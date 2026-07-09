ММА харитаси янгиланди: етакчилик кутилмаган томонга ўтди...
ESPN нашри ММА бўйича энг кучли давлатлар рейтингини эълон қилди. Янги рўйхатда чемпионлар сони, рейтинглардаги жангчилар, истиқболли номлар ва йирик промоушенлардаги умумий вакиллар ҳисобга олинган.
2025 йил якунида иккинчи ўринда бўлган Россия бу сафар рейтингда юқорига кўтарилди. Бунга UFC’даги етакчи жангчиларнинг натижалари ҳам катта таъсир қилган.
Рейтинг қандай мезонлар асосида тузилди?
ESPN ММА бўйича давлатлар кучини фақат битта чемпион ёки машҳур жангчига қараб баҳоламаган.
Рейтингни шакллантиришда бир нечта муҳим омиллар ҳисобга олинган:
амалдаги чемпионлар сони;
UFC ва PFL рейтингларидаги жангчилар;
истиқболли спортчилар;
етакчи ММА промоушенларида ўз давлати номидан иштирок этаётган жангчилар сони.
Россия биринчи ўринга кўтарилди
Янги рўйхатда Россия ММА бўйича энг кучли давлат сифатида биринчи ўринни эгаллади.
Маълумот учун, 2025 йил якунларига кўра Россия иккинчи ўринда қайд этилган эди. Аммо ҳозир ESPN’нинг P4P рейтингида биринчи ва иккинчи ўринларни россиялик жангчилар эгаллаб турибди.
Гап ярим ўрта вазн чемпиони Ислом Махачев ва енгил вазн тоифаси чемпиони Пётр Ян ҳақида кетмоқда.
АҚШ ва Бразилия кучли учликда қолди
Рейтингда иккинчи ўрин АҚШга насиб этди. ММА тарихи ва UFC инфратузилмаси нуқтаи назаридан АҚШ ҳали ҳам энг катта марказлардан бири ҳисобланади.
Учинчи ўринни Бразилия эгаллади. Бразилиялик жангчилар ММАнинг турли вазн тоифаларида ва йирик промоушенларда ўз ўрнини сақлаб қолмоқда.
Топ-10 давлатлар рўйхати
ESPN талқинига кўра, ММА бўйича энг кучли 10 давлат:
Россия;
АҚШ;
Бразилия;
Англия;
Австралия;
Грузия;
Франция;
Мексика;
Янги Зеландия;
Хитой.
ММАда кучлар нисбати ўзгармоқда
Рейтингда Грузия, Франция, Мексика, Янги Зеландия ва Хитой каби давлатларнинг кучли ўнликдан жой олиши ММА географияси кенгайиб бораётганини кўрсатади.
Аввал бу спорт тури асосан АҚШ ва Бразилия етакчилигида тасаввур қилинган бўлса, ҳозир янги мактаблар ва янги чемпионлар глобал кучлар нисбатини ўзгартирмоқда.
…