Патрисе Эвра Майкл Олисе ҳақида: “Унинг хотиржамлиги — энг катта устунлиги”
Германиянинг Бавария клуби ва Франция терма жамоасининг ёш юлдузи Майкл Олисе жаҳон футболи оммасини ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Ўзининг майдондаги ноодатий ҳаракатлари ва совуққонлиги билан ажралиб турадиган вингер нафақат мухлислар, балки собиқ футбол афсоналари эътиборини ҳам қозонган. Франциялик собиқ ҳимоячи Патрисе Эвра ёш иқтидорнинг ўйин услубини юқори баҳолаб, унинг келажаги порлоқ эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Патрисе Эвра Goal.com нашрига берган интервюсида Майкл Олисенинг “ноншалан” (бемалолхўжалик) услуби аслида унинг энг кучли жиҳати эканини тушунтириб берди. Кўпчилик буни масъулиятсизлик ёки ортиқча бўшашиш деб ҳисобласа-да, Эвранинг фикрича, бу сифат футболчининг вазиятни тўлиқ назорат қилаётганидан далолат беради. Унинг айтишича, энг яхши ўйинчилар қийин нарсаларни ҳам жуда оддий кўрсата олишади.
Юлдузлик даражасига кўтарилиш йўлиМайкл Олисенинг фаолияти қисқа вақт ичида кескин юқорилади. 2021-йилда Англия Чемпионшипида, Рединг сафида тўп сурган футболчи, Кристал Пелас орқали Премер-лигада ўзини кўрсатди ва Бавария каби гранд жамоа сафига бориб қўшилди. 2025-26 йилги мавсумда у барча мусобақаларда 52 ўйинда майдонга тушиб, 20 та гол ва 20 та голли узатмани амалга оширди. Бу кўрсаткичлар уни дунёнинг энг хавфли ҳужумкор вакилларидан бирига айлантирди.
“Мен Майкл Олисенинг ўйинидан ҳайратда эмасман, чунки уни анча вақтдан бери кузатиб келаман. Ҳамма унинг иқтидорини кўради, лекин менга унинг етуклиги кўпроқ ёқади. У ҳеч қачон шошилмайди. Ҳатто вақт бўлмаган вазиятда ҳам гўё вақти кўпдек ҳаракат қилади”, — дея таъкидлади Патрисе Эвра. Унинг фикрича, 24 ёшли футболчи ҳозирда ўзининг энг гуллаган даврига кириб бормоқда.
Ҳозирда Майкл Олисе Франция терма жамоаси сафида Килиан Мбаппе, Усман Дембеле ва Брэдли Барколя каби юлдузлар билан бирга жаҳон чемпионлиги учун курашмоқда. Унинг майдондаги креативлиги ва жамоа учун ишлаш қобилияти уни Дидиер Десчампс жамоасининг ажралмас қисмига айлантирди. Эвранинг сўзларига кўра, агар футболчи ўзидаги ғалабага бўлган иштиёқни сақлаб қолса, Франция узоқ йиллар давомида кучли етакчига эга бўлади.
Реал Мадрид қизиқиши ва трансфер рекордлариОлисенинг ажойиб спорт формаси Европанинг бошқа гигантлари, хусусан, Реал Мадрид эътиборини тортган. Флорентино Перез ушбу “галактико”ни ўз сафига қўшиб олиш учун рекорд даражадаги 223 миллион евро сарфлашга тайёр экани айтилмоқда. Бундай астрономик суммалар футболчи зиммасига улкан масъулият юклаши табиий.
Футбол тарихида қисқа вақт ёрқин порлаб, сўнгра сўниб қолган юлдузлар кўп бўлган. Бироқ Майкл Олисенинг ҳозирги барқарорлиги ва профессионал ёндашуви унинг узоқ вақт чўққида қолишидан далолат бермоқда. Ҳозирча у Бавария ва Франция терма жамоаси билан янги марраларни забт этишни мақсад қилган.
…