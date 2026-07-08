Португалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этди

·0·Спорт
Португалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этди

ЖЧ-2026да мураббийлар истеъфоси давом этмоқда. Португалия миллий жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинес 1/8 финалда Испаниядан учралган мағлубиятдан сўнг лавозимини тарк этди.

Португалия Испанияга 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди ва турнир билан хайрлашди. Мартинес эса жамоани жаҳон чемпионлиги учун қабул қилганини, аммо мақсад амалга ошмаганидан кейин давом этиш маъносиз эканини айтди.

Мартинес: «Ғалабасиз давом этишнинг маъноси йўқ»

Испаниялик мутахассис истеъфо қарори жаҳон чемпионатидан олдин тўлиқ тасдиқланмаганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, асосий мақсад Португалия билан мундиалда ғалаба қозониш бўлган.

«Мен Португалияга жаҳон чемпионатида ғалаба қозониш учун келгандим ва ўйлайманки, ғалабасиз давом эттиришнинг маъноси йўқ», — деди Мартинес.

Шартнома ҳам шу куни якунланган

Мартинес Португалия футбол раҳбарияти энди янги мураббий танлаш имкониятига эга эканини таъкидлади.

«Президент ҳар доим мени қўллаб-қувватлаган, лекин шартномам бугун тугайди. Бошқа айтадиган гапим йўқ», — дея қўшимча қилди у.

Португалия билан соврин юта олмади

Роберто Мартинес Португалия миллий жамоасини 2023 йилда қабул қилиб олган эди.

Бироқ испаниялик мутахассис жамоа билан ҳеч қандай соврин қўлга кирита олмади. ЖЧ-2026да эса Португалия Испанияга ютқазиб, мусобақани 1/8 финалда тарк этди.

ЖЧда саккизинчи истеъфо

Бу жаҳон чемпионатида қатнашган жамоалар орасидаги саккизинчи мураббийлик истеъфоси бўлди.

Аввалроқ қуйидаги мутахассислар ҳам лавозимини тарк этган эди:

  • Сабри Лямуши — Тунис;

  • Ҳен Мен Бо — Жанубий Корея;

  • Стив Кларк — Шотландия;

  • Мирослав Коубек — Чехия;

  • Роналд Куман — Нидерландия;

  • Себастьян Беккасесе — Эквадор;

  • Юлиан Нагельсманн — Германия.

ЖЧ-2026да натижалар нафақат жамоалар тақдирини, балки мураббийлар келажагини ҳам кескин ўзгартирмоқда. Португалия энди янги даврни бошлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)Бугун, 11:40Ҳолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатдиҲолливудча сценарий: Аргентина Мисрга қарши даҳшатли камбэк кўрсатдиБугун, 11:32Лионель Месси Мисрга қарши ўйиндаги драматик ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмадиЛионель Месси Мисрга қарши ўйиндаги драматик ғалабадан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмадиБугун, 11:30Лионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиЛионель Месси Мисрга қарши ўйиннинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 11:18Миср Аргентина ўйини ҳакамлиги бўйича ФИФАга шикоят қилдиМиср Аргентина ўйини ҳакамлиги бўйича ФИФАга шикоят қилдиБугун, 11:13Зико ҳакамга: «Орзумизни барбод қилди, Худо олдида ўзи жавоб берсин»Зико ҳакамга: «Орзумизни барбод қилди, Худо олдида ўзи жавоб берсин»Бугун, 10:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди