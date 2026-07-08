Португалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этди
ЖЧ-2026да мураббийлар истеъфоси давом этмоқда. Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес 1/8 финалда Испаниядан учралган мағлубиятдан сўнг лавозимини тарк этди.
Португалия Испанияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди ва турнир билан хайрлашди. Мартинес эса жамоани жаҳон чемпионлиги учун қабул қилганини, аммо мақсад амалга ошмаганидан кейин давом этиш маъносиз эканини айтди.
Мартинес: «Ғалабасиз давом этишнинг маъноси йўқ»
Испаниялик мутахассис истеъфо қарори жаҳон чемпионатидан олдин тўлиқ тасдиқланмаганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, асосий мақсад Португалия билан мундиалда ғалаба қозониш бўлган.
«Мен Португалияга жаҳон чемпионатида ғалаба қозониш учун келгандим ва ўйлайманки, ғалабасиз давом эттиришнинг маъноси йўқ», — деди Мартинес.
Шартнома ҳам шу куни якунланган
Мартинес Португалия футбол раҳбарияти энди янги мураббий танлаш имкониятига эга эканини таъкидлади.
«Президент ҳар доим мени қўллаб-қувватлаган, лекин шартномам бугун тугайди. Бошқа айтадиган гапим йўқ», — дея қўшимча қилди у.
Португалия билан соврин юта олмади
Роберто Мартинес Португалия миллий жамоасини 2023 йилда қабул қилиб олган эди.
Бироқ испаниялик мутахассис жамоа билан ҳеч қандай соврин қўлга кирита олмади. ЖЧ-2026да эса Португалия Испанияга ютқазиб, мусобақани 1/8 финалда тарк этди.
ЖЧда саккизинчи истеъфо
Бу жаҳон чемпионатида қатнашган жамоалар орасидаги саккизинчи мураббийлик истеъфоси бўлди.
Аввалроқ қуйидаги мутахассислар ҳам лавозимини тарк этган эди:
Сабри Лямуши — Тунис;
Ҳен Мен Бо — Жанубий Корея;
Стив Кларк — Шотландия;
Мирослав Коубек — Чехия;
Роналд Куман — Нидерландия;
Себастьян Беккасесе — Эквадор;
Юлиан Нагельсманн — Германия.
ЖЧ-2026да натижалар нафақат жамоалар тақдирини, балки мураббийлар келажагини ҳам кескин ўзгартирмоқда. Португалия энди янги даврни бошлайди.
…