Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёр
Мадриднинг Реал Мадрид клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга оширишни режалаштирмоқда. Испания гранди Германиянинг Бавария клуби ҳужумчиси Майкл Олисе учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашга тайёр экани ҳақидаги хабарлар футбол жамоатчилиги эътиборини тортмоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, у футбол тарихидаги энг қиммат трансферга айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Реал Мадрид раҳбарияти 23 ёшли франциялик иқтидор учун тахминан 223 миллион евро миқдорида пакет тайёрламоқда. Бу кўрсаткич Неймар томонидан 2017-йилда ўрнатилган 222 миллион евролик жаҳон рекордини янгилаши кутилмоқда. Клуб президенти Флорентино Перез жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузларини бир жамоага йиғиш анъанасини давом эттириш ниятида.
Иван Заморано: "Олисе эртагаёқ сотиб олиниши керак"Реал Мадрид афсонаси, чилилик собиқ ҳужумчи Иван Заморано Marca нашрига берган интервюсида ушбу трансферни тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди. Унинг фикрича, Майкл Олисе жамоанинг ҳужум салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиш учун энг муносиб номзоддир. Заморано ҳужумда даҳшатли триони шакллантириш зарурлигини таъкидлади.
"Мен Олисени эртагаёқ сотиб олган бўлардим! У, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор биргаликда ўйнаса, жамоа тўхтатиб бўлмас кучга айланади. Шунингдек, ярим ҳимояга Энзо Фернандез каби ўйинчиларни олиб келиш орқали таркибни янада кучайтириш лозим. Бизда ажойиб ҳимоячилар бор, шундай экан, бу трансферлар билан биз мукаммал жамоага айланамиз", — дейди афсонавий ҳужумчи.
Майкл Олисе жорий мавсумда Мюнхеннинг Бавария клуби сафида ўзини кўрсатишга улгурди. Кристал Пелас клубидан Германияга кўчиб ўтганидан сўнг, у тезда Европанинг энг маҳсулдор форвардларидан бирига айланди. Унинг универсал хусусиятлари ва ҳужумнинг бир неча нуқталарида ўйнай олиши Реал Мадрид мураббийлар штаби учун қўшимча имкониятлар яратади.
Баланс ва келажакдаги муаммоларЗаморано клубнинг келажагига оптимистик қараса-да, жамоанинг сўнгги ўйинларидаги муаммоларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, фақат юлдузли ҳужумчиларга таяниш кутилган натижани бермаслиги мумкин. 2025-2026-йилги мавсумдаги айрим қийинчиликлар жамоада мувозанатни сақлаш муҳимлигини кўрсатиб қўйди.
"Бизда дунё даражасидаги икки ҳужумчи бор ва жамоа уларнинг атрофида қурилиши шарт. Бироқ ўтган мавсум ҳужум, ярим ҳимоя ва ҳимоя ўртасида номутаносиблик кўзга ташланди. Биз фақатгина Винисиус Жуниор ва Килиан Мбаппе каби 'махлуқларнинг маҳоратига таяниб қолмаслигимиз керак. Жамоа ҳужумдан ҳимоягача яхлит ва жипслашган ҳолда ҳаракат қилиши лозим", — дея қўшимча қилди собиқ футболчи.
Ҳозирда Реал Мадрид раҳбарияти ушбу трансфернинг молиявий томонларини ва Бавария клубининг позициясини ўрганмоқда. Агар келишув муваффақиятли якунланса, Майкл Олисе Мадриднинг янги "Галактикос" лойиҳасининг муҳим бўлагига айланади. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Европа Чемпионлар лигаси баҳсларида бундай юлдузли таркибнинг ўйинини кузатиш доимо завқ бағишлайди.
…