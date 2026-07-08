ЕЧЛда дебют: "Сабах"нинг тарихий ғалабаси ва Раҳмоналиевнинг муваффақияти
Европа майдонларида УЕФА Чемпионлар лигасининг янги мавсум саралаш босқичи баҳсларига старт берилди. Ўтган мавсум якунларига кўра Озарбайжон чемпионлигини қўлга киритган Бокунинг "Сабах" клуби ўз тарихида илк бор қитъанинг энг нуфузли турнирида дебют қилди. Биринчи саралаш босқичининг дастлабки ўйинида улар Уэльснинг "Нью-Сейнс" жамосини қабул қилишди. Zamin.uz ушбу тарихий учрашув тафсилотларини тақдим этади.
Иккинчи бўлимдаги шиддат ва голлар
Учрашувнинг биринчи бўлими анча тенг ва фаол курашлар остида ўтди. Ҳар икки жамоа ҳам рақиб дарвозасига йўл топишга ҳаракат қилган бўлса-да, ҳужумларнинг якуний нуқтасида аниқлик етишмади. Натижада, танаффусгача таблода ноллар сақланиб қолди.
Иккинчи таймда эса бокуликлар ўйин суръатини сезиларли даражада оширишди ва бу ўз мевасини берди:
66-дақиқа: Тимотеуш Пухач томонидан узатилган чиройли голли пасдан унумли фойдаланган Велько Шимич ҳисобни очди — 1:0.
84-дақиқа: Майдонда устунликни тўлиқ назорат қилаётган мезбонлар иккинчи голни уришди. Бу сафар Кахим Пэррис ўз номини таблога ёздириб, жамоасининг ғалабасини мустаҳкамлади — 2:0.
Уэльслик футболчилар қолган дақиқаларда вазиятни ўзгартириш ёки лоақал битта жавоб голи уриш учун ҳеч қандай жиддий қаршилик кўрсата олишмади ва майдонни голсиз тарк этишди.
Умарали Раҳмоналиев Европа Чемпионлар лигасида!
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ушбу учрашув алоҳида аҳамиятга эга бўлди. Боиси, Европа Чемпионлар лигасининг янги мавсумида яна бир ҳамюртимиз майдонга тушди.
Ўзбекистон миллий терма жамоасига номзод бўлган маҳоратли ярим ҳимоячи Умарали Раҳмоналиев "Сабах" клубининг бошланғич таркибидан жой олди. У майдонда роппа-роса бир соат (60 дақиқа) давомида фаол ҳаракат қилди ва жамоасининг ғалабасига ўз ҳиссасини қўшди.
Шу тариқа, Раҳмоналиев фаолиятида янги саҳифа очиб, Европа Чемпионлар лигасида иштирок этган ўзбек футболчиларининг элита қаторига қўшилди.
Учрашувнинг қисқача статистикаси
Кўрсаткич
"Сабах" (Озарбайжон)
"Нью-Сейнс" (Уэльс)
Якуний ҳисоб
2 : 0
0 : 0
Голлар
В. Шимич (66'), К. Пэррис (84')
—
Голли узатма
Т. Пухач (66')
—
Вакилимиз
У. Раҳмоналиев (60 дақиқа ўйнади)
—
Бокуликлар ўз дебютларини муваффақиятли ва ишончли ғалаба билан бошлашди. Энди "Сабах" футболчилари кейинги босқич йўлланмасини нақд қилиш учун бир ҳафтадан кейин Уэльсда бўлиб ўтадиган жавоб учрашувида мана шу ижобий натижани сақлаб қолишлари талаб этилади.
…