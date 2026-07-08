Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқда

·30·Спорт
Килиан Мбаппе ва Лионель Месси ўртасидаги реванш: Франция юлдузи ЖЧ-2026 тахтини кўзламоқда

Франция терма жамоасининг етакчиси Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатида Лионель Месси ва Аргентина терма жамоасидан реванш олишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган. Қатарда ўтган сўнгги мундиал финалидаги оғриқли мағлубиятдан сўнг, Реал Мадрид ҳужумчиси Шимолий Америка майдонларида ўзининг устунлигини исботлашга интилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франция терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Лоуис Саҳа Goal.com нашрига берган интервюсида таъкидлашича, Мбаппе ҳамон Қатардаги финални унутмаган. Ўшанда Килиан финалда хет-трик қайд этган бўлса-да, якунда Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина ғалаба қозонган эди. Ҳозирда Лес Блеус таркибида шаклланган янгича бирдамлик ва Мбаппенинг шахсий мотивацияси жамоани янги чўққилар сари етакламоқда.

Турнир давомида Франция терма жамоаси ўзининг ҳужумкор салоҳиятини тўлиқ намойиш этмоқда. Усман Дембеле, Майкл Олисе ва Брэдли Барколя каби ёш юлдузлар билан бир сафда ҳаракат қилаётган Килиан Мбаппе бешта ўйинда еттита гол уришга муваффақ бўлди. Бу натижа орқали у терма жамоа тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини мустаҳкамлаб, голлари сонини 63 тага етказиб олди.

Олтин бутса учун янги кураш

Мбаппенинг сермаҳсуллиги уни яна бир бор Лионель Месси билан "Олтин бутса" соврини учун курашга чорламоқда. Ҳар икки афсонавий футболчи ўз жамоаларини плей-офф босқичлари орқали финал сари етаклаб бормоқда. Мутахассисларнинг фикрича, турнир жадвали бу икки гигантнинг Нью-Йорк яқинидаги финал учрашувида тўқнаш келиш эҳтимолини сақлаб турибди.

Франция терма жамоаси плей-офф йўлида нисбатан барқарор ўйин кўрсатмоқда. Хусусан, нимчорак финалда Парагвайга қарши кечган ҳиссиётларга бой баҳсда Мбаппенинг пеналтидан урган голи ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлди. Аргентина эса Мисрга қарши кечган драматик баҳсда қийинчилик билан ғалабани илиб кетди, бу эса бўлажак тўқнашувлар олдидан ҳар икки жамоада ҳам босим юқорилигини кўрсатади.

Лоуис Саҳага кўра, Мбаппе нафақат иккинчи бор жаҳон чемпиони бўлишни, балки Мессининг футбол оламидаги мутлақ ҳукмронлигига чек қўйишни истайди. Собиқ футболчининг айтишича, ҳозирги Франция терма жамоасида узоқ вақтдан бери кузатилмаган ички жипслик ва ғалабага бўлган ўзгача чанқоқлик сезилмоқда.

Килиан Мбаппе учун бу турнир шунчаки навбатдаги мусобақа эмас, балки Лионель Месси билан бўлган рақобатда нуқта қўйиш имкониятидир. PSJдаги собиқ жамоадошлар ўртасидаги бу дуел бутун дунё футбол мухлисларининг диққат марказида бўлиб турибди. Агар Франция ва Аргентина финалда учрашса, бу футбол тарихидаги энг йирик реванш ўйинларидан бирига айланади.

Килиан МбаппеЛионель МессиФранцияАргентинаЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси Қатардаги рекордини янгилади: ЖЧ-2026да телбавор статистика!Месси Қатардаги рекордини янгилади: ЖЧ-2026да телбавор статистика!Бугун, 12:53ЕЧЛда дебют: "Сабах"нинг тарихий ғалабаси ва Раҳмоналиевнинг муваффақиятиЕЧЛда дебют: "Сабах"нинг тарихий ғалабаси ва Раҳмоналиевнинг муваффақиятиБугун, 12:48Португалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатосиПортугалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатосиБугун, 12:11Жуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиЖуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиБугун, 11:51Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»Бугун, 11:51Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиЎзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиБугун, 11:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди