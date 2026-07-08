Альваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Англия Премер-лигасининг навбатдаги мавсумига жиддий тайёргарлик кўраётган Фулхэм клуби кутилмаган трансфер юришларини амалга ошириш арафасида турибди. Жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинланган Альваро Арбелоа ўзининг собиқ клуби — Реал Мадрид билан мавжуд яқин алоқаларидан фойдаланиб, Лондоннинг энг қадимги жамоасига уч нафар истиқболли футболчини олиб келишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испаниялик мутахассис Фулхэм билан уч йиллик шартнома имзолаганидан сўнг, таркибни тубдан янгилашга киришди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Арбелоа трансфер рўйхатининг юқори поғоналаридан ҳужумкор ярим ҳимоячи Франко Мастантуоно, қанот ҳимоячиси Фран Гарсиа ва ҳужумчи Гонзало Гарсиа жой олган. Мураббий бу футболчиларнинг имкониятлари билан Мадрид клубидаги фаолияти давомида яқиндан танишишга улгурган.
Мадридлик ёш юлдузлар учун курашТрансферлар орасида энг шов-шувлиси шубҳасиз Франко Мастантуоно ҳисобланади. Ёш иқтидор эгасига ҳозирда Европанинг 12 та етакчи клуби қизиқиш билдирмоқда. Шунга қарамай, Арбелоа футболчи билан ўртасидаги шахсий муносабатларга таяниб, уни ижарага олиш пойгасида ғолиб чиқишига ишонмоқда. Бу трансфер Фулхэм учун нафақат таркибни кучайтириш, балки клуб нуфузини ошириш йўлида ҳам муҳим қадам бўлиши мумкин.
Фран Гарсиа масаласида эса вазият анча аниқроқ кўриниш олган. Реал Мадрид Челси жамоасидан Марк Кукурелла трансферини амалга оширганидан сўнг, Фран жамоанинг асосий режаларидан четда қолмоқда. Бу эса унинг Лондон клубига ўтиш эҳтимолини сезиларли даражада оширади. Ҳужумчи Гонзало Гарсиа эса айни дамда Жозе Моуринью бошчилигидаги йиғинларда иштирок этаётган бўлса-да, трансфер ойнаси якунига қадар унинг ҳам Фулхэм сафига қўшилиши кутилмоқда.
Арбелоанинг нуфузи ва янги даврАльваро Арбелоа Фулхэм бошқарувига Флорентино Перез ва Жозе Моуринью каби футбол олами гигантларининг ижобий тавсиялари билан келди. Мадриднинг Реал клубида Хаби Алонсо кетганидан сўнг жамоани қабул қилиб олган ва уларни Ла Лига вице-чемпионлигига ҳамда Чемпионлар лигаси чорак финалига қадар етаклаган мураббий энди ўз маҳоратини Англия Премер-лигасида намойиш этиши лозим.
"Лондоннинг энг қадимги клуби бўлмиш Фулхэмда янги босқични бошлаш мен учун катта шараф. Менга билдирилган ишонч учун клуб раҳбариятидан миннатдорман ва зиммамдаги масъулиятни тўлиқ ҳис қилиб турибман", — дея таъкидлади испан мутахассиси ўзининг илк интервюсида. Эслатиб ўтамиз, клуб раҳбарияти Марко Силва ўрнига Томас Франк ва Киеран МкКенна каби номзодларни ҳам кўриб чиққан, бироқ якунда Арбелоанинг Европа элитаси билан алоқалари устунлик қилган.
…