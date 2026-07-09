Англияда энг кўп қўйилган исм яна Муҳаммад бўлди

·29·Дунё
Англияда энг кўп қўйилган исм яна Муҳаммад бўлди

Англия ва Уэльсда 2025 йилда туғилган ўғил болалар орасида Муҳаммад исми энг оммабоп ном сифатида яна биринчи ўринни эгаллади. Шу тариқа, мазкур исм учинчи йил кетма-кет мамлакатдаги энг кўп танланган ўғил болалар исми бўлиб қолмоқда.

Расмий статистикага кўра, ўтган йил давомида қарийб 6 минг нафар чақалоққа Муҳаммад исми берилган. Бу кўрсаткич рейтингда иккинчи ўринни эгаллаган Ноа исмидан қарийб икки минг нафарга кўпдир. Муҳаммад ва Ноа сўнгги уч йилдан бери энг машҳур исмлар рўйхатининг юқори поғоналарини банд этиб келмоқда.

Бу йилги рейтингда Лео ва Лука исмлари ҳам юқори натижа қайд этиб, учинчи ва тўртинчи ўринларга кўтарилди. Улар аввалги йилларда юқори ўринларда бўлган Артур, Оливер ва Жорж каби исмларни ортда қолдирди.

Таҳлилларга кўра, Муҳаммад исмининг бошқа ёзилиш шакллари ҳам машҳурликни сақлаб қолмоқда. Моҳаммед варианти энг оммабоп исмлар рўйхатида 20-ўринни, Моҳаммад эса 55-ўринни эгаллади. Бу икки кўриниш ҳам қўшимча равишда минглаб янги туғилган чақалоқларга қўйилган.

Қиз болалар орасида эса Оливия исми кетма-кет яна энг машҳур ном сифатида қайд этилди. Кейинги ўринлардан Лили, Амелия, Айла ва Флоренс жой олган.

Мутахассислар таъкидлашича, Муҳаммад исми 2016 йилдан буён мамлакатдаги энг машҳур ўнталикдан тушмаган. Илк бор 1997 йилда энг оммабоп 100 та исм қаторига кирган мазкур исм йил сайин оммалашиб бормоқда.

Британия Миллий статистика хизмати бу ҳолатни мамлакатдаги мусулмон аҳолиси сонининг ортиши билан ҳам боғламоқда. Ҳозирги кунда Буюк Британияда қарийб 4 миллион нафар мусулмон истиқомат қилади ва улар мамлакат аҳолисининг тахминан 6 фоизини ташкил этади.

Таъкидланишича, мусулмон оилалар учун Муҳаммад исми нафақат фарзандга қўйиладиган ном, балки диний ва маданий қадриятларни сақлаб қолиш рамзи сифатида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шу билан бирга, мамлакатда турли миллат ва маданиятларга хос исмларга қизиқиш ҳам йилдан йилга ортиб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналдиЭрдўған саммитдан кейин ғайриоддий совға берди: Европа етакчилари уни сақлашда қийналдиБугун, 18:3612-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшати12-қаватдан дивани билан учиб кетган эркак: Хитойдаги торнадо даҳшатиБугун, 18:35Бухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилдиБухорода ўлдирилган ҳиндистонлик талаба иши Ҳиндистонда ҳам очилдиБугун, 18:2645 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқди45 ёшли чўпон шер чангалидан 30 дақиқадан сўнг тирик чиқдиБугун, 18:09Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)Россияда илк бор гуманоид роботлар никоҳдан ўтди (видео)Бугун, 17:51Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!Хитойда ўзини ўликка соладиган қўзичоқ интернет юлдузига айланди!Бугун, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда