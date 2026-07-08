Эрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилиш

·0·Дунё
Эрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилиш

Эрон ва АҚШ ўртасидаги кескинлик яна юқори нуқтага чиқмоқда. Эрон ҳарбий-денгиз кучлари вакили АҚШ қўшинлари мамлакат қирғоқларига яқинлашса, оғир оқибатларга дуч келишини айтди.

Бу баёнот АҚШнинг янги зарбалари, Теҳроннинг Вашингтонни айблаши ва ўт очишни тўхтатиш бўйича келишув амалда кучини йўқотгани ҳақидаги хабарлар фонида янгради.

Эрон адмиралидан қаттиқ баёнот

Эрон ҳарбий-денгиз кучлари штаб бошлиғи ўринбосари, контр-адмирал Ҳабибуллоҳ Сайёрий АҚШга нисбатан кескин огоҳлантириш билан чиқди.

IRNA агентлиги хабарига кўра, у душман Эрон қирғоқларига қўшин туширишга уринса, ортга қайта олмаслигини айтган.

«Агар душман Эрон қирғоқларига қўшин туширмоқчи бўлса, у чиқиб кета олмайдиган дўзахга тушади», — деди Сайёрий.

Теҳрон Вашингтонни айбламоқда

Эрон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШнинг такрорий зарбалари ва Теҳроннинг нефть сотиш лицензиясини бекор қилишини кескин қоралади.

Вазирликка кўра, бу ҳаракатлар ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш бўйича меморандумни амалда самарасиз ҳолатга келтирмоқда. Теҳрон АҚШ Молия вазирлиги қарорини «қўпол қоидабузарлик» деб атаб, вазият кескинлашуви учун жавобгарликни Вашингтонга юклади.

АҚШ 80 дан ортиқ нишонга зарба бергани айтилди

Маълумотларга кўра, Америка ҳарбийлари Эронга қарши янги зарбалар сериясини амалга оширган.

АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги — CENTCOM бу ҳужумлар Эроннинг Ҳурмуз бўғозидаги тижорат кемаларига қарши ҳаракатларига жавоб бўлганини билдирган.

Хабарларда 80 дан ортиқ нишонга зарба берилгани айтилмоқда.

Трамп келишув энди ишламаслигини айтди

АҚШ президенти Доналд Трамп 8 июль куни Эрон билан ўт очишни тўхтатиш келишуви энди амал қилмаслигини маълум қилди.

У музокараларни маъносиз деб атаб, Эрон раҳбариятига нисбатан жуда кескин иборалар ишлатди. Бу эса икки давлат ўртасидаги дипломатик йўллар янада торайганини кўрсатмоқда.

Россия воситачиликка тайёрлигини билдирди

Россия президенти Владимир Путин АҚШ етакчиси билан телефон мулоқоти чоғида Москва можарони юмшатишга ёрдам беришга тайёрлигини айтган.

Унинг сўзларига кўра, Россия Эронда барқарорлик ўрнатиш ва вазиятни назоратдан чиқиб кетишининг олдини олиш бўйича ўз ҳиссасини қўшиши мумкин.

Ҳурмуз бўғози атрофидаги ҳар бир янги баёнот ва ҳарбий ҳаракат минтақани янада хавфли босқичга яқинлаштирмоқда. Эрон ва АҚШ ўртасидаги навбатдаги қадам эса бутун Яқин Шарқдаги вазиятга таъсир қилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқдаЭрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқдаБугун, 23:08Германияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиГерманияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиБугун, 20:29Космосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатКосмосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатБугун, 20:18Ормуз бўғозидаги ҳужумлардан сўнг АҚШ ва Эрон ўртасида вазият кескинлашдиОрмуз бўғозидаги ҳужумлардан сўнг АҚШ ва Эрон ўртасида вазият кескинлашдиБугун, 20:00Покистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолдиПокистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолдиБугун, 19:3320,5 сантиметрлик киприклар: шифокорлар изоҳ топа олмаяпти20,5 сантиметрлик киприклар: шифокорлар изоҳ топа олмаяптиБугун, 17:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди