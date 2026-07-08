Приме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришди

·26·Техно
Приме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришди

Сунъий интеллект технологиялари соҳасида янги давр бошланмоқда. Приме Интеллект стартапи Сериес А инвестиция босқичида 130 миллион доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Ушбу молиявий ютуқ натижасида компаниянинг умумий қиймати 1 миллиард долларга етди ва у технологик оламда "унитар" (уникорн) мақомини қўлга киритди. Мазкур инвестиция раунди Радикал Вентурес бошчилигида ўтказилиб, унда NVIDIA Вентурес, Intel Капитал ва Dell Течнологиес Капитал каби гигантлар иштирок этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

2024-йилда асос солинган Приме Интеллект компаниясининг асосий мақсади — корхоналарга йирик сунъий интеллект лабораторияларига боғланиб қолмаган ҳолда, ўзларининг мустақил AI-агентларини яратиш имконини беришдир. Бугунги кунда кўплаб ташкилотлар ёпиқ тизимлардан фойдаланишга мажбур бўлаётган бир пайтда, ушбу стартап компанияларга ўз шахсий "AI лабораторияси"га айланиш йўлини таклиф этмоқда.

Мустақил AI тизимларини яратишдаги янги ёндашув

Приме Интеллект тақдим этаётган ечимлар асосан "реинфорцемент леарнинг" (мустаҳкамловчи ўрганиш) услубига таянади. Бу усул моделларни муваффақиятли бажарилган вазифалар учун рағбатлантириш ва хатолар учун жазолаш орқали ўқитади. Аввалари бундай мураккаб тизимларни қуриш фақатгина энг бой технологик корпорацияларнинг қўлидан келган бўлса, эндиликда Приме Интеллект платформаси ёрдамида кичикроқ бизнес тузилмалари ҳам ўз эҳтиёжларига мослаштирилган моделларни шакллантира олади.

Компаниянинг асосий устунлиги унинг "фулл-стакк" (тўлиқ сиклли) платформа эканлигидадир. У ҳисоблаш қувватларидан тортиб, моделларни баҳолаш воситаларигача бўлган барча зарурий инфратузилмани ўз ичига олади. Бу эса компанияларга турли хил дастурий таъминотларни алоҳида-алоҳида йиғишдаги мураккабликлардан қочиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, платформа бозор тамойили асосида ишлайди, яни мижозлар фақат ўзларига керакли бўлган модулларни танлаб олишлари мумкин.

Иқтисодий самарадорлик ва реал натижалар

Ҳозирда Приме Интеллект хизматларидан Ramп, Запиер ва Флаппинг Аирпланец каби машҳур компаниялар фойдаланмоқда. Стартапнинг йиллик даромад кўрсаткичи 100 миллион долларга етгани унинг бозорда қанчалик тез оммалашаётганидан далолат беради. Масалан, Ramп финтех-компанияси ушбу платформа ёрдамида электрон жадваллар ичидан маълумотларни қидирувчи агент яратди. Натижалар шуни кўрсатдики, янги тизим энг илғор очиқ моделлардан кўра аниқроқ ва тезроқ ишлаш билан бирга, анча арзон тушган.

Инвестиция раундида нафақат йирик фондлар, балки соҳанинг таниқли вакиллари ҳам иштирок этди. Улар орасида Perplexity асосчиси Аравинд Сринивас ва Бох раҳбари Аарон Левие каби тадбиркорлар бор. Мутахассисларнинг фикрича, Приме Интеллект таклиф этаётган "барчаси биттада" (оне-стоп шоп) концепцияси корпоратив секторда сунъий интеллектни жорий этиш харажатларини кескин камайтириши кутилмоқда.

Ушбу ўзгаришлар Ўзбекистоннинг жадал ривожланаётган IT-сектори учун ҳам аҳамиятли бўлиши мумкин. Маҳаллий компаниялар глобал булутли хизматларга қарамликни камайтириш ва ўз маълумотлари асосида махфий AI ечимларини яратишда шундай платформалардан фойдаланишлари эҳтимоли юқори. Приме Интеллект каби лойиҳалар сунъий интеллектни демократлаштириш йўлидаги муҳим қадамдир.

Сунъий ИнтеллектСтартапИнвестицияNVIDIAТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиАҚШда йирик киберҳужум: 7 миллионга яқин ҳайдовчилик гувоҳномаси маълумотлари ўғирландиБугун, 21:57Paradigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилдиParadigm венчур жамғармаси технологик стартаплар учун 1,2 миллиард доллар жалб қилдиБугун, 21:21Сунъий интеллект стартаплари даромад ўсиши бўйича рекордларни янгиламоқдаСунъий интеллект стартаплари даромад ўсиши бўйича рекордларни янгиламоқдаБугун, 20:53Вермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиВермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиБугун, 20:28Apple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзоладиApple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзоладиБугун, 19:57Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаJeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаБугун, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги