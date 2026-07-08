Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқда
Франция терма жамоасининг етакчиси Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатида Лионель Месси ва Аргентина терма жамоасидан реванш олишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган. Қатарда ўтган сўнгги мундиал финалидаги оғриқли мағлубиятдан сўнг, Реал Мадрид ҳужумчиси Шимолий Америка майдонларида ўзининг устунлигини исботлашга интилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франция терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Лоуис Саҳа Goal.com нашрига берган интервюсида таъкидлашича, Мбаппе ҳамон Қатардаги финални унутмаган. Ўшанда Килиан финалда хет-трик қайд этган бўлса-да, якунда Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина ғалаба қозонган эди. Ҳозирда Лес Блеус таркибида шаклланган янгича бирдамлик ва Мбаппенинг шахсий мотивацияси жамоани янги чўққилар сари етакламоқда.
Турнир давомида Франция терма жамоаси ўзининг ҳужумкор салоҳиятини тўлиқ намойиш этмоқда. Усман Дембеле, Майкл Олисе ва Брэдли Барколя каби ёш юлдузлар билан бир сафда ҳаракат қилаётган Килиан Мбаппе бешта ўйинда еттита гол уришга муваффақ бўлди. Бу натижа орқали у терма жамоа тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини мустаҳкамлаб, голлари сонини 63 тага етказиб олди.
Олтин бутса учун янги курашМбаппенинг сермаҳсуллиги уни яна бир бор Лионель Месси билан "Олтин бутса" соврини учун курашга чорламоқда. Ҳар икки афсонавий футболчи ўз жамоаларини плей-офф босқичлари орқали финал сари етаклаб бормоқда. Мутахассисларнинг фикрича, турнир жадвали бу икки гигантнинг Нью-Йорк яқинидаги финал учрашувида тўқнаш келиш эҳтимолини сақлаб турибди.
Франция терма жамоаси плей-офф йўлида нисбатан барқарор ўйин кўрсатмоқда. Хусусан, нимчорак финалда Парагвайга қарши кечган ҳиссиётларга бой баҳсда Мбаппенинг пеналтидан урган голи ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлди. Аргентина эса Мисрга қарши кечган драматик баҳсда қийинчилик билан ғалабани илиб кетди, бу эса бўлажак тўқнашувлар олдидан ҳар икки жамоада ҳам босим юқорилигини кўрсатади.
Лоуис Саҳага кўра, Мбаппе нафақат иккинчи бор жаҳон чемпиони бўлишни, балки Мессининг футбол оламидаги мутлақ ҳукмронлигига чек қўйишни истайди. Собиқ футболчининг айтишича, ҳозирги Франция терма жамоасида узоқ вақтдан бери кузатилмаган ички жипслик ва ғалабага бўлган ўзгача чанқоқлик сезилмоқда.
Килиан Мбаппе учун бу турнир шунчаки навбатдаги мусобақа эмас, балки Лионель Месси билан бўлган рақобатда нуқта қўйиш имкониятидир. PSJдаги собиқ жамоадошлар ўртасидаги бу дуел бутун дунё футбол мухлисларининг диққат марказида бўлиб турибди. Агар Франция ва Аргентина финалда учрашса, бу футбол тарихидаги энг йирик реванш ўйинларидан бирига айланади.
…