Paradigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилди
Криптовалюталар оламидаги энг йирик инвесторлардан бири ҳисобланган Paradigm компанияси ўзининг навбатдаги венчур жамғармаси учун 1,2 миллиард доллар миқдорида маблағ тўплаганини эълон қилди. Бу компания тарихидаги учинчи йирик венчур фонди бўлиб, у замонавий технологияларнинг энг илғор йўналишларини қўллаб-қувватлашга йўналтирилади. Мазкур қадам глобал молия бозорида юқори технологияли лойиҳаларга бўлган ишонч ҳали ҳам юқори эканлигидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания асосчиси Матт Ҳуангнинг сўзларига кўра, янги жамғарма фақатгина криптовалюта соҳаси билан чекланиб қолмайди. Гарчи Paradigm ўз илдизларига кўра блокчейн экотизимига боғланган бўлса-да, эндиликда инвестиция портфели сезиларли даражада кенгайтирилади. Хусусан, сунъий интеллект (AI) ва робототехника каби соҳалар компаниянинг янги стратегик устувор йўналишларига айланиши кутилмоқда.
Криптовалютадан сунъий интеллект сариСўнгги йилларда криптовалюта бозори турли тебранишлар ва қийинчиликларга дуч келган бир пайтда, сунъий интеллект сектори мисли кўрилмаган ўсишни намойиш этди. Bloomberg нашрига берган интервюсида Paradigm бошқарувчи ҳамкори Алана Палмедо ҳозирги вақтда технология оламида юз бераётган ўзгаришларни эътиборсиз қолдиришнинг иложи йўқлигини таъкидлади. Шу сабабли, компания ўз эътиборини "технологик чегара" деб аталувчи кенгроқ соҳаларга қаратмоқда.
Шунга қарамай, Paradigm крипто-индустрияни бутунлай тарк этмоқчи эмас. Матт Ҳуанг ва Алана Палмедо эълон қилган қўшма баёнотда қайд этилишича, компания молия тизимини қайта қуриш ва блокчейн инфратузилмасини ривожлантиришда давом этади. Хусусан, Фоундрй ва Рет каби блокчейн воситалари, шунингдек, OpenAI билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган EVМбенч хавфсизлик лойиҳаси устидаги ишлар тўхтаб қолмайди.
Янги инвестициялар ва келажак режалариParadigm аллақачон ўзининг учинчи фонди ҳисобидан бир нечта йирик лойиҳаларга сармоя киритишга улгурди. Улар орасида қуйидаги истиқболли йўналишлар мавжуд:
- Дронлар орқали юк етказиб бериш билан шуғулланувчи Зиплине компанияси;
- Коинот технологиялари соҳасида фаолият юритувчи Труе Аномалй стартапи;
- Сунъий интеллектга асосланган агентлик воситаларини ишлаб чиқувчи Сентаур лойиҳаси.
Ушбу сармоялар нафақат АҚШ бозорида, балки глобал миқёсда, жумладан, Ўзбекистон каби ривожланаётган мамлакатларда ҳам технологик стартаплар экотизимига билвосита таъсир кўрсатади. Йирик венчур фондларининг AI ва робототехникага эътибор қаратиши, яқин йилларда ушбу соҳаларда инновацион ечимлар кўпайишидан ва технологик рақобат кучайишидан далолат беради.
…