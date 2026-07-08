Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёр

·0·Спорт
Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёр

Мадриднинг Реал Мадрид клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга оширишни режалаштирмоқда. Испания гранди Германиянинг Бавария клуби ҳужумчиси Майкл Олисе учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашга тайёр экани ҳақидаги хабарлар футбол жамоатчилиги эътиборини тортмоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, у футбол тарихидаги энг қиммат трансферга айланиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, Реал Мадрид раҳбарияти 23 ёшли франциялик иқтидор учун тахминан 223 миллион евро миқдорида пакет тайёрламоқда. Бу кўрсаткич Неймар томонидан 2017-йилда ўрнатилган 222 миллион евролик жаҳон рекордини янгилаши кутилмоқда. Клуб президенти Флорентино Перез жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузларини бир жамоага йиғиш анъанасини давом эттириш ниятида.

Иван Заморано: "Олисе эртагаёқ сотиб олиниши керак"

Реал Мадрид афсонаси, чилилик собиқ ҳужумчи Иван Заморано Marca нашрига берган интервюсида ушбу трансферни тўлиқ қўллаб-қувватлашини билдирди. Унинг фикрича, Майкл Олисе жамоанинг ҳужум салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиш учун энг муносиб номзоддир. Заморано ҳужумда даҳшатли триони шакллантириш зарурлигини таъкидлади.

"Мен Олисени эртагаёқ сотиб олган бўлардим! У, Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор биргаликда ўйнаса, жамоа тўхтатиб бўлмас кучга айланади. Шунингдек, ярим ҳимояга Энзо Фернандез каби ўйинчиларни олиб келиш орқали таркибни янада кучайтириш лозим. Бизда ажойиб ҳимоячилар бор, шундай экан, бу трансферлар билан биз мукаммал жамоага айланамиз", — дейди афсонавий ҳужумчи.

Майкл Олисе жорий мавсумда Мюнхеннинг Бавария клуби сафида ўзини кўрсатишга улгурди. Кристал Пелас клубидан Германияга кўчиб ўтганидан сўнг, у тезда Европанинг энг маҳсулдор форвардларидан бирига айланди. Унинг универсал хусусиятлари ва ҳужумнинг бир неча нуқталарида ўйнай олиши Реал Мадрид мураббийлар штаби учун қўшимча имкониятлар яратади.

Баланс ва келажакдаги муаммолар

Заморано клубнинг келажагига оптимистик қараса-да, жамоанинг сўнгги ўйинларидаги муаммоларга ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, фақат юлдузли ҳужумчиларга таяниш кутилган натижани бермаслиги мумкин. 2025-2026-йилги мавсумдаги айрим қийинчиликлар жамоада мувозанатни сақлаш муҳимлигини кўрсатиб қўйди.

"Бизда дунё даражасидаги икки ҳужумчи бор ва жамоа уларнинг атрофида қурилиши шарт. Бироқ ўтган мавсум ҳужум, ярим ҳимоя ва ҳимоя ўртасида номутаносиблик кўзга ташланди. Биз фақатгина Винисиус Жуниор ва Килиан Мбаппе каби 'махлуқларнинг маҳоратига таяниб қолмаслигимиз керак. Жамоа ҳужумдан ҳимоягача яхлит ва жипслашган ҳолда ҳаракат қилиши лозим", — дея қўшимча қилди собиқ футболчи.

Ҳозирда Реал Мадрид раҳбарияти ушбу трансфернинг молиявий томонларини ва Бавария клубининг позициясини ўрганмоқда. Агар келишув муваффақиятли якунланса, Майкл Олисе Мадриднинг янги "Галактикос" лойиҳасининг муҳим бўлагига айланади. Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли, чунки Европа Чемпионлар лигаси баҳсларида бундай юлдузли таркибнинг ўйинини кузатиш доимо завқ бағишлайди.

Реал МадридМайкл ОлисеТрансферБаварияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн тўхтатиб бўлмас кучга айланди: Уни қандай тўхтатиш сири маълум бўлдиГарри Кейн тўхтатиб бўлмас кучга айланди: Уни қандай тўхтатиш сири маълум бўлдиБугун, 15:55Луис Кастро Криштиану Роналдуни ҳимоя қилди: Португалия мағлубиятида ким айбдор?Луис Кастро Криштиану Роналдуни ҳимоя қилди: Португалия мағлубиятида ким айбдор?Бугун, 15:33Расман: Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби бош мураббийи этиб тайинландиРасман: Альваро Арбелоа Англия Премер-лигасининг Фулхэм клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 14:58Микел Артета Арсеналда Арсен Венгер рекордини янгилай оладими: Собиқ юлдуз тахминиМикел Артета Арсеналда Арсен Венгер рекордини янгилай оладими: Собиқ юлдуз тахминиБугун, 14:54Миср терма жамоаси мағлубиятга қарамай мухлислар томонидан қаҳрамонлардек кутиб олиндиМиср терма жамоаси мағлубиятга қарамай мухлислар томонидан қаҳрамонлардек кутиб олиндиБугун, 14:38Лионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозондиЛионель Скалони кўзёшларини тия олмади: Аргентина Мисрга қарши драматик ғалаба қозондиБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди