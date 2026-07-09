BYD заводи кенгайтирилади: Blade аккумуляторлари ва электр автобуслар ишлаб чиқарилади

·0·Иқтисодиёт
BYD заводи кенгайтирилади: Blade аккумуляторлари ва электр автобуслар ишлаб чиқарилади

8 июль куни Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Қудратов ҳамда BYD компаниясининг Марказий Осиё ва Кавказ минтақалари бўйича бошқарувчи директори Цао Шуанг ўртасида муҳим учрашув бўлиб ўтди. Музокараларда Жиззахдаги қўшма корхона фаолиятини кенгайтириш ва мамлакатимизда электромобиллар инфратузилмасини мутлақо янги босқичга олиб чиқиш масалалари келишиб олинди. Zamin.uz келгусида кутилаётган йирик ўзгаришлар тафсилотларини тақдим этади.

Тезкор қувватлаш станциялари ва инфратузилма ривожи

Учрашув давомида томонлар Ўзбекистонда BYD электромобиллари ва гибридларини ишлаб чиқариш лойиҳасининг жорий натижаларини сарҳисоб қилдилар. Энг асосийси, харидорлар учун қулайлик яратиш мақсадида қуйидаги йўналишларга алоҳида эътибор қаратиладиган бўлди:

  • Республика бўйлаб электромобиллар учун тезкор қувватлаш станциялари тармоғини барпо этиш;

  • Ишлаб чиқариш инфратузилмасини халқаро стандартлар асосида ривожлантириш;

  • Экспорт ҳажмларини сезиларли даражада кўпайтириш.

Янги лойиҳалар: Саноатда инқилоб қилувчи Blade батареялари ва электр автобуслар

BYD компанияси Ўзбекистонда нафақат тайёр автомобилларни йиғиш, балки юқори технологияли маҳаллийлаштириш лойиҳаларини ҳам илгари сурмоқда. Истиқболдаги режалар қаторидан қуйидагилар жой олган:

Энг муҳим янгилик: Келгусида Ўзбекистонда машҳур ва ўта хавфсиз ҳисобланган Blade аккумуляторлари ҳамда жамоат транспорти учун мўлжалланган электр автобусларини ишлаб чиқариш лойиҳалари амалга оширилади.

Бундан ташқари, эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш даражасини ошириш, муҳандислик ва сервис инфратузилмасини яратиш орқали корхонанинг экспорт салоҳияти янада юксалтирилади.

Глобал етакчи билан узоқ муддатли ҳамкорлик

Маълумот учун, 1995 йилда ташкил этилган BYD компанияси бугунги кунда электромобиллар ва янги энергия манбаларида ҳаракатланувчи транспорт воситаларини ишлаб чиқарувчи дунёнинг энг етакчи гигантларидан бири ҳисобланади. Компания ҳозирги кунда дунёнинг ўнлаб мамлакатларида ўз фаолиятини кенг йўлга қўйган.

Музокаралар якунида Лазиз Қудратов ва Цао Шуанг Ўзбекистонда BYD лойиҳасининг муваффақиятли амалга оширилиши ва барқарор ривожланишини таъминлашга, шунингдек, узоқ муддатли ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга содиқ эканликларини яна бир бор тасдиқладилар.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Солиқ қўмитаси кешбэк бекор қилинмаслигини маълум қилдиСолиқ қўмитаси кешбэк бекор қилинмаслигини маълум қилдиБугун, 17:2410 июль учун валюта курслари эълон қилинди10 июль учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:10Ўзбекистонда оммавий солиқ кешбеги бекор қилиниши мумкинЎзбекистонда оммавий солиқ кешбеги бекор қилиниши мумкинБугун, 15:3810 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда10 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 11:07Солиқ иловасидаги 1 фоизлик кешбэк тақдири муҳокама қилинмоқдаСолиқ иловасидаги 1 фоизлик кешбэк тақдири муҳокама қилинмоқдаКеча, 20:26Россиядаги ёқилғи муаммоси Марказий Осиё авиациясига ҳам таъсир қилмоқдаРоссиядаги ёқилғи муаммоси Марказий Осиё авиациясига ҳам таъсир қилмоқдаКеча, 20:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
11 июн учун валюта курслари эълон қилинди
11 июн учун валюта курслари эълон қилинди