BYD Шарк пикапи Европа бозорига чиқди: Ford Ranger учун жиддий рақиб
Хитойнинг BYD компанияси ўзининг илк гибрид пикапи — BYD Шарк моделини Буюк Британия ва Европа бозорларига расман олиб кирди. Ушбу автомобил нафақат тижорат транспорти, балки спорт автомобилларига хос динамикаси ва тежамкорлиги билан ҳам эътиборни тортмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, янги модел бозордаги кўп йиллик етакчи ҳисобланган Ford Ranger PHEV билан жиддий рақобатга киришади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
BYD Шарк ўзининг "Супер Ҳйбрид" тизими билан жиҳозланган бўлиб, у тўрт цилиндрли бензинли двигател ва ҳар бир ўқда биттадан электр моторни ўз ичига олади. Тизимнинг умумий қуввати 430 от кучига тенг бўлиб, бу Ford моделидан нафақат 153 от кучига кўпроқ, балки Volkswagen Гольф GTИ каби машҳур хетчбекларни ҳам ортда қолдиришга қодир. Пикап 0 дан 100 км/соат тезликка бор-йўғи 5,7 сонияда эришади.
Техник имкониятлар ва масофа захирасиАвтомобилнинг пол қисми остида 32,2 кВ/соат сиғимли аккумулятор жойлашган бўлиб, у фақат электр режимида 90 километрга яқин (56 мил) масофани босиб ўтиш имконини беради. Бу кўрсаткич унинг асосий рақобатчиси Ford Ranger'дан икки баравар кўпдир. Шунингдек, аккумуляторни 55 кВ қувватли тезкор зарядлаш станциялари орқали қувватлантириш мумкинлиги фойдаланувчилар учун қўшимча қулайлик яратади.
BYD Шарк параллел ва кетма-кет гибрид режимларида ишлай олади. Биринчи ҳолатда двигател ва моторлар биргаликда ҳаракатни таъминласа, иккинчи ҳолатда бензинли двигател фақат генератор вазифасини ўтаб, аккумуляторни қувватлантиришга хизмат қилади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, пикапнинг умумий тортиш кучи 650 Нм ни ташкил этади, бу эса анъанавий дизел двигателли рақобатчилардан анча устунлик беради.
Офф-роад ва юк ташиш имкониятлариЯнги модел йўлсизлик шароитларида ҳам ўзини ишончли тутади. Унда қум, лой, қор ва шағал каби махсус ҳаракатланиш режимлари мавжуд. Шунингдек, автомобил Веҳикле-то-Лоад (В2Л) функциясига эга, яни унинг аккумуляторидан турли электр асбоб-ускуналарини қувватлантириш учун фойдаланиш мумкин. Бу хусусият қурилиш майдончаларида ёки табиат қўйнида дам олишда жуда асқотади.
Бироқ, автомобилнинг юк кўтариш қуввати борасида айрим камчиликлар мавжуд. BYD Шарк юкхонасига 790 кг гача юк ортиш мумкин, бу эса Британия қонунчилигига кўра тижорат автомобили мақомини олиш учун зарур бўлган 1000 кг лик кўрсаткичдан камдир. Шу сабабли, бизнес эгалари учун солиқ имтиёзлари қўлланилмаслиги мумкин. Пикапнинг шатакка олиш қуввати эса 2500 кг ни ташкил этади.
Автомобил интерери замонавий технологиялар билан бойитилган: 10,25 дюймли рақамли асбоблар панели, 15,6 дюймли айланувчи сенсорли экран ва 360 даражали камера тизими стандарт жиҳозлар қаторига киради. Британия бозорида BYD Шарк нархи тахминан 47 290 фунт стерлингдан бошланади. Ўзбекистон бозорида ҳам BYD брендининг машҳурлигини ҳисобга олсак, ушбу пикапнинг келажакда минтақамизга кириб келиши маҳаллий автомобил ихлосмандлари учун катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.
…