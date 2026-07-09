Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...

·0·Дунё
Тинчлик таклифлари рад этилди: Путин янги ҳужумга тайёрланмоқда...

Россия президенти Владимир Путин Украина билан тинчлик музокаралари олиб бориш бўйича берилаётган таклифларни қатъиян рад этмоқда ва яқин ойларда можарони янада кескинлаштиришга ҳаракат қилади. Бу ҳақда нуфузли Reuters ахборот агентлиги Кремлга яқин бўлган учта мустақил манбага таяниб хабар берди. Zamin.uz Россия раҳбариятининг фронтдаги режалари ва Кремль кулуарларидаги ички вазият тафсилотларини тақдим этади.

«Ўт очишни тўхтатиш»ни таклиф қилганлар танқид қилинди

Агентлик суҳбатдошларидан бирининг сўзларига кўра, Владимир Путин айни пайтда Донецк вилоятининг ҳали босиб олинмаган қолган қисмини тўлиқ назоратга олиш масаласида «мутлақо муросасиз позицияни эгаллаган».

Кремлдаги ички манбалар жуда қизиқ бир детални ошкор қилишди:

  • Яқинда бир гуруҳ маслаҳатчилар Россия президентига фронт чизиғида урушни вақтинча тўхтатиб, ўт очишни тўхтатиш режимини (ceasefire) жорий этишни таклиф қилган.

  • Бироқ, Путин ушбу маслаҳатчилар гуруҳининг режасини кескин танқид қилиб, таклифни чиппакка чиқарган.

  • Инсайдерларнинг таъкидлашича, Россия раҳбари ўз ҳарбийлари тез орада бутун Донбасс ҳудудини тўлиқ эгаллаб олишига қатъий «ишонмоқда».

Нефть заводларига зарбалар Путинни янада ғазаблантирди

Reuters манбаларининг тушунтиришича, Украина томонидан Россия ҳудудидаги нефтни қайта ишлаш заводларига (НПЗ) қилинаётган дрон ва ракета зарбаларининг кучайиши кутилган натижани бермаган. Аксинча, бу ҳолат Путиннинг жанговар ҳаракатларни охиригача давом эттиришга бўлган қатъиятини янада кучайтириб юборган.

Россия президенти билан мунтазам учрашиб турадиган манбанинг айтишича, яқин ойларда фронтда вазиятнинг янги босқичда кескинлашуви (эскалация) содир бўлиши «жуда юқори эҳтимолга эга». Бироқ, бу кескинлашув аниқ қандай кўринишда бўлиши ва қайси йўналишда амалга оширилиши очиқланмаган.

Кремль муносабати: Песковнинг расмий баёноти

Reuters ушбу маълумотлар юзасидан расмий изоҳ олиш учун Кремль матбуот хизматига мурожаат қилган. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков вазиятга қуйидагича баҳо берди:

Дмитрий Песковнинг баёноти: «Россия можарони тинч йўл билан ҳал қилишга ҳамиша тайёр. Бироқ, мамлакатимиз ҳеч кимга қарам бўлмаган ҳолда, мустақил ҳаракат қилиш ва махсус ҳарбий операцияни охиригача давом эттириш учун етарлича ҳарбий ва иқтисодий салоҳиятга эга».

Экспертларнинг фикрича, Кремлдан сизиб чиққан ушбу маълумотлар яқин вақт ичида Украина фронтида тинчликдан умид қилиш қийинлигини ва томонлар янги, янада шиддатли тўқнашувлар босқичига кириб бораётганини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда энг кўп қўйилган исм яна Муҳаммад бўлдиАнглияда энг кўп қўйилган исм яна Муҳаммад бўлдиБугун, 20:32Эрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналдиЭрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналдиБугун, 18:3612-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшати12-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшатиБугун, 18:35Бухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилдиБухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилдиБугун, 18:2645 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқди45 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқдиБугун, 18:09Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)Бугун, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда