Берунийда яна битта ноқонуний қурилма буздирилди

·0·Жамият
Берунийда яна битта ноқонуний қурилма буздирилди

Мажбурий ижро бюроси Қорақалпоғистон Республикаси бошқармаси ва унинг ҳудудий бўлимлари томонидан судларнинг ноқонуний қурилмаларни бузиш тўғрисидаги қарорларининг ижроси жадаллаштирилмоқда.

Масалан, Фуқаролик ишлари бўйича Беруний туманлараро судининг 2026 йил 16 март кунги қарорига асосан, Беруний тумани, “Турон” МФЙ Шаббаз массиви ҳудудига ўзбошимчалик билан қурилган, умумий майдони 244,8 кв.м бўлган турар жой қурилиши учун мўлжалланган пойдеворни (фундамент) жавобгар М.А.нинг ҳисобидан мажбурий буздириш ва ер майдонини яроқли ҳолатга келтириш белгиланган.

Ушбу қарор бўйича чиқарилган ижро ҳужжат Мажбурий ижро бюроси Беруний туман бўлими иш юритувига келиб тушиб, бўлим давлат ижрочиси томонидан ижро ҳаракатларига киришилган.

Жумладан, жавобгар М.А.га ўзбошимчалик билан қурилган ноқонуний қурилмани ихтиёрий равишда бузиш учун 15 кунлик муддат берилган.

Берилган муддат ичида суд қарори талаби бажарилмаганлиги сабабли, ноқонуний қурилма махсус техника воситалари ёрдамида мажбурий буздириб ташланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болаларни ҳимоя қилиш бўйича янги қоидалар: жиддий чеклов киритилмоқдаБолаларни ҳимоя қилиш бўйича янги қоидалар: жиддий чеклов киритилмоқдаБугун, 18:21Ноқонуний қурилмаларга муроса йўқ: суд қарори билан бузиш ишлари давом этмоқдаНоқонуний қурилмаларга муроса йўқ: суд қарори билан бузиш ишлари давом этмоқдаБугун, 17:14“Ёзишмаларни эрингга юбораман”: аёлни шантаж қилган йигитга ҳукм ўқилди“Ёзишмаларни эрингга юбораман”: аёлни шантаж қилган йигитга ҳукм ўқилдиБугун, 16:28Ҳисорда ноёб қор қоплони фотоқопқонга тушдиҲисорда ноёб қор қоплони фотоқопқонга тушдиБугун, 16:17Тошкентда каналда икки киши чўкиб кетдиТошкентда каналда икки киши чўкиб кетдиБугун, 15:09Тошкентда иссиқ сабаб автобусларнинг балонлари ҳам шикастланаётгани акс этган тасвирлар тарқалдиТошкентда иссиқ сабаб автобусларнинг балонлари ҳам шикастланаётгани акс этган тасвирлар тарқалдиБугун, 13:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда