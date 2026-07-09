Ўзбек алифбоси нега ўзгармоқда? Энг муҳим сабаблар очиқланди

·0·Ўзбекистон
Ўзбек алифбоси нега ўзгармоқда? Энг муҳим сабаблар очиқланди

Ўзбекистонда лотин ёзувига асосланган ўзбек алифбосини такомиллаштириш бўйича қонун лойиҳаси муҳокамаси давом этмоқда. Муҳокамалар жараёнида турли фикрлар билдирилаётган бўлса-да, мутахассислар бу ўзгаришлар фақат айрим ҳарфларни алмаштириш эмас, балки ўзбек тилини рақамли давр талабларига мослаштиришга қаратилганини таъкидламоқда.

Қайд этилишича, бугунги кунда алифбо масаласи фақат тилшунослар учун эмас, балки дастурчилар, сунъий интеллект муҳандислари, қидирув тизимлари ва рақамли хизматлар учун ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. Чунки замонавий технологиялар матнларни қайта ишлашда ягона ва аниқ ёзув қоидаларига эҳтиёж сезади.

Мутахассислар таъкидлашича, муҳокама қилинаётган қонун лойиҳаси шошилинч тайёрланган ҳужжат эмас. У бир неча йил давомида тилшунослар, IT соҳаси вакиллари, журналистлар ҳамда жамоатчилик иштирокида муҳокама қилинган. Турли таклифлар ўрганилиб, энг мақбул ечим устида иш олиб борилган.

Экспертлар фикрича, 1993 йилда қабул қилинган лотин алифбоси ўша давр эҳтиёжларига жавоб берган. Аммо бугун интернет, электрон ҳукумат, сунъий интеллект ва катта маълумотлар технологиялари ривожлангани сабабли ёзув тизимига нисбатан талаблар ҳам ўзгарган.

Шунинг учун ҳам янги лойиҳада айрим ҳарфларнинг ёзилишини соддалаштириш ва ягона стандартга келтириш таклиф этилмоқда. Бу эса электрон ҳужжатлар, қидирув тизимлари, онлайн хизматлар ва сунъий интеллект платформаларида ўзбек тили билан ишлашни анча осонлаштириши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг қайд этишича, ҳозирги ёзувда айрим ҳарфларнинг турлича апострофлар билан ёзилиши маълумотлар базалари ва қидирув тизимларида қўшимча муаммоларни келтириб чиқаради. Янги таклифлар эса бундай техник муаммоларни қисқартиришга хизмат қилади.

Шу билан бирга, экспертлар баҳс тўртта ҳарф атрофида эмаслигини алоҳида таъкидламоқда. Уларнинг фикрича, асосий мақсад — ўзбек тилининг рақамли технологиялар билан уйғун ишлашини таъминлаш, келажакда сунъий интеллект, автоматик таржима, электрон луғатлар ва давлат ахборот тизимларида самарадорликни оширишдан иборат.

Мутахассислар хулосасига кўра, алифбони такомиллаштириш нафақат ёзувни соддалаштиради, балки ўзбек тилининг рақамли маконда рақобатбардошлигини кучайтиришга ҳам хизмат қилади. Бу эса тилнинг келгуси ўн йилликларда замонавий технологиялар билан бир қадамда ривожланиши учун муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзоладиМирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзоладиБугун, 19:01Мирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибидаМирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибидаБугун, 18:54Мутахассис: Ўзбекистонда чақалоқлар ўлимининг 47 фоизи биринчи ойда содир бўладиМутахассис: Ўзбекистонда чақалоқлар ўлимининг 47 фоизи биринчи ойда содир бўладиБугун, 13:26Тошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиТошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиБугун, 10:01Ўзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқдаЎзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқдаКеча, 20:12Тошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгалладиТошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгалладиКеча, 20:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди