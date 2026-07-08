Мисрлик журналист: «Терма жамоамиз тарих яратди»

·35·Спорт
Мисрлик журналист: «Терма жамоамиз тарих яратди»

Миср терма жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентинага 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Африка вакили 79-дақиқагача ҳисобда олдинда борган, аммо сўнгги дақиқаларда кетма-кет учта гол ўтказиб юборган эди.

Миср терма жамоаси агенти Эхиб Раджаб ушбу мағлубиятдан кейин жамоанинг ўйини билан фахрланиш кераклигини таъкидлади.

Миср сенсацияга жуда яқин келди

1/8 финал баҳсида Миср амалдаги жаҳон чемпиони Аргентинага қарши кутилганидан анча кучли қаршилик кўрсатди.

Жамоа 79-дақиқагача ҳисобда олдинда борди ва турнирнинг энг катта сенсацияларидан бирини амалга оширишга яқин турган эди.

«Бундай ўйинни ҳеч ким кутмаганди»

Эхиб Раджабнинг фикрича, Миср терма жамоаси бу ўйинда ўз имкониятини максимал даражада намойиш этди.

«Менимча, Миср термасидан бундай муваффақиятли ўйинни ҳеч ким кутмаганди. Бутун дунё кўрди — биз амалда жаҳон чемпиони ва тарихдаги энг буюк футболчилардан бири ўйнайдиган жамоани мусобақадан чиқариб юборишга жуда яқин турдик», — деди Раджаб.

Баҳсли вазиятлар ҳақида гапирмади

Аргентина — Миср учрашувидан кейин ҳакамлик ва айрим эпизодлар атрофида турли муҳокамалар пайдо бўлган эди.

Бироқ Раджаб бу масалага тўхталмасликни маъқул кўрди.

«Афсуски, бу амалга ошмади. Айрим баҳсли вазиятлар ҳақида гапиришни истамайман», — деди у.

«Бу билан фахрланишимиз керак»

Раджаб Миср терма жамоаси мундиалда муносиб иштирок этганини алоҳида таъкидлади.

«Миср терма жамоаси тарих яратди, биз бу билан фахрланишимиз керак», — дея қўшимча қилди у.

Миср мусобақани тарк этган бўлса-да, Аргентинага қарши ўйин африкаликлар учун катта характер, жасорат ва тарихий қаршилик намунаси сифатида эсда қолади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Альваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиАльваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 17:18«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олди«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 17:16Патрисе Эвра Майкл Олисе ҳақида: “Унинг хотиржамлиги — энг катта устунлиги”Патрисе Эвра Майкл Олисе ҳақида: “Унинг хотиржамлиги — энг катта устунлиги”Бугун, 16:53Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёрРеал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёрБугун, 16:35Гарри Кейн тўхтатиб бўлмас кучга айланди: Уни қандай тўхтатиш сири маълум бўлдиГарри Кейн тўхтатиб бўлмас кучга айланди: Уни қандай тўхтатиш сири маълум бўлдиБугун, 15:55Луис Кастро Криштиану Роналдуни ҳимоя қилди: Португалия мағлубиятида ким айбдор?Луис Кастро Криштиану Роналдуни ҳимоя қилди: Португалия мағлубиятида ким айбдор?Бугун, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди