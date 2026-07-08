Ўзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийди

·41·Ўзбекистон
Ўзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийди

Ўзгидромет” прогнозига кўра, 9 июль куни Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида қуруқ ва жуда иссиқ об-ҳаво сақланиб қолади. Республика бўйлаб ёғингарчилик кутилмайди, ҳаво бироз булутли бўлади.

Кундузги ҳаво ҳарорати ҳудудларга қараб 35–43 даража атрофида бўлади. Энг юқори ҳарорат Қашқадарё, Сурхондарё, Бухоро, Навоий, Хоразм вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистонда кузатилиши прогноз қилинмоқда.

Шунингдек, айрим ҳудудларда шамол тезлиги кучайиб, чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.

Пойтахт Тошкентда ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво ҳарорати кундузи 37–39 даража иссиқ бўлади. Тошкент, Сирдарё, Жиззах, Самарқанд, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳам қуруқ об-ҳаво сақланиб, ҳарорат 35–40 даража оралиғида бўлиши кутилмоқда.

Тоғолди ва тоғли ҳудудларда эса айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши, момақалдироқ кузатилиши мумкин. Шу муносабат билан “Ўзгидромет” 8–13 июль кунлари мазкур ҳудудларда сел келиши ва сув тошқинлари юзага келиши эҳтимоли борлигидан огоҳлантирди.

ЎзгидрометЎзбекистонТошкентБухороСамарқанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Бугун, 17:06Жарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиЖарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиБугун, 13:29Олтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайдиОлтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайдиБугун, 13:26Тилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиТилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиБугун, 13:25Шавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилдиШавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилдиБугун, 13:04Ўзбекистонда 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмон барпо этиладиЎзбекистонда 1,27 миллион гектар майдонда янги ўрмон барпо этиладиБугун, 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?