Мисрлик журналист: «Терма жамоамиз тарих яратди»
Миср терма жамоаси ЖЧ-2026 1/8 финалида Аргентинага 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Африка вакили 79-дақиқагача ҳисобда олдинда борган, аммо сўнгги дақиқаларда кетма-кет учта гол ўтказиб юборган эди.
Миср терма жамоаси агенти Эхиб Раджаб ушбу мағлубиятдан кейин жамоанинг ўйини билан фахрланиш кераклигини таъкидлади.
Миср сенсацияга жуда яқин келди
1/8 финал баҳсида Миср амалдаги жаҳон чемпиони Аргентинага қарши кутилганидан анча кучли қаршилик кўрсатди.
Жамоа 79-дақиқагача ҳисобда олдинда борди ва турнирнинг энг катта сенсацияларидан бирини амалга оширишга яқин турган эди.
«Бундай ўйинни ҳеч ким кутмаганди»
Эхиб Раджабнинг фикрича, Миср терма жамоаси бу ўйинда ўз имкониятини максимал даражада намойиш этди.
«Менимча, Миср термасидан бундай муваффақиятли ўйинни ҳеч ким кутмаганди. Бутун дунё кўрди — биз амалда жаҳон чемпиони ва тарихдаги энг буюк футболчилардан бири ўйнайдиган жамоани мусобақадан чиқариб юборишга жуда яқин турдик», — деди Раджаб.
Баҳсли вазиятлар ҳақида гапирмади
Аргентина — Миср учрашувидан кейин ҳакамлик ва айрим эпизодлар атрофида турли муҳокамалар пайдо бўлган эди.
Бироқ Раджаб бу масалага тўхталмасликни маъқул кўрди.
«Афсуски, бу амалга ошмади. Айрим баҳсли вазиятлар ҳақида гапиришни истамайман», — деди у.
«Бу билан фахрланишимиз керак»
Раджаб Миср терма жамоаси мундиалда муносиб иштирок этганини алоҳида таъкидлади.
«Миср терма жамоаси тарих яратди, биз бу билан фахрланишимиз керак», — дея қўшимча қилди у.
Миср мусобақани тарк этган бўлса-да, Аргентинага қарши ўйин африкаликлар учун катта характер, жасорат ва тарихий қаршилик намунаси сифатида эсда қолади.
…