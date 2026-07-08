Месси Қатардаги рекордини янгилади: ЖЧ-2026да телбавор статистика!

·0·Спорт
Месси Қатардаги рекордини янгилади: ЖЧ-2026да телбавор статистика!

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси учун Мисрга қарши кечган ЖЧ-2026 1/8 финал баҳси (3:2) нафақат жамоасининг иродали камбэки, балки унинг фаолиятидаги навбатдаги тарихий чўққи бўлди. 0:2 ҳисобидаги мағлубиятни ғалабага айлантирган «Албиселесте» сафида Лео яна бир бор дунёни ҳайратда қолдирди. Zamin.uz афсонавий футболчининг янги рекордларини тақдим этади.

31 та ўйинда 30 та голли вазият!

Мисрга қарши учрашув Месси учун жаҳон чемпионатлари тарихидаги 31-баҳс сифатида йилномаларга кирди. Ушбу учрашувда Лео 1 та гол урди ва 1 та голли узатмани амалга оширди.

Шу тариқа, унинг ЖЧлардаги умумий самарали ҳаракатлари сони 30 тага етди:

  • 21 та гол;

  • 9 та голли узатма (ассист).

Қатар-2022 рекорди тарихда қолди

Жорий мусобақа Месси учун голлар сони бўйича фаолиятидаги энг сермаҳсулига айланди. Миср дарвозасига киритилган тўп Лео учун ЖЧ-2026даги 8-гол бўлди. Бу билан у 2022 йилги Қатар мундивалидаги шахсий рекордини (7 та гол) янгилашга муваффақ бўлди.

Месси ЖЧ-2026да қандай гол урмоқда?

Эътиборлиси, Лионель Месси ушбу мусобақанинг ҳар бир ўйинида майдонни голсиз тарк этмаяпти. Унинг ЖЧ-2026даги голлари хронологияси қуйидагича:

Рақиб жамоа

Мессининг голлари

Учрашув мақоми

Жазоир

Хет-трик (3 та гол)

Гуруҳ босқичи

Австрия

Дубль (2 та гол)

Гуруҳ босқичи

Иордания

1 та гол

Гуруҳ босқичи

Кабо-Верде

1 та гол

Гуруҳ босқичи

Миср

1 та гол (+1 ассист)

1/8 финал

Ушбу феноменал натижа туфайли у мусобақанинг энг яхши тўпурарлари пойгасида якка пешқадамлик қилмоқда.

Навбатдаги рақиб — Швейцария

Аргентина терма жамоасини олдинда яна бир жиддий синов кутмоқда. Лионель Скалони шогирдлари ЖЧ-2026 чорак финалида Колумбияни пеналтилар сериясида мағлуб этган Швейцария миллий жамоасига қарши майдонга тушишади. Мухлислар Месси ўз голли сериясини яна давом эттира оладими ёки йўқ, бунга гувоҳ бўлишади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЕЧЛда дебют: "Сабах"нинг тарихий ғалабаси ва Раҳмоналиевнинг муваффақиятиЕЧЛда дебют: "Сабах"нинг тарихий ғалабаси ва Раҳмоналиевнинг муваффақиятиБугун, 12:48Португалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатосиПортугалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатосиБугун, 12:11Жуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиЖуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиБугун, 11:51Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»Бугун, 11:51Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиЎзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиБугун, 11:50Португалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этдиПортугалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этдиБугун, 11:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди