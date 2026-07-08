Приме Интеллект стартапи 130 миллион доллар инвестиция жалб қилиб, унитар мақомига эришди
Сунъий интеллект технологиялари соҳасида янги давр бошланмоқда. Приме Интеллект стартапи Сериес А инвестиция босқичида 130 миллион доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Ушбу молиявий ютуқ натижасида компаниянинг умумий қиймати 1 миллиард долларга етди ва у технологик оламда "унитар" (уникорн) мақомини қўлга киритди. Мазкур инвестиция раунди Радикал Вентурес бошчилигида ўтказилиб, унда NVIDIA Вентурес, Intel Капитал ва Dell Течнологиес Капитал каби гигантлар иштирок этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
2024-йилда асос солинган Приме Интеллект компаниясининг асосий мақсади — корхоналарга йирик сунъий интеллект лабораторияларига боғланиб қолмаган ҳолда, ўзларининг мустақил AI-агентларини яратиш имконини беришдир. Бугунги кунда кўплаб ташкилотлар ёпиқ тизимлардан фойдаланишга мажбур бўлаётган бир пайтда, ушбу стартап компанияларга ўз шахсий "AI лабораторияси"га айланиш йўлини таклиф этмоқда.
Мустақил AI тизимларини яратишдаги янги ёндашувПриме Интеллект тақдим этаётган ечимлар асосан "реинфорцемент леарнинг" (мустаҳкамловчи ўрганиш) услубига таянади. Бу усул моделларни муваффақиятли бажарилган вазифалар учун рағбатлантириш ва хатолар учун жазолаш орқали ўқитади. Аввалари бундай мураккаб тизимларни қуриш фақатгина энг бой технологик корпорацияларнинг қўлидан келган бўлса, эндиликда Приме Интеллект платформаси ёрдамида кичикроқ бизнес тузилмалари ҳам ўз эҳтиёжларига мослаштирилган моделларни шакллантира олади.
Компаниянинг асосий устунлиги унинг "фулл-стакк" (тўлиқ сиклли) платформа эканлигидадир. У ҳисоблаш қувватларидан тортиб, моделларни баҳолаш воситаларигача бўлган барча зарурий инфратузилмани ўз ичига олади. Бу эса компанияларга турли хил дастурий таъминотларни алоҳида-алоҳида йиғишдаги мураккабликлардан қочиш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, платформа бозор тамойили асосида ишлайди, яни мижозлар фақат ўзларига керакли бўлган модулларни танлаб олишлари мумкин.
Иқтисодий самарадорлик ва реал натижаларҲозирда Приме Интеллект хизматларидан Ramп, Запиер ва Флаппинг Аирпланец каби машҳур компаниялар фойдаланмоқда. Стартапнинг йиллик даромад кўрсаткичи 100 миллион долларга етгани унинг бозорда қанчалик тез оммалашаётганидан далолат беради. Масалан, Ramп финтех-компанияси ушбу платформа ёрдамида электрон жадваллар ичидан маълумотларни қидирувчи агент яратди. Натижалар шуни кўрсатдики, янги тизим энг илғор очиқ моделлардан кўра аниқроқ ва тезроқ ишлаш билан бирга, анча арзон тушган.
Инвестиция раундида нафақат йирик фондлар, балки соҳанинг таниқли вакиллари ҳам иштирок этди. Улар орасида Perplexity асосчиси Аравинд Сринивас ва Бох раҳбари Аарон Левие каби тадбиркорлар бор. Мутахассисларнинг фикрича, Приме Интеллект таклиф этаётган "барчаси биттада" (оне-стоп шоп) концепцияси корпоратив секторда сунъий интеллектни жорий этиш харажатларини кескин камайтириши кутилмоқда.
Ушбу ўзгаришлар Ўзбекистоннинг жадал ривожланаётган IT-сектори учун ҳам аҳамиятли бўлиши мумкин. Маҳаллий компаниялар глобал булутли хизматларга қарамликни камайтириш ва ўз маълумотлари асосида махфий AI ечимларини яратишда шундай платформалардан фойдаланишлари эҳтимоли юқори. Приме Интеллект каби лойиҳалар сунъий интеллектни демократлаштириш йўлидаги муҳим қадамдир.
…