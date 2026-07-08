BYD Шарк пикапи Европа бозорига чиқди: Ford Ranger учун жиддий рақиб

·0·Авто
BYD Шарк пикапи Европа бозорига чиқди: Ford Ranger учун жиддий рақиб

Хитойнинг BYD компанияси ўзининг илк гибрид пикапи — BYD Шарк моделини Буюк Британия ва Европа бозорларига расман олиб кирди. Ушбу автомобил нафақат тижорат транспорти, балки спорт автомобилларига хос динамикаси ва тежамкорлиги билан ҳам эътиборни тортмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, янги модел бозордаги кўп йиллик етакчи ҳисобланган Ford Ranger PHEV билан жиддий рақобатга киришади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

BYD Шарк ўзининг "Супер Ҳйбрид" тизими билан жиҳозланган бўлиб, у тўрт цилиндрли бензинли двигател ва ҳар бир ўқда биттадан электр моторни ўз ичига олади. Тизимнинг умумий қуввати 430 от кучига тенг бўлиб, бу Ford моделидан нафақат 153 от кучига кўпроқ, балки Volkswagen Гольф GTИ каби машҳур хетчбекларни ҳам ортда қолдиришга қодир. Пикап 0 дан 100 км/соат тезликка бор-йўғи 5,7 сонияда эришади.

Техник имкониятлар ва масофа захираси

Автомобилнинг пол қисми остида 32,2 кВ/соат сиғимли аккумулятор жойлашган бўлиб, у фақат электр режимида 90 километрга яқин (56 мил) масофани босиб ўтиш имконини беради. Бу кўрсаткич унинг асосий рақобатчиси Ford Ranger'дан икки баравар кўпдир. Шунингдек, аккумуляторни 55 кВ қувватли тезкор зарядлаш станциялари орқали қувватлантириш мумкинлиги фойдаланувчилар учун қўшимча қулайлик яратади.

BYD Шарк параллел ва кетма-кет гибрид режимларида ишлай олади. Биринчи ҳолатда двигател ва моторлар биргаликда ҳаракатни таъминласа, иккинчи ҳолатда бензинли двигател фақат генератор вазифасини ўтаб, аккумуляторни қувватлантиришга хизмат қилади. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, пикапнинг умумий тортиш кучи 650 Нм ни ташкил этади, бу эса анъанавий дизел двигателли рақобатчилардан анча устунлик беради.

Офф-роад ва юк ташиш имкониятлари

Янги модел йўлсизлик шароитларида ҳам ўзини ишончли тутади. Унда қум, лой, қор ва шағал каби махсус ҳаракатланиш режимлари мавжуд. Шунингдек, автомобил Веҳикле-то-Лоад (В2Л) функциясига эга, яни унинг аккумуляторидан турли электр асбоб-ускуналарини қувватлантириш учун фойдаланиш мумкин. Бу хусусият қурилиш майдончаларида ёки табиат қўйнида дам олишда жуда асқотади.

Бироқ, автомобилнинг юк кўтариш қуввати борасида айрим камчиликлар мавжуд. BYD Шарк юкхонасига 790 кг гача юк ортиш мумкин, бу эса Британия қонунчилигига кўра тижорат автомобили мақомини олиш учун зарур бўлган 1000 кг лик кўрсаткичдан камдир. Шу сабабли, бизнес эгалари учун солиқ имтиёзлари қўлланилмаслиги мумкин. Пикапнинг шатакка олиш қуввати эса 2500 кг ни ташкил этади.

Автомобил интерери замонавий технологиялар билан бойитилган: 10,25 дюймли рақамли асбоблар панели, 15,6 дюймли айланувчи сенсорли экран ва 360 даражали камера тизими стандарт жиҳозлар қаторига киради. Британия бозорида BYD Шарк нархи тахминан 47 290 фунт стерлингдан бошланади. Ўзбекистон бозорида ҳам BYD брендининг машҳурлигини ҳисобга олсак, ушбу пикапнинг келажакда минтақамизга кириб келиши маҳаллий автомобил ихлосмандлари учун катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.

BYDBYD ШаркПикапГибридАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW и3: Ўн йилдан кейин ҳам долзарблигини йўқотмаган футуристик электромобилBMW и3: Ўн йилдан кейин ҳам долзарблигини йўқотмаган футуристик электромобилБугун, 15:25Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?Бугун, 13:30BYD захира ғилдиракка эҳтиёжни йўқ қиладиган автомобилни тақдим этдиBYD захира ғилдиракка эҳтиёжни йўқ қиладиган автомобилни тақдим этдиБугун, 12:28Дасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлигиДасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлигиБугун, 11:26Chery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетдиChery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетдиБугун, 10:29Fiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчиFiat ёшларни жалб қилиш учун Абарт Тополино моделини ишлаб чиқмоқчиБугун, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди