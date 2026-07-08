Месси Қатардаги рекордини янгилади: ЖЧ-2026да телбавор статистика!
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси учун Мисрга қарши кечган ЖЧ-2026 1/8 финал баҳси (3:2) нафақат жамоасининг иродали камбэки, балки унинг фаолиятидаги навбатдаги тарихий чўққи бўлди. 0:2 ҳисобидаги мағлубиятни ғалабага айлантирган «Албиселесте» сафида Лео яна бир бор дунёни ҳайратда қолдирди. Zamin.uz афсонавий футболчининг янги рекордларини тақдим этади.
31 та ўйинда 30 та голли вазият!
Мисрга қарши учрашув Месси учун жаҳон чемпионатлари тарихидаги 31-баҳс сифатида йилномаларга кирди. Ушбу учрашувда Лео 1 та гол урди ва 1 та голли узатмани амалга оширди.
Шу тариқа, унинг ЖЧлардаги умумий самарали ҳаракатлари сони 30 тага етди:
21 та гол;
9 та голли узатма (ассист).
Қатар-2022 рекорди тарихда қолди
Жорий мусобақа Месси учун голлар сони бўйича фаолиятидаги энг сермаҳсулига айланди. Миср дарвозасига киритилган тўп Лео учун ЖЧ-2026даги 8-гол бўлди. Бу билан у 2022 йилги Қатар мундивалидаги шахсий рекордини (7 та гол) янгилашга муваффақ бўлди.
Месси ЖЧ-2026да қандай гол урмоқда?
Эътиборлиси, Лионель Месси ушбу мусобақанинг ҳар бир ўйинида майдонни голсиз тарк этмаяпти. Унинг ЖЧ-2026даги голлари хронологияси қуйидагича:
Рақиб жамоа
Мессининг голлари
Учрашув мақоми
Жазоир
Хет-трик (3 та гол)
Гуруҳ босқичи
Австрия
Дубль (2 та гол)
Гуруҳ босқичи
Иордания
1 та гол
Гуруҳ босқичи
Кабо-Верде
1 та гол
Гуруҳ босқичи
Миср
1 та гол (+1 ассист)
1/8 финал
Ушбу феноменал натижа туфайли у мусобақанинг энг яхши тўпурарлари пойгасида якка пешқадамлик қилмоқда.
Навбатдаги рақиб — Швейцария
Аргентина терма жамоасини олдинда яна бир жиддий синов кутмоқда. Лионель Скалони шогирдлари ЖЧ-2026 чорак финалида Колумбияни пеналтилар сериясида мағлуб этган Швейцария миллий жамоасига қарши майдонга тушишади. Мухлислар Месси ўз голли сериясини яна давом эттира оладими ёки йўқ, бунга гувоҳ бўлишади.
…