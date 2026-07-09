ММА харитаси янгиланди: етакчилик кутилмаган томонга ўтди...

·0·Спорт
ММА харитаси янгиланди: етакчилик кутилмаган томонга ўтди...

ESPN нашри ММА бўйича энг кучли давлатлар рейтингини эълон қилди. Янги рўйхатда чемпионлар сони, рейтинглардаги жангчилар, истиқболли номлар ва йирик промоушенлардаги умумий вакиллар ҳисобга олинган.

2025 йил якунида иккинчи ўринда бўлган Россия бу сафар рейтингда юқорига кўтарилди. Бунга UFC’даги етакчи жангчиларнинг натижалари ҳам катта таъсир қилган.

Рейтинг қандай мезонлар асосида тузилди?

ESPN ММА бўйича давлатлар кучини фақат битта чемпион ёки машҳур жангчига қараб баҳоламаган.

Рейтингни шакллантиришда бир нечта муҳим омиллар ҳисобга олинган:

  • амалдаги чемпионлар сони;

  • UFC ва PFL рейтингларидаги жангчилар;

  • истиқболли спортчилар;

  • етакчи ММА промоушенларида ўз давлати номидан иштирок этаётган жангчилар сони.

Россия биринчи ўринга кўтарилди

Янги рўйхатда Россия ММА бўйича энг кучли давлат сифатида биринчи ўринни эгаллади.

Маълумот учун, 2025 йил якунларига кўра Россия иккинчи ўринда қайд этилган эди. Аммо ҳозир ESPN’нинг P4P рейтингида биринчи ва иккинчи ўринларни россиялик жангчилар эгаллаб турибди.

Гап ярим ўрта вазн чемпиони Ислом Махачев ва енгил вазн тоифаси чемпиони Пётр Ян ҳақида кетмоқда.

АҚШ ва Бразилия кучли учликда қолди

Рейтингда иккинчи ўрин АҚШга насиб этди. ММА тарихи ва UFC инфратузилмаси нуқтаи назаридан АҚШ ҳали ҳам энг катта марказлардан бири ҳисобланади.

Учинчи ўринни Бразилия эгаллади. Бразилиялик жангчилар ММАнинг турли вазн тоифаларида ва йирик промоушенларда ўз ўрнини сақлаб қолмоқда.

Топ-10 давлатлар рўйхати

ESPN талқинига кўра, ММА бўйича энг кучли 10 давлат:

  1. Россия;

  2. АҚШ;

  3. Бразилия;

  4. Англия;

  5. Австралия;

  6. Грузия;

  7. Франция;

  8. Мексика;

  9. Янги Зеландия;

  10. Хитой.

ММАда кучлар нисбати ўзгармоқда

Рейтингда Грузия, Франция, Мексика, Янги Зеландия ва Хитой каби давлатларнинг кучли ўнликдан жой олиши ММА географияси кенгайиб бораётганини кўрсатади.

Аввал бу спорт тури асосан АҚШ ва Бразилия етакчилигида тасаввур қилинган бўлса, ҳозир янги мактаблар ва янги чемпионлар глобал кучлар нисбатини ўзгартирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...Неймар ЖЧ-2026 дан кейин уч йўл олдида: отаси бир қарорга қарши...Бугун, 08:59Интер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилдиИнтер Тревоҳ Чалобаҳ трансферини тўхтатди: Италияда кутилмаган иттифоқ тузилдиБугун, 02:11Рафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиРафаел Марқуез Мексика терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 01:37Арсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиАрсенал Бруно Гуимараес трансфери бўйича музокараларни жадаллаштирдиБугун, 01:15Челси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилдиЧелси Португалия юлдузи Геованй Қуенда трансферини эълон қилдиБугун, 00:33«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?«Нефтчи» «Газпром Арена»да синовдан ўтди: баҳс қандай кечди?Бугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди