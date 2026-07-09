BYD заводи кенгайтирилади: Blade аккумуляторлари ва электр автобуслар ишлаб чиқарилади
8 июль куни Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Қудратов ҳамда BYD компаниясининг Марказий Осиё ва Кавказ минтақалари бўйича бошқарувчи директори Цао Шуанг ўртасида муҳим учрашув бўлиб ўтди. Музокараларда Жиззахдаги қўшма корхона фаолиятини кенгайтириш ва мамлакатимизда электромобиллар инфратузилмасини мутлақо янги босқичга олиб чиқиш масалалари келишиб олинди. Zamin.uz келгусида кутилаётган йирик ўзгаришлар тафсилотларини тақдим этади.
Тезкор қувватлаш станциялари ва инфратузилма ривожи
Учрашув давомида томонлар Ўзбекистонда BYD электромобиллари ва гибридларини ишлаб чиқариш лойиҳасининг жорий натижаларини сарҳисоб қилдилар. Энг асосийси, харидорлар учун қулайлик яратиш мақсадида қуйидаги йўналишларга алоҳида эътибор қаратиладиган бўлди:
Республика бўйлаб электромобиллар учун тезкор қувватлаш станциялари тармоғини барпо этиш;
Ишлаб чиқариш инфратузилмасини халқаро стандартлар асосида ривожлантириш;
Экспорт ҳажмларини сезиларли даражада кўпайтириш.
Янги лойиҳалар: Саноатда инқилоб қилувчи Blade батареялари ва электр автобуслар
BYD компанияси Ўзбекистонда нафақат тайёр автомобилларни йиғиш, балки юқори технологияли маҳаллийлаштириш лойиҳаларини ҳам илгари сурмоқда. Истиқболдаги режалар қаторидан қуйидагилар жой олган:
Энг муҳим янгилик: Келгусида Ўзбекистонда машҳур ва ўта хавфсиз ҳисобланган Blade аккумуляторлари ҳамда жамоат транспорти учун мўлжалланган электр автобусларини ишлаб чиқариш лойиҳалари амалга оширилади.
Бундан ташқари, эҳтиёт қисмлар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш даражасини ошириш, муҳандислик ва сервис инфратузилмасини яратиш орқали корхонанинг экспорт салоҳияти янада юксалтирилади.
Глобал етакчи билан узоқ муддатли ҳамкорлик
Маълумот учун, 1995 йилда ташкил этилган BYD компанияси бугунги кунда электромобиллар ва янги энергия манбаларида ҳаракатланувчи транспорт воситаларини ишлаб чиқарувчи дунёнинг энг етакчи гигантларидан бири ҳисобланади. Компания ҳозирги кунда дунёнинг ўнлаб мамлакатларида ўз фаолиятини кенг йўлга қўйган.
Музокаралар якунида Лазиз Қудратов ва Цао Шуанг Ўзбекистонда BYD лойиҳасининг муваффақиятли амалга оширилиши ва барқарор ривожланишини таъминлашга, шунингдек, узоқ муддатли ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга содиқ эканликларини яна бир бор тасдиқладилар.
…