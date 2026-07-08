«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олди
Самарқанднинг «Динамо» клуби мавсумнинг иккинчи қисми олдидан таркибини кучайтиришда давом этмоқда.
Клуб ёзги трансфер ойнасида гвинеялик яримҳимоячи Амаду Думбуя билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди.
Шартнома мавсум якунигача имзоланди
«Динамо» матбуот хизмати маълумотига кўра, 23 ёшли футболчи Самарқанд клубига эркин агент сифатида қўшилди.
Амаду Думбуя билан 2026 йилги мавсум якунигача мўлжалланган шартнома имзоланган.
«Клуб ёзги трансфер ойнасида гвинеялик яримҳимоячи Амаду Думбуяни ўз сафига қўшиб олганини маълум қиламиз», — дейилади клуб хабарида.
Жамоага Иссиқкўл йиғинидан кейин қўшилади
Янги футболчи «Динамо» сафига жамоа Иссиқкўлдан Самарқандга қайтгач қўшилади.
Клуб мавсумнинг иккинчи қисмида натижаларни яхшилаш учун таркибни кучайтиришга жиддий эътибор қаратмоқда.
Швеция, Болгария ва Қозоғистонда ўйнаган
Амаду Думбуя фаолиятини Швециянинг «Юргорден» клубида бошлаган.
У 2023–2024 йилларда Болгариянинг «Ботев Пловдив» жамоасида тўп сурган. Сўнгги икки йил давомида эса Қозоғистоннинг етакчи клубларидан бири «Актобе» шарафини ҳимоя қилган.
«Динамо» янги легионердан кўп нарса кутмоқда
Самарқандликлар Думбуя ҳужум чизиғида жамоага қўшимча тезлик ва рақобат олиб киришига умид қилмоқда.
«Ишонамизки, Амаду Думбуя ўз ўйинлари билан барчанинг ишончини оқлайди», — дея ёзди клуб матбуот хизмати.
«Динамо»нинг навбатдаги трансфери мавсумнинг иккинчи қисми олдидан жамоа амбициялари жиддий эканини кўрсатмоқда.
…