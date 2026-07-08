Шаҳлохоним фарзандлари билан Мисрча образда барчани лол қолдирди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Сўнгги пайтларда турли давлатларга саёҳатлари билан эътибор тортаётган Шаҳлохоним бу сафар фарзандлари билан тушган суратлари орқали мухлислар эътиборини қозонди. У ижтимоий тармоқларга жойлаган кадрларда фарзандлари билан Миср миллий либосларига хос образда намоён бўлган.
Суратлар изоҳларда илиқ муносабатларга сабаб бўлди. Шаҳлохоним пост остида 7 июль санаси оиласи учун алоҳида аҳамиятга эга эканини ёзиб қолдирди.
Унинг таъкидлашича, бу кун уч ўғлининг туғилган куни билан боғлиқ. Зубаир 10 ёшга, Ғофур 7 ёшга, Муҳаммад эса 3 ёшга тўлган.
“Уч ўғил, уч ёш, уч хил характер ва битта умумий бахт”, дея ёзган Шаҳлохоним фарзандларини “бебаҳо бойликлари” деб атади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…