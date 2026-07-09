Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...
Россия президенти Владимир Путин Украина билан тинчлик музокаралари олиб бориш бўйича берилаётган таклифларни қатъиян рад этмоқда ва яқин ойларда можарони янада кескинлаштиришга ҳаракат қилади. Бу ҳақда нуфузли Reuters ахборот агентлиги Кремлга яқин бўлган учта мустақил манбага таяниб хабар берди. Zamin.uz Россия раҳбариятининг фронтдаги режалари ва Кремль кулуарларидаги ички вазият тафсилотларини тақдим этади.
«Ўт очишни тўхтатиш»ни таклиф қилганлар танқид қилинди
Агентлик суҳбатдошларидан бирининг сўзларига кўра, Владимир Путин айни пайтда Донецк вилоятининг ҳали босиб олинмаган қолган қисмини тўлиқ назоратга олиш масаласида «мутлақо муросасиз позицияни эгаллаган».
Кремлдаги ички манбалар жуда қизиқ бир детални ошкор қилишди:
Яқинда бир гуруҳ маслаҳатчилар Россия президентига фронт чизиғида урушни вақтинча тўхтатиб, ўт очишни тўхтатиш режимини (ceasefire) жорий этишни таклиф қилган.
Бироқ, Путин ушбу маслаҳатчилар гуруҳининг режасини кескин танқид қилиб, таклифни чиппакка чиқарган.
Инсайдерларнинг таъкидлашича, Россия раҳбари ўз ҳарбийлари тез орада бутун Донбасс ҳудудини тўлиқ эгаллаб олишига қатъий «ишонмоқда».
Нефть заводларига зарбалар Путинни янада ғазаблантирди
Reuters манбаларининг тушунтиришича, Украина томонидан Россия ҳудудидаги нефтни қайта ишлаш заводларига (НПЗ) қилинаётган дрон ва ракета зарбаларининг кучайиши кутилган натижани бермаган. Аксинча, бу ҳолат Путиннинг жанговар ҳаракатларни охиригача давом эттиришга бўлган қатъиятини янада кучайтириб юборган.
Россия президенти билан мунтазам учрашиб турадиган манбанинг айтишича, яқин ойларда фронтда вазиятнинг янги босқичда кескинлашуви (эскалация) содир бўлиши «жуда юқори эҳтимолга эга». Бироқ, бу кескинлашув аниқ қандай кўринишда бўлиши ва қайси йўналишда амалга оширилиши очиқланмаган.
Кремль муносабати: Песковнинг расмий баёноти
Reuters ушбу маълумотлар юзасидан расмий изоҳ олиш учун Кремль матбуот хизматига мурожаат қилган. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков вазиятга қуйидагича баҳо берди:
Дмитрий Песковнинг баёноти: «Россия можарони тинч йўл билан ҳал қилишга ҳамиша тайёр. Бироқ, мамлакатимиз ҳеч кимга қарам бўлмаган ҳолда, мустақил ҳаракат қилиш ва махсус ҳарбий операцияни охиригача давом эттириш учун етарлича ҳарбий ва иқтисодий салоҳиятга эга».
Экспертларнинг фикрича, Кремлдан сизиб чиққан ушбу маълумотлар яқин вақт ичида Украина фронтида тинчликдан умид қилиш қийинлигини ва томонлар янги, янада шиддатли тўқнашувлар босқичига кириб бораётганини кўрсатмоқда.
…