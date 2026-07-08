Эрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилиш
Эрон ва АҚШ ўртасидаги кескинлик яна юқори нуқтага чиқмоқда. Эрон ҳарбий-денгиз кучлари вакили АҚШ қўшинлари мамлакат қирғоқларига яқинлашса, оғир оқибатларга дуч келишини айтди.
Бу баёнот АҚШнинг янги зарбалари, Теҳроннинг Вашингтонни айблаши ва ўт очишни тўхтатиш бўйича келишув амалда кучини йўқотгани ҳақидаги хабарлар фонида янгради.
Эрон адмиралидан қаттиқ баёнот
Эрон ҳарбий-денгиз кучлари штаб бошлиғи ўринбосари, контр-адмирал Ҳабибуллоҳ Сайёрий АҚШга нисбатан кескин огоҳлантириш билан чиқди.
IRNA агентлиги хабарига кўра, у душман Эрон қирғоқларига қўшин туширишга уринса, ортга қайта олмаслигини айтган.
«Агар душман Эрон қирғоқларига қўшин туширмоқчи бўлса, у чиқиб кета олмайдиган дўзахга тушади», — деди Сайёрий.
Теҳрон Вашингтонни айбламоқда
Эрон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШнинг такрорий зарбалари ва Теҳроннинг нефть сотиш лицензиясини бекор қилишини кескин қоралади.
Вазирликка кўра, бу ҳаракатлар ҳарбий ҳаракатларни тўхтатиш бўйича меморандумни амалда самарасиз ҳолатга келтирмоқда. Теҳрон АҚШ Молия вазирлиги қарорини «қўпол қоидабузарлик» деб атаб, вазият кескинлашуви учун жавобгарликни Вашингтонга юклади.
АҚШ 80 дан ортиқ нишонга зарба бергани айтилди
Маълумотларга кўра, Америка ҳарбийлари Эронга қарши янги зарбалар сериясини амалга оширган.
АҚШ Қуролли кучлари Марказий қўмондонлиги — CENTCOM бу ҳужумлар Эроннинг Ҳурмуз бўғозидаги тижорат кемаларига қарши ҳаракатларига жавоб бўлганини билдирган.
Хабарларда 80 дан ортиқ нишонга зарба берилгани айтилмоқда.
Трамп келишув энди ишламаслигини айтди
АҚШ президенти Доналд Трамп 8 июль куни Эрон билан ўт очишни тўхтатиш келишуви энди амал қилмаслигини маълум қилди.
У музокараларни маъносиз деб атаб, Эрон раҳбариятига нисбатан жуда кескин иборалар ишлатди. Бу эса икки давлат ўртасидаги дипломатик йўллар янада торайганини кўрсатмоқда.
Россия воситачиликка тайёрлигини билдирди
Россия президенти Владимир Путин АҚШ етакчиси билан телефон мулоқоти чоғида Москва можарони юмшатишга ёрдам беришга тайёрлигини айтган.
Унинг сўзларига кўра, Россия Эронда барқарорлик ўрнатиш ва вазиятни назоратдан чиқиб кетишининг олдини олиш бўйича ўз ҳиссасини қўшиши мумкин.
Ҳурмуз бўғози атрофидаги ҳар бир янги баёнот ва ҳарбий ҳаракат минтақани янада хавфли босқичга яқинлаштирмоқда. Эрон ва АҚШ ўртасидаги навбатдаги қадам эса бутун Яқин Шарқдаги вазиятга таъсир қилиши мумкин.
…