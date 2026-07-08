Paradigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилди

·26·Техно
Paradigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилди

Криптовалюталар оламидаги энг йирик инвесторлардан бири ҳисобланган Paradigm компанияси ўзининг навбатдаги венчур жамғармаси учун 1,2 миллиард доллар миқдорида маблағ тўплаганини эълон қилди. Бу компания тарихидаги учинчи йирик венчур фонди бўлиб, у замонавий технологияларнинг энг илғор йўналишларини қўллаб-қувватлашга йўналтирилади. Мазкур қадам глобал молия бозорида юқори технологияли лойиҳаларга бўлган ишонч ҳали ҳам юқори эканлигидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания асосчиси Матт Ҳуангнинг сўзларига кўра, янги жамғарма фақатгина криптовалюта соҳаси билан чекланиб қолмайди. Гарчи Paradigm ўз илдизларига кўра блокчейн экотизимига боғланган бўлса-да, эндиликда инвестиция портфели сезиларли даражада кенгайтирилади. Хусусан, сунъий интеллект (AI) ва робототехника каби соҳалар компаниянинг янги стратегик устувор йўналишларига айланиши кутилмоқда.

Криптовалютадан сунъий интеллект сари

Сўнгги йилларда криптовалюта бозори турли тебранишлар ва қийинчиликларга дуч келган бир пайтда, сунъий интеллект сектори мисли кўрилмаган ўсишни намойиш этди. Bloomberg нашрига берган интервюсида Paradigm бошқарувчи ҳамкори Алана Палмедо ҳозирги вақтда технология оламида юз бераётган ўзгаришларни эътиборсиз қолдиришнинг иложи йўқлигини таъкидлади. Шу сабабли, компания ўз эътиборини "технологик чегара" деб аталувчи кенгроқ соҳаларга қаратмоқда.

Шунга қарамай, Paradigm крипто-индустрияни бутунлай тарк этмоқчи эмас. Матт Ҳуанг ва Алана Палмедо эълон қилган қўшма баёнотда қайд этилишича, компания молия тизимини қайта қуриш ва блокчейн инфратузилмасини ривожлантиришда давом этади. Хусусан, Фоундрй ва Рет каби блокчейн воситалари, шунингдек, OpenAI билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган EVМбенч хавфсизлик лойиҳаси устидаги ишлар тўхтаб қолмайди.

Янги инвестициялар ва келажак режалари

Paradigm аллақачон ўзининг учинчи фонди ҳисобидан бир нечта йирик лойиҳаларга сармоя киритишга улгурди. Улар орасида қуйидаги истиқболли йўналишлар мавжуд:

  • Дронлар орқали юк етказиб бериш билан шуғулланувчи Зиплине компанияси;
  • Коинот технологиялари соҳасида фаолият юритувчи Труе Аномалй стартапи;
  • Сунъий интеллектга асосланган агентлик воситаларини ишлаб чиқувчи Сентаур лойиҳаси.
2018-йилда Сеқуоиа собиқ ҳамкори Матт Ҳуанг ва Coinbase асосчиларидан бири Фред Эҳрсам томонидан ташкил этилган Paradigm қисқа фурсатда венчур бозорининг асосий ўйинчисига айланди. Аввалроқ Валл Стреэт Жоурнал нашри компания 1,5 миллиард доллар йиғишни режалаштираётгани ҳақида хабар берган эди. Якуний натижа кутилганидан бироз камроқ бўлса-да, 1,2 миллиард долларлик кўрсаткич ҳозирги бозор шароитида жуда катта муваффақият ҳисобланади.

Ушбу сармоялар нафақат АҚШ бозорида, балки глобал миқёсда, жумладан, Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатларда ҳам технологик стартаплар экотизимига билвосита таъсир кўрсатади. Йирик венчур фондларининг AI ва робототехникага эътибор қаратиши, яқин йилларда ушбу соҳаларда инновацион ечимлар кўпайишидан ва технологик рақобат кучайишидан далолат беради.

ParadigmВенчурСунъий ИнтеллектКриптовалютаСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиАҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиБугун, 21:57Приме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиПриме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришдиБугун, 21:30Сунъий интеллект стартаплари даромад ўсиши бўйича рекордларни янгиламоқдаСунъий интеллект стартаплари даромад ўсиши бўйича рекордларни янгиламоқдаБугун, 20:53Вермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиВермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиБугун, 20:28Apple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзоладиApple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзоладиБугун, 19:57Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаJeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаБугун, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги