналаридан бири эканини қайд этмоқда.

Мутахассислар таъкидлашича, ушбу ноёб археологик кашфиёт замонавий геофизик усуллар орқали кўзга ташланмайдиган қадимий ёдгорликларни аниқлаш имконияти нақадар юқори эканини яна бир бор исботлади. Бу эса Ўзбекистон ҳудудидаги эллинистик давр тарихи ва қадимий юнон ҳарбий инфратузилмасини янада чуқурроқ ўрганиш учун янги имкониятларни очиб бериши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юнусободда 8 июль куни газ вақтинча тўхтатиладиЮнусободда 8 июль куни газ вақтинча тўхтатиладиБугун, 14:43Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқулладиЎзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқулладиБугун, 13:23Шавкат Мирзиёев: «Тинчликка элтувчи энг кучли йўл — маърифат»Шавкат Мирзиёев: «Тинчликка элтувчи энг кучли йўл — маърифат»Бугун, 12:01Тошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошландиТошкентда халқаро ислом цивилизацияси форуми бошландиБугун, 11:48Олмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчириладиОлмазор туманида айрим ҳудудларда электр вақтинча ўчириладиБугун, 11:227,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижаКеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди