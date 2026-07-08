1000 метрлик жарлик узра “Ғарбга саёҳат” мультфильми саҳнаси жонлантирилди

·0·Дунё
1000 метрлик жарлик узра “Ғарбга саёҳат” мультфильми саҳнаси жонлантирилди

Хитойнинг Гуанси вилоятидаги Бейди тоғи сайёҳлик мажмуасида томошабинлар ҳайратланарли томошага гувоҳ бўлишди. Профессионал акробатлар машҳур “Ғарбга саёҳат” (Journey to the West) асаридаги қаҳрамонлар образида минг метр баландликдаги жарлик устига тортилган арқон бўйлаб чиқиш намойиш этди.

Саҳна кўринишида Тан сулоласи роҳиби Сюантсзан ва унинг уч нафар шогирди гавдалантирилди. Акробатлар баланд жарлик узра мувозанатни сақлаган ҳолда ҳаракатланиб, томошабинларга унутилмас таассурот улашди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеолар қисқа вақт ичида миллионлаб томошаларни тўплади. Кўплаб фойдаланувчилар ушбу лавҳаларни сунъий интеллект ёрдамида яратилган деб ўйлаган бўлса, бошқалар буни акробатларнинг юксак маҳорати ва жасоратининг ёрқин намунаси сифатида баҳолади.

Бироқ Бейди тоғи маъмурияти намойиш мутлақо ҳақиқий эканини тасдиқлади. Уларнинг маълум қилишича, спектакль профессионал артистлар томонидан ҳар куни тўрт маҳал намойиш этилади. Хавфсизлик талабларидан келиб чиқиб, оддий сайёҳларнинг ушбу чиқишда иштирок этишига рухсат берилмайди.

Мазкур шоу бугунги кунда Хитойдаги энг ноодатий ва томошабоп сайёҳлик дастурларидан бири сифатида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)Бугун, 15:45Урушни бир кунда тугатиш шарти айтилди: Песков бу ҳақида нималар деди?Урушни бир кунда тугатиш шарти айтилди: Песков бу ҳақида нималар деди?Бугун, 15:30Зеленский уруш тақдирини ҳал қиладиган омилни айтдиЗеленский уруш тақдирини ҳал қиладиган омилни айтдиБугун, 14:42YouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратдиYouTuber фалажланган отаси учун робот ногиронлар аравачасини яратдиБугун, 13:45Она 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқдаОна 4 ёшли ўғлини ўлдириб, уни ейишга уринганликда гумон қилинмоқдаБугун, 13:35139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтди139 марта йиқилган эркак ниҳоят ҳайдовчилик имтиҳонидан ўтдиБугун, 13:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди