Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?

·30·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?

Миллий статистика қўмитаси 2026 йил июн ойи ҳолатига кўра, Ўзбекистон ҳудудларида 1 килограмм палов тайёрлаш учун зарур бўладиган ўртача харажатлар ҳисобини эълон қилди.

Маълумотларга кўра, энг арзон палов Қорақалпоғистонда тайёрланади. Бу ҳудудда 1 килограмм палов учун ўртача 105 минг 215 сўм сарфланади.

Энг қиммат палов эса Тошкент шаҳрида қайд этилган бўлиб, уни тайёрлаш учун ўртача 126 минг 807 сўм керак бўлади. Кейинги ўринларда Фарғона вилояти (123 минг 759 сўм), Самарқанд вилояти (120 минг 721 сўм) ҳамда Тошкент вилояти (120 минг 548 сўм) жой олган.

Ҳисоб-китоблар палов тайёрлаш учун зарур бўлган асосий маҳсулотлар нархидан келиб чиқиб тузилган. Бунда:

  • 0,3 литр кунгабоқар ёғи,

  • 300 грамм пиёз,

  • 700 грамм мол гўшти,

  • 1 килограмм сабзи,

  • 1 килограмм лазер гуручи,

  • 100 грамм нўхат,

  • 10 грамм зира,

  • 20 грамм ош тузи қиймати инобатга олинган.

Қайд этилишича, ушбу ҳисоб-китобларга газ, электр энергияси, сув, зираворларнинг бошқа турлари ва меҳнат харажатлари киритилмаган. Рақамлар фақат палов тайёрлаш учун керак бўладиган маҳсулотларнинг ўртача бозор нархлари асосида шакллантирилган.

Idishlarda guruch, go'sht, sabzi, piyoz, sarimsoq va ziravorlar turibdi.
ЎзбекистонТошкентСамарқандФарғонаҚорақалпоғистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийдиЎзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийдиБугун, 16:58Жарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиЖарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиБугун, 13:29Олтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайдиОлтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайдиБугун, 13:26Тилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиТилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиБугун, 13:25Шавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилдиШавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилдиБугун, 13:04Ўзбекистонда 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмон барпо этиладиЎзбекистонда 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмон барпо этиладиБугун, 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?