Патрисе Эвра Майкл Олисе ҳақида: “Унинг хотиржамлиги — энг катта устунлиги”

·33·Спорт
Патрисе Эвра Майкл Олисе ҳақида: “Унинг хотиржамлиги — энг катта устунлиги”

Германиянинг Бавария клуби ва Франция терма жамоасининг ёш юлдузи Майкл Олисе жаҳон футболи оммасини ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Ўзининг майдондаги ноодатий ҳаракатлари ва совуққонлиги билан ажралиб турадиган вингер нафақат мухлислар, балки собиқ футбол афсоналари эътиборини ҳам қозонган. Франциялик собиқ ҳимоячи Патрисе Эвра ёш иқтидорнинг ўйин услубини юқори баҳолаб, унинг келажаги порлоқ эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Патрисе Эвра Goal.com нашрига берган интервюсида Майкл Олисенинг “ноншалан” (бемалолхўжалик) услуби аслида унинг энг кучли жиҳати эканини тушунтириб берди. Кўпчилик буни масъулиятсизлик ёки ортиқча бўшашиш деб ҳисобласа-да, Эвранинг фикрича, бу сифат футболчининг вазиятни тўлиқ назорат қилаётганидан далолат беради. Унинг айтишича, энг яхши ўйинчилар қийин нарсаларни ҳам жуда оддий кўрсата олишади.

Юлдузлик даражасига кўтарилиш йўли

Майкл Олисенинг фаолияти қисқа вақт ичида кескин юқорилади. 2021-йилда Англия Чемпионшипида, Рединг сафида тўп сурган футболчи, Кристал Пелас орқали Премер-лигада ўзини кўрсатди ва Бавария каби гранд жамоа сафига бориб қўшилди. 2025-26 йилги мавсумда у барча мусобақаларда 52 ўйинда майдонга тушиб, 20 та гол ва 20 та голли узатмани амалга оширди. Бу кўрсаткичлар уни дунёнинг энг хавфли ҳужумкор вакилларидан бирига айлантирди.

“Мен Майкл Олисенинг ўйинидан ҳайратда эмасман, чунки уни анча вақтдан бери кузатиб келаман. Ҳамма унинг иқтидорини кўради, лекин менга унинг етуклиги кўпроқ ёқади. У ҳеч қачон шошилмайди. Ҳатто вақт бўлмаган вазиятда ҳам гўё вақти кўпдек ҳаракат қилади”, — дея таъкидлади Патрисе Эвра. Унинг фикрича, 24 ёшли футболчи ҳозирда ўзининг энг гуллаган даврига кириб бормоқда.

Ҳозирда Майкл Олисе Франция терма жамоаси сафида Килиан Мбаппе, Усман Дембеле ва Брэдли Барколя каби юлдузлар билан бирга жаҳон чемпионлиги учун курашмоқда. Унинг майдондаги креативлиги ва жамоа учун ишлаш қобилияти уни Дидиер Десчампс жамоасининг ажралмас қисмига айлантирди. Эвранинг сўзларига кўра, агар футболчи ўзидаги ғалабага бўлган иштиёқни сақлаб қолса, Франция узоқ йиллар давомида кучли етакчига эга бўлади.

Реал Мадрид қизиқиши ва трансфер рекордлари

Олисенинг ажойиб спорт формаси Европанинг бошқа гигантлари, хусусан, Реал Мадрид эътиборини тортган. Флорентино Перез ушбу “галактико”ни ўз сафига қўшиб олиш учун рекорд даражадаги 223 миллион евро сарфлашга тайёр экани айтилмоқда. Бундай астрономик суммалар футболчи зиммасига улкан масъулият юклаши табиий.

Футбол тарихида қисқа вақт ёрқин порлаб, сўнгра сўниб қолган юлдузлар кўп бўлган. Бироқ Майкл Олисенинг ҳозирги барқарорлиги ва профессионал ёндашуви унинг узоқ вақт чўққида қолишидан далолат бермоқда. Ҳозирча у Бавария ва Франция терма жамоаси билан янги марраларни забт этишни мақсад қилган.

Майкл ОлисеБаварияРеал МадридПатрисе ЭвраФранция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиАльваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 17:18«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олди«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 17:16Мисрлик журналист: «Терма жамоамиз тарих яратди»Мисрлик журналист: «Терма жамоамиз тарих яратди»Бугун, 17:01Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёрРеал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёрБугун, 16:35Гарри Кейн тўхтатиб бўлмас кучга айланди: Уни қандай тўхтатиш сири маълум бўлдиГарри Кейн тўхтатиб бўлмас кучга айланди: Уни қандай тўхтатиш сири маълум бўлдиБугун, 15:55Луис Кастро Криштиану Роналдуни ҳимоя қилди: Португалия мағлубиятида ким айбдор?Луис Кастро Криштиану Роналдуни ҳимоя қилди: Португалия мағлубиятида ким айбдор?Бугун, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди