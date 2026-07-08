ЕЧЛда дебют: "Сабах"нинг тарихий ғалабаси ва Раҳмоналиевнинг муваффақияти

·0·Спорт
ЕЧЛда дебют: "Сабах"нинг тарихий ғалабаси ва Раҳмоналиевнинг муваффақияти

Европа майдонларида УЕФА Чемпионлар лигасининг янги мавсум саралаш босқичи баҳсларига старт берилди. Ўтган мавсум якунларига кўра Озарбайжон чемпионлигини қўлга киритган Бокунинг "Сабах" клуби ўз тарихида илк бор қитъанинг энг нуфузли турнирида дебют қилди. Биринчи саралаш босқичининг дастлабки ўйинида улар Уэльснинг "Нью-Сейнс" жамосини қабул қилишди. Zamin.uz ушбу тарихий учрашув тафсилотларини тақдим этади.

Иккинчи бўлимдаги шиддат ва голлар

Учрашувнинг биринчи бўлими анча тенг ва фаол курашлар остида ўтди. Ҳар икки жамоа ҳам рақиб дарвозасига йўл топишга ҳаракат қилган бўлса-да, ҳужумларнинг якуний нуқтасида аниқлик етишмади. Натижада, танаффусгача таблода ноллар сақланиб қолди.

Иккинчи таймда эса бокуликлар ўйин суръатини сезиларли даражада оширишди ва бу ўз мевасини берди:

  • 66-дақиқа: Тимотеуш Пухач томонидан узатилган чиройли голли пасдан унумли фойдаланган Велько Шимич ҳисобни очди — 1:0.

  • 84-дақиқа: Майдонда устунликни тўлиқ назорат қилаётган мезбонлар иккинчи голни уришди. Бу сафар Кахим Пэррис ўз номини таблога ёздириб, жамоасининг ғалабасини мустаҳкамлади — 2:0.

Уэльслик футболчилар қолган дақиқаларда вазиятни ўзгартириш ёки лоақал битта жавоб голи уриш учун ҳеч қандай жиддий қаршилик кўрсата олишмади ва майдонни голсиз тарк этишди.

Умарали Раҳмоналиев Европа Чемпионлар лигасида!

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ушбу учрашув алоҳида аҳамиятга эга бўлди. Боиси, Европа Чемпионлар лигасининг янги мавсумида яна бир ҳамюртимиз майдонга тушди.

Ўзбекистон миллий терма жамоасига номзод бўлган маҳоратли ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев "Сабах" клубининг бошланғич таркибидан жой олди. У майдонда роппа-роса бир соат (60 дақиқа) давомида фаол ҳаракат қилди ва жамоасининг ғалабасига ўз ҳиссасини қўшди.

Шу тариқа, Раҳмоналиев фаолиятида янги саҳифа очиб, Европа Чемпионлар лигасида иштирок этган ўзбек футболчиларининг элита қаторига қўшилди.

Учрашувнинг қисқача статистикаси

Кўрсаткич

"Сабах" (Озарбайжон)

"Нью-Сейнс" (Уэльс)

Якуний ҳисоб

2 : 0

0 : 0

Голлар

В. Шимич (66'), К. Пэррис (84')

Голли узатма

Т. Пухач (66')

Вакилимиз

У. Раҳмоналиев (60 дақиқа ўйнади)

Бокуликлар ўз дебютларини муваффақиятли ва ишончли ғалаба билан бошлашди. Энди "Сабах" футболчилари кейинги босқич йўлланмасини нақд қилиш учун бир ҳафтадан кейин Уэльсда бўлиб ўтадиган жавоб учрашувида мана шу ижобий натижани сақлаб қолишлари талаб этилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатосиПортугалия терма жамоасининг инқирози: Роберто Мартинез ва Криштиану Роналду хатосиБугун, 12:11Жуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиЖуд Беллингем ва Англия афсоналари: Реал Мадрид юлдузи янги мақомга кўтарилдиБугун, 11:51Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»Анри Роналдуни қўллаб-қувватлади: «Меросига шубҳа йўқ»Бугун, 11:51Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиЎзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлдиБугун, 11:50Португалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этдиПортугалияда ҳам истеъфо: Мартинес жамоани тарк этдиБугун, 11:49ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)ЖЧ-2026. Швейцария пеналтилар сериясида Колумбияни мағлуб этди (видео)Бугун, 11:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди