Альваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчи

·0·Спорт
Альваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчи

Англия Премер-лигасининг навбатдаги мавсумига жиддий тайёргарлик кўраётган Фулхэм клуби кутилмаган трансфер юришларини амалга ошириш арафасида турибди. Жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинланган Альваро Арбелоа ўзининг собиқ клуби — Реал Мадрид билан мавжуд яқин алоқаларидан фойдаланиб, Лондоннинг энг қадимги жамоасига уч нафар истиқболли футболчини олиб келишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испаниялик мутахассис Фулхэм билан уч йиллик шартнома имзолаганидан сўнг, таркибни тубдан янгилашга киришди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Арбелоа трансфер рўйхатининг юқори поғоналаридан ҳужумкор ярим ҳимоячи Франко Мастантуоно, қанот ҳимоячиси Фран Гарсиа ва ҳужумчи Гонзало Гарсиа жой олган. Мураббий бу футболчиларнинг имкониятлари билан Мадрид клубидаги фаолияти давомида яқиндан танишишга улгурган.

Мадридлик ёш юлдузлар учун кураш

Трансферлар орасида энг шов-шувлиси шубҳасиз Франко Мастантуоно ҳисобланади. Ёш иқтидор эгасига ҳозирда Европанинг 12 та етакчи клуби қизиқиш билдирмоқда. Шунга қарамай, Арбелоа футболчи билан ўртасидаги шахсий муносабатларга таяниб, уни ижарага олиш пойгасида ғолиб чиқишига ишонмоқда. Бу трансфер Фулхэм учун нафақат таркибни кучайтириш, балки клуб нуфузини ошириш йўлида ҳам муҳим қадам бўлиши мумкин.

Фран Гарсиа масаласида эса вазият анча аниқроқ кўриниш олган. Реал Мадрид Челси жамоасидан Марк Кукурелла трансферини амалга оширганидан сўнг, Фран жамоанинг асосий режаларидан четда қолмоқда. Бу эса унинг Лондон клубига ўтиш эҳтимолини сезиларли даражада оширади. Ҳужумчи Гонзало Гарсиа эса айни дамда Жозе Моуринью бошчилигидаги йиғинларда иштирок этаётган бўлса-да, трансфер ойнаси якунига қадар унинг ҳам Фулхэм сафига қўшилиши кутилмоқда.

Арбелоанинг нуфузи ва янги давр

Альваро Арбелоа Фулхэм бошқарувига Флорентино Перез ва Жозе Моуринью каби футбол олами гигантларининг ижобий тавсиялари билан келди. Мадриднинг Реал клубида Хаби Алонсо кетганидан сўнг жамоани қабул қилиб олган ва уларни Ла Лига вице-чемпионлигига ҳамда Чемпионлар лигаси чорак финалига қадар етаклаган мураббий энди ўз маҳоратини Англия Премер-лигасида намойиш этиши лозим.

"Лондоннинг энг қадимги клуби бўлмиш Фулхэмда янги босқични бошлаш мен учун катта шараф. Менга билдирилган ишонч учун клуб раҳбариятидан миннатдорман ва зиммамдаги масъулиятни тўлиқ ҳис қилиб турибман", — дея таъкидлади испан мутахассиси ўзининг илк интервюсида. Эслатиб ўтамиз, клуб раҳбарияти Марко Силва ўрнига Томас Франк ва Киеран МкКенна каби номзодларни ҳам кўриб чиққан, бироқ якунда Арбелоанинг Европа элитаси билан алоқалари устунлик қилган.

ФулҳамРеал МадридАльваро АрбелоаТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олди«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 17:16Мисрлик журналист: «Терма жамоамиз тарих яратди»Мисрлик журналист: «Терма жамоамиз тарих яратди»Бугун, 17:01Патрисе Эвра Майкл Олисе ҳақида: “Унинг хотиржамлиги — энг катта устунлиги”Патрисе Эвра Майкл Олисе ҳақида: “Унинг хотиржамлиги — энг катта устунлиги”Бугун, 16:53Реал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёрРеал Мадрид Майкл Олисе учун трансфер рекордини янгилашга тайёрБугун, 16:35Гарри Кейн тўхтатиб бўлмас кучга айланди: Уни қандай тўхтатиш сири маълум бўлдиГарри Кейн тўхтатиб бўлмас кучга айланди: Уни қандай тўхтатиш сири маълум бўлдиБугун, 15:55Луис Кастро Криштиану Роналдуни ҳимоя қилди: Португалия мағлубиятида ким айбдор?Луис Кастро Криштиану Роналдуни ҳимоя қилди: Португалия мағлубиятида ким айбдор?Бугун, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди